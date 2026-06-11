La productividad del trabajo pierde en Canarias tres décimas cada año desde 1995

La productividad es el factor al que más aluden en los últimos años las patronales canarias cuando describen los principales problemas que lastran la economía. España está a la cola de los países de la UE en el análisis de esta variable y el Archipiélago, en el vagón de cola del país.

Mientras el último logra cambiar tímidamente el rumbo, con un incremento de la productividad interanual del 0,9% en el primer trimestre de este año, las Islas han perdido tres décimas cada año desde 1995.

Informe Ivie-BBVA

Así lo revela el Observatorio de la Productividad y la Competitividad en España que elaboran la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Para medir la productividad del trabajo, los analistas de dichos organismos toman el valor de los euros del año 2020. Y el resultado es demoledor.

Si el factor trabajo reportaba 32,75 euros a la hora en el año 1995, transcurridos 28 años –2023, último ejercicio analizado en el contexto regional– ha caído hasta los 30,19 euros. Dicho de otro modo, ha sufrido una caída anual media del 0,29%.

Crece en el país

Para entender la magnitud del retroceso, basta señalar que el comportamiento en el conjunto del país ha tenido signo positivo ganando anualmente un 0,56%.

En valores absolutos, los 29,07 euros que reportaba cada hora de trabajo en el país han pasado a ser 34 euros en 2023. Otro dato a tener en cuenta: la productividad del trabajo en las Islas se situaba por encima de la media estatal cuando faltaban cinco años para cambiar de siglo.

Archipiélagos turísticos

Es posible observar el problema desde ángulos diferentes. Y entre ellos hay uno que permite determinar que el ritmo de caída es incluso mayor en la otra comunidad autónoma insular española.

En Baleares, la productividad del trabajo decae a un ritmo anual del 0,34%. Dos archipiélagos en los que el turismo tiene un especial protagonismo sobre el conjunto de su actividad productiva. Según Exceltur, en el caso balear un 45% del PIB regional está copado por la actividad alojativa; en el de Canarias, la tasa se queda en un también muy importante 37,7%.

Aun así, por encima

Con una diferencia grande, cada hora reportaba 40,41 euros en Baleares en 1995, es decir, partía desde mucho más arriba que el Archipiélago. De tal modo que a pesar de que el retroceso en términos porcentuales es mayor, el margen favorable permite que sean ahora 36,70 euros horarios los recogidos allí vía productividad del trabajo; 6,5 euros más de los que reporta en Canarias.

Solo Andalucía (29,47 euros), Extremadura (28,64) y Murcia (28,45) se sitúan por detrás, pero solo la última de ellas en proceso de bajada, porque en las otras dos comunidades autónomas viene creciendo.

Productividad del capital

Ivie y Fundación BBVA ponen el foco en otros aspectos de la productividad igualmente importantes. El primero de ellos es la productividad del capital, es decir, la relación que existe entre el valor de lo producido y el capital invertido en ello.

Tiene más que ver con la estrategia empresarial mediante la que se determina la utilización de los activos o los recursos financieros. Y como era de esperar tampoco aquí queda bien retratado el Archipiélago, que obtenía un rendimiento de 0,35 euros –siempre con valor de 2020– en el año 1995 y ahora solo 0,28 euros.

Mejor que la media

Sin embargo, este análisis, a diferencia de la productividad del trabajo, sí admite una visión optimista. Las Islas, que ya estaban un céntimo por encima de la media estatal hace 31 años duplican ahora esa diferencia.

Lógicamente, porque es una variable que ha caído más en el conjunto del Estado durante los últimos tres decenios (-1% de media anual) que en Canarias (-0,75%), la quinta con menor retroceso. Eso permite a las Islas estar entre las cuatro mejores regiones del país, tras País Vasco, Cataluña y Madrid.

Pequeño tamaño

El tamaño de las empresas canarias es pequeño por norma general, el 99% del tejido productivo lo integran pymes y micropymes. Eso determina la incapacidad para generar economías de escala, es decir, no paga lo mismo una gran empresa que hace un gran pedido al proveedor que una pequeña, que tiene que ser más comedida, porque su potencial demanda es menor y porque no puede permitirse un stock de gran tamaño, dado que eso afecta a su caja.

Este es el contexto que explica que la comunidad autónoma aparezca como la segunda en la que más ha retrocedido (-1,05% anual) –solo mejora el -1,22% de Extremadura– la productividad total de los factores (PTF), la que incide en el crecimiento que no tiene que ver con el trabajo y el capital invertido.

Escasa innovación

En otras palabras, es el concepto en el que se basa la posibilidad de obtener un mejor resultado con menos medios humanos y menor inversión. Partiendo del mencionado pequeño tamaño del tejido empresarial canario y su consiguiente limitada capacidad para innovar, sin mirar los datos ya se puede intuir que la posición del Archipiélago no puede encontrarse entre las más destacadas.

En cuanto a la mejoría experimentada por el conjunto de España en el primer trimestre de este año, los analistas del Ivie y Fundación BBVA señalan que el incremento interanual del PIB (3,1%) lo explica sobre todo (en un 46,7%) la buena salud que muestra el mercado laboral, con cifras históricas de ocupados. Detrás, con el 28% se sitúa la mejoría (o,9%) de la productividad.