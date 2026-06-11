Plan especial de la UNED para garantizar exámenes durante la visita del papa a La Laguna

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Tenerife mantiene su calendario de exámenes en La Laguna pese a las restricciones derivadas de un dispositivo de seguridad excepcional en el casco histórico de Aguere. La coincidencia de algunas de las pruebas con la visita del papa a la Ciudad de los Adelantados obliga a desplegar este viernes 12 de junio una organización inédita para garantizar el acceso del alumnado y el normal desarrollo de las pruebas, ya que se da la circunstancia, además, de que la sede de la universidad a distancia colinda con la del Obispado, en la calle San Agustín, que recibirá la visita del papa León XIV sobre las once de la mañana, cuando tengan lugar la segunda tanda de exámenes prevista para este viernes.

La directora del Centro Asociado a la UNED en Tenerife, María del Pilar Hernández, explica que se ha diseñado un plan específico para esta jornada considerada crítica por la coincidencia de horarios y limitaciones de movilidad en el casco histórico lagunero. El objetivo del centro en los últimos días ha sido el de anticipar al máximo la posible afluencia de estudiantes para facilitar así su acceso, así como el de los dispositivos de seguridad.

Adelantar los exámenes

María del Pilar Hernández explica que la UNED en Tenerife realiza alrededor de 4.000 exámenes durante toda una semana. Para este viernes, las estimaciones sitúan la asistencia entre 130 y140 estudiantes por sesión, distribuidos en cuatro turnos: 08:00, 10:30, 15:00 y 17:30 horas. La UNED ya había recomendado previamente adelantar los exámenes a la primera semana del calendario y, de hecho, muchos estudiantes utilizaron esa opción y se examinaron el pasado 29 de mayo.

En coordinación con el tribunal desplazado desde Madrid, se ha optado por un sistema de verificación directa en el exterior del edificio, donde se situarán los miembros del tribunal antes del comienzo de las pruebas para comprobar que tan solo acceden al edificio aquellos estudiantes que realmente tienen examen. Por eso, la Dirección insiste en la importancia de que los alumnos acudan debidamente identificados. Además, del DNI -necesario siempre que se va a realizar un examen en la UNED-, en esta ocasión los alumnos también tendrán que presentar el carné de estudiante, la hoja de matrícula y el calendario de exámenes. "Toda esa documentación nos permitirá agilizar los controles y evitar retrasos en los accesos", expresa Hernández.

Restricciones para el tribunal

Además, los alumnos deberán acceder al edificio por la única entrada por la calle San Agustín pero tendrán que caminar desde la calle Juan de Vera, ya que del otro lado, hacia la calle Tabares de Cala, la vía estará cortada del tránsito peatonal. Pero este dispositivo no solo afecta al alumnado, puesto que el profesorado y los miembros de los tribunales también deberán acreditar su condición. "Los miembros del tribunal llevarán su nombramiento del rector y a los tribunales de apoyo del centro les haremos un certificado oficial que acredite su participación", explica la directora de la UNED en Tenerife, quien precisa que hay una decena de profesores implicados en cada sesión.

Con cuatro turnos de exámenes, los que más problemas presentan son los dos primeros, a las 08:00 y a las 10:30 horas, ya que coinciden con el periodo de máximas restricciones de movilidad en La Laguna, tanto a pie como en coche. Para tratar de minimizar las incidencias, el centro ubicado en la calle San Agustín abrirá sus puertas con antelación, desde las seis de la mañana, para que el alumnado vaya accediendo con calma: "Queremos que estén tranquilos y por eso les pedimos que vengan lo más pronto que puedan, para que no haya problemas".

Las aulas

La planificación extraordinaria incluye además ajustes en la distribución de las aulas para minimizar molestias. "Vamos a empezar a llenar las aulas desde el fondo del edificio hacia delante porque normalmente lo hacemos al revés, y así garantizamos que los alumnos se examinen en las zonas donde se pueda mantener el silencio, a pesar del paso de helicópteros que está previsto y del repique de campanas", detalla Hernández. En el caso del salón de actos, donde se concentran menos alumnos, se adoptarán medidas adicionales: "Tendremos las ventanas cerradas y el aire acondicionado puesto".

A pesar de que el paso del papa por ciudades como Madrid y Barcelona también ha coincidido con la realización de estos exámenes, el caso de La Laguna es extraordinario, ya que la sede está pared con pared con uno de los escenarios de la visita, el Obispado. En este sentido, María del Pilar Hernández agradece "la consideración que ha tenido el Obispado con nosotros, porque nos han tenido en cuenta en las reuniones y admiten nuestro acceso a la calle San Agustín, aunque con restricciones y verificando claramente que el estudiante que llega se va a examinar".