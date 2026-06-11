Así ha sido la llegada del papa León XIV a Gran Canaria: todos los detalles de su recibimiento en Gando
Un fuerte viento en la Isla ha obligado a retirar la alfombra roja y a ajustar la vestimenta del pontifice a su llegada
El papa León XIV ya está en Canarias. El pontífice llegó este jueves a Gran Canaria a bordo de un avión de Iberia procedente de Barcelona, que aterrizó en la Base Aérea de Gando pasadas las 10.45 horas.
Los primeros en descender de la aeronave fueron los 83 periodistas que acompañan a Su Santidad durante este viaje apostólico. Como es habitual en este tipo de desplazamientos, lo hicieron por la parte trasera del avión. A continuación bajó el cámara que acompaña al pontífice, antes de que hiciera su aparición León XIV.
A pie de escalerilla, el papa fue recibido por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. El fuerte viento que soplaba en la zona obligó incluso a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a recolocar la esclavina del pontífice, que se había desplazado por las rachas.
Tras el saludo inicial, León XIV pasó por la línea de autoridades, en la que también se encontraban el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez; y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. También estuvieron presentes representantes de la Iglesia canaria, entre ellos el obispo de Canarias, José Mazuelos, y el obispo auxiliar, Cristóbal Déniz.
Uno de los detalles más llamativos de la recepción fue la ausencia de la tradicional alfombra roja. Los operarios llegaron a comenzar su colocación junto a la escalerilla del avión, pero finalmente tuvieron que retirarla antes incluso de que descendiera el pontífice. Las fuertes rachas de viento que se registraban en la zona aconsejaron prescindir de este elemento protocolario por motivos de seguridad.
La llegada de León XIV ha estado acompañada por una mañana de contrastes en el cielo de Gran Canaria. Sobre Gando han predominado los tonos azules, aunque también se observaban nubes grisáceas y una ligera presencia de calima que difuminaba parcialmente el horizonte. El viento fue el gran protagonista de la jornada, condicionando algunos aspectos de la recepción oficial.
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