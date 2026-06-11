Mauricio Valiente, director de Cear: "Si el Pacto migratorio de la UE no responde al fenómeno migratorio, difícilmente responderá a Canarias"

Canarias es la principal frontera sur de Europa y una de las rutas migratorias más activas. ¿El Pacto responde a la realidad que viven las Islas?

No responde a la realidad migratoria actual ni a las necesidades existentes. Canarias es un punto importante de llegadas y la ruta atlántica continúa siendo una de las más peligrosas. Si el Pacto no ofrece una respuesta suficiente al conjunto del fenómeno migratorio, difícilmente podrá responder a una región como Canarias. Tenemos que estar muy atentos. No tenemos la información sobre cómo el Gobierno implementará las distintas medidas contempladas en el Pacto.

Todavía existen muchas incógnitas sobre cómo se aplicará la normativa, ¿cuáles serán sus efectos reales?

No parece que vaya a producir cambios espectaculares. La información proporcionada por el Gobierno ha sido escasa. La sensación es que prevalecerá una cierta continuidad. Las novedades más relevantes se introducirán de manera gradual. Hay que analizar los efectos de cada medida y ser reactivos como organizaciones sociales. Habrá algunos cambios, especialmente en la denominación. En la acogida, una de las principales novedades será la incorporación del triaje, acompañado de medidas de recogida de datos e imágenes de las personas migrantes. A medio plazo, muchas de las medidas contempladas en el Pacto puedan llegar a implementarse. Dependerá de la voluntad política y de quién está en el Gobierno.

España asume el Pacto sin haber reformado su legislación de asilo para adaptarla a las nuevas normas europeas...

Las consecuencias pueden ser graves. Aunque muchos de los reglamentos incluidos en el Pacto son de aplicación directa, no establecen una delimitación exacta y dejan margen de decisión a los Estados miembros. Esto puede generar diferencias. Un ejemplo claro son los plazos para la interposición de recursos contencioso-administrativos. Hasta ahora, el plazo general era de dos meses, mientras que el Pacto contempla una reducción que sitúa esos plazos en una horquilla de entre cinco y diez días. Pero si no se aprueban normas internas que concreten esa condición... Hay una incertidumbre muy grande.

"El riesgo es ya una realidad y, con la proliferación de procedimientos en frontera y acelerados, aumentará"

Si hablamos de cambios sustanciales, ¿qué cambiará para una persona migrante que llegue a Canarias con respecto a lo que ocurría hasta ahora?

La toma de huellas es una práctica que ya existe, pero se refuerza con los nuevos requisitos establecidos en el reglamento Eurodac. Si se cumplen todas las previsiones, el sistema incorporaría también una evaluación individualizada de las necesidades de cada persona, que sería un paso importante. El Pacto no solo contempla medidas restrictivas, sino que también incluye la necesidad de analizar las situaciones de vulnerabilidad. La gran novedad es el endurecimiento de los procedimientos de retorno. Habrá que observar a medio plazo. Y otra novedad para las personas es la reducción de las posibilidades de defensa de sus derechos. Se acortan los plazos para la interposición de recursos y se prevé la aplicación de procedimientos de forma mucho más acelerada. Es un riesgo.

Con respecto a los procedimientos acelerados en frontera. ¿Existe el riesgo de que se limiten las garantías jurídicas?

El riesgo es una realidad y, con la proliferación de procedimientos en frontera y acelerados, aumentará. Las fronteras son espacios de control y de acceso limitado para las organizaciones sociales. Cuanto más rápidos sean los procedimientos y menores las garantías de un proceso, mayor es el riesgo de arbitrariedad.

"Que la Unión Europea impulse la generalización de detenciones es un deterioro de la calidad democrática"

¿Podemos hablar de una normalización de la detención migratoria en Europa?

Entiendo que los plazos de internamiento en España no se modificarán si no se produce un cambio legislativo. El procedimiento en frontera tiene un máximo de ocho días, y hasta el momento España no ha adoptado una decisión formal al respecto. Que la Unión Europea impulse la generalización de este tipo de detención es un deterioro de la calidad democrática de los Estados miembros.

Canarias reclama una mayor solidaridad europea en la gestión de los flujos migratorios. ¿El mecanismo de solidaridad previsto en el Pacto será efectivo?

No lo contempla de forma efectiva y, en lo poco que lo hace, difícilmente será eficaz. Se introduce una cláusula que permite contribuir económicamente en lugar de asumir la acogida de personas reubicadas, lo que en la práctica puede convertirse en una vía para eludir el principio de corresponsabilidad.

Entre las medidas más criticadas se encuentra la creación de centros de detención en terceros países considerados seguros...

Dentro del Pacto esta medida no se contempla. En la reforma del reglamento de retorno sí se ha alcanzado un acuerdo que apunta en esa dirección. Esto es coherente con las políticas de externalización de fronteras y supone una subcontratación de la detención de personas, con todas las implicaciones que ello conlleva.

"Si la identificación de vulnerabilidades se realiza correctamente, puede contribuir a garantizar un trato diferenciado para las personas que lo necesiten"

¿Qué aspectos pueden considerarse una mejora respecto al sistema actual?

Si la identificación de vulnerabilidades se realiza correctamente, puede contribuir a garantizar un trato diferenciado para las personas que lo necesiten. También la existencia de un organismo de vigilancia, que en nuestro caso parece que será el Defensor del Pueblo y que podría permitir una mayor transparencia.

En lo que respecta a Canarias, ¿qué medidas adicionales se deberían adoptar para que la entrada en vigor del Pacto no se traduzca en más presión sobre las Islas?

Lo que ha demostrado la práctica desde los años 90 es que el progresivo endurecimiento de las políticas migratorias no ha sido eficaz. Las políticas migratorias europeas han sido y siguen siendo un fracaso .Si España y la UE quieren ser eficaces y garantizar derechos a las personas, es necesario desarrollar una política diplomática más ambiciosa. Esto conlleva una implicación más activa en el conflicto del Sahel. Es fundamental fomentar programas de migración circular que han demostrado resultados positivos. En el ámbito de la protección internacional, es necesario reforzar sistemas de reasentamiento. España dispone de un cupo de reasentamiento que no se ha utilizado en Senegal o Mauritania. También hay otras vías como los visados humanitarios.

Dentro de un año, ¿qué indicadores nos permitirán saber si el Pacto de Migración y Asilo ha sido un éxito o un fracaso?

La Comisión Europea y la mayoría de los Estados establecerán como indicador la capacidad de controlar las llegadas a territorio europeo y el número de retornos. Eso será un indicador desde un punto de vista negativo. Para nosotros, el indicador va a ser la transparencia en la aplicación de las normas, que las pocas mejoras que contiene se hayan aplicado y que se detecten bien las vulnerabilidades de las personas que migran. Somos muy pesimistas, pero eso también es nuestra realidad, señalar las deficiencias cuando las detectamos.