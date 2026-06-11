'Marine Lucid Dream': la exposición del ucraniano Aleksei Bordusov tras dejar su país e instalarse en Tenerife

Una inmersión en un territorio incierto, suspendido entre la vigilia y el sueño, donde la realidad se disuelve en una narrativa simbólica cargada de resonancias contemporáneas. Esa es la propuesta de la exposición Marine Lucid Dream, que se podrá visitar en el Espacio Bronzo de La Laguna hasta el próximo día 26 de junio. La muestra reúne pinturas, esculturas y dibujos realizados entre 2022 y 2026 por el artista ucraniano Aleksei Bordusov, quien se instaló en Tenerife tras abandonar su país natal al inicio de la guerra.

El proyecto surge de la colaboración entre Espacio Bronzo y Adda Gallery Ibiza, una alianza que ha permitido ampliar el alcance del trabajo de Bordusov, quien por primera vez realiza obras en volumen, lo que ofrece una nueva dimensión a su práctica. Sin embargo, al mismo tiempo, mantiene una conexión internacional con un público que ya conoce su trayectoria. En total, el visitante puede contemplar tres piezas de bronce, dos de cerámica, cuatro dibujos y varias pinturas que comparten un vocabulario visual reconocible, pero atravesado por una nueva tensión atmosférica.

Más allá del lugar

Comisariada por Anna Dimitrova, la propuesta propone un recorrido en el que la experiencia del desplazamiento no se presenta como ruptura, sino como transformación. "La selección responde precisamente a esa condición liminal entre dos estados. Lo interesante era presentar piezas que reflejaran una conciencia que no está completamente anclada ni en el pasado ni en el presente, ni en el lugar de origen ni en el de acogida", explica la comisaria, quien añade que el concepto de "sueño lúcido" actúa como eje vertebrador del relato. Sin lugar a dudas, la exposición no podría haber sido la misma en otro contexto. "Esta serie nace de una experiencia geográfica y temporal concreta. La relación entre aislamiento, océano, volcán y luz genera unas condiciones que atraviesan toda la muestra", sostiene.

Pero Bordusov no plantea en ningún momento una evasión de su historia pasada, sino que su planteamiento se articula alrededor de una metáfora sobre la conciencia activa en medio de la incertidumbre. "En un sueño lúcido uno reconoce que está soñando, pero sigue participando en el sueño. Esa imagen describe muy bien la posición del artista frente a los cambios que han marcado su vida en los últimos años", señala Dimitrova, quien añade que la exposición no se limita únicamente a una lectura biográfica ni política, aunque el contexto de partida resulte ineludible.

Éxodo

En concreto, Aleksei Bordusov tuvo que abandonar su país cuando Ucrania entró en guerra y encontró en Tenerife un nuevo espacio de producción y reflexión. Sin embargo, la muestra evita cualquier simplificación narrativa: "No narra una ruptura, sino un proceso de adaptación, y las obras muestran cómo el artista incorpora nuevas referencias visuales sin renunciar a su propio lenguaje", afirma la comisaria.

Un detalles de 'Marine Lucid Dream', de Aleksei Bordusov, en Bronzo. / Arturo Jiménez

En este sentido, Marine Lucid Dream puede leerse también como una reflexión abierta sobre el desarraigo contemporáneo. "Habla de la necesidad de reconstruir una relación con el mundo, una cuestión que se repite en la actualidad más de lo que desearíamos debido a las corrientes migratorias", indica la comisaria de la exposición, quien también habla de la reiliencia, la imaginación y la capacidad de generar nuevas formas de pertenencia que lleva a cabo el artista en esta propuesta.

Identidad y territorio

El diálogo entre identidad y territorio constituye otro de los núcleos del proyecto expositivo que se puede ver en Bronzo. Lejos de una sustitución cultural, la obra de Bordusov se presenta como un espacio híbrido que "no abandona su universo visual, sino que propone un diálogo entre ambos conceptos", los que ya se daban en su obra hace tiempo y aquellos nuevos que han surgido inevitablemente con su llegada a Tenerife. El resultado es "una obra en constante movimiento, entre memoria y presente", explica Dimitrova.

La muestra reúne pinturas, esculturas y dibujos realizados entre 2022 y 2026

Marine Lucid Dream se despliega como un ecosistema de medios complementarios. Mientras las pinturas construyen una narrativa simbólica de fuerte carga mitológica, los dibujos, por su parte, ofrecen un registro más íntimo y reflexivo. Por último, las esculturas introducen una dimensión física que permite a los personajes compartir el espacio con el espectador. "Más que disciplinas independientes, funcionan como distintos estados de una misma imaginación", apunta la comisaria, quien también habla de la presencia de Tenerife en todos los detalles de la obra del ucraniano.

Nuevo escenario

La luz volcánica, el océano y la arquitectura insular atraviesan las piezas: "Tenerife aparece como un espacio de transformación. No es simplemente un escenario, sino que se configura como una presencia activa que condiciona la percepción del creador". Precisamente, la introducción de esos elementos ha permitido al artista ampliar su vocabulario porque, tal y como explica la comisaria, la luz de Tenerife aporta una cualidad distinta a los colores y a la presencia de las figuras de las piezas de Bordusov y, además, el océano introduce una sensación de apertura.