El grupo de jóvenes de los Nazarenos canta al papa en Vegueta

El grupo de jóvenes de los Nazarenos de Vegueta pone la nota musical a la espera del papa León XIV en la plaza Stagno, uno de los puntos centrales de la visita del Pontífice a Las Palmas de Gran Canaria. Allí, donde está previsto que reciba las llaves de oro de la ciudad, los jóvenes acompañaron la espera con timples, guitarras y voces, arropados por el resto de asistentes.

Entre ellos estaba Samuel Hernández, que define al Papa como “un faro para los jóvenes”. En el grupo había participantes desde los 16 años, una presencia que, según destacan, demuestra que la juventud sigue encontrando espacios para vivir la fe.

“Hay que buscar a los jóvenes y acercarlos al Señor de otra manera; y si hay que coger una guitarra y cantar, se hace”, explica Hernández mientras a su alrededor se escucha un grito espontáneo: “¡Viva la juventud del Papa!”.

La escena resume una de las imágenes más cercanas de la visita de León XIV a Canarias: una espera marcada por la música, la fe compartida y el protagonismo de una generación que quiere sentirse parte activa de la Iglesia.