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León XIV entra en la Catedral tras recorrer Vegueta en el papamóvil

Dos niñas ataviadas con ropa típica canaria le hicieron entrega de algunos presentes

Llegada del papa León XIV a la Catedral de Santa Ana

Llegada del papa León XIV a la Catedral de Santa Ana

La Provincia

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José A. Neketan

Las Palmas de Gran Canaria

El papa León XIV ya se encuentra en la Catedral de Santa Ana después de realizar un breve recorrido en el papamóvil por las calles de Vegueta, donde miles de personas se concentraron desde primeras horas de la mañana para saludar al Pontífice durante su histórica visita a Las Palmas de Gran Canaria.

A su paso, el Papa recibió el cariño de los fieles, que lo aclamaron con aplausos, banderas y teléfonos móviles para inmortalizar el momento. Tras recorrer el entorno de la plaza de Santa Ana y saludar a los asistentes, León XIV accedió al templo catedralicio, uno de los escenarios centrales de su visita a Canarias.

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La llegada a la Catedral marca uno de los momentos más esperados de la jornada, después de una mañana marcada por la expectación y la presencia de miles de personas en el casco histórico de la capital grancanaria. Allí le aguardaban autoridades civiles, representantes eclesiásticos y numerosos fieles que siguieron de cerca cada instante de una visita que ya forma parte de la historia reciente de la ciudad.

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