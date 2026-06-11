El Plan 5C atiende en Canarias a más de 10.600 pacientes crónicos complejos

El Servicio Canario de la Salud tiene identificadas en el Archipiélago a 321.061 personas mayores de 14 años con enfermedades crónicas, lo que supone el 16% de esta población. De ellas, 10.692 presentan patologías de alta complejidad y están incluidas en los protocolos específicos de seguimiento y atención del Plan 5C.

Así lo expuso la directora general del Paciente y Cronicidad del SCS, Rita Tristancho, durante la apertura del 66º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y del 36º Congreso de la Sociedad Canaria de Geriatría y Gerontología, que se celebran en Las Palmas de Gran Canaria.

Tristancho subrayó que el envejecimiento de la población supone uno de los principales retos para los sistemas sanitario y social, tanto por su dimensión demográfica como por su impacto asistencial, organizativo, ético y comunitario. En este contexto, defendió la necesidad de avanzar hacia un modelo de atención integral, coordinado y centrado en las personas con cronicidad compleja.

El Plan 5C forma parte de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en Canarias y se apoya en tres pilares fundamentales: la cronicidad compleja, la continuidad de cuidados y la coordinación entre recursos sanitarios y sociales. Su objetivo es ofrecer una respuesta más adecuada a las necesidades de las personas con fragilidad, deterioro cognitivo, pérdida de capacidad funcional o necesidad de cuidados de larga duración.

Congreso Socanger / LP / DLP

La directora general recordó que el aumento de la esperanza de vida es uno de los grandes logros de la sociedad, pero también exige adaptar los servicios públicos a una realidad cada vez más marcada por el envejecimiento. En Canarias, más de 410.000 personas tienen ya 65 años o más, una cifra que evidencia el avance de este proceso en el Archipiélago.

Durante su intervención, Tristancho insistió en la importancia de reforzar la continuidad asistencial entre niveles sanitarios y sociales, así como de consolidar la coordinación sociosanitaria como eje estructural del sistema. También puso en valor distintas líneas estratégicas impulsadas por el SCS, entre ellas la Estrategia de Atención Sanitaria Centrada en la Persona y la Estrategia de Atención Sociosanitaria de Canarias.

El congreso reúne en Gran Canaria a cerca de un millar de profesionales y expertos bajo el lema ‘Hacia una longevidad activa: ciencia, cuidado y comunidad’. Durante tres jornadas se abordan asuntos como los derechos y la dignidad de las personas mayores, la fragilidad, las demencias, la cardiogeriatría, la psicogeriatría, la nutrición, las nuevas terapias y los avances en geriatría y gerontología biológica y social.

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La cita, que se desarrolla entre los días 10 y 12 de junio, constituye uno de los principales foros de intercambio de conocimiento y experiencias entre profesionales dedicados a la atención de las personas mayores.