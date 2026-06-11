Expectación desde las 9 de la mañana: cientos de fieles y curiosos esperan al papa León XIV en la Catedral de Santa Ana
Fieles y estudiantes Erasmus aguardan este jueves la llegada del pontífice a la capital grancanaria y destacan la emoción y el simbolismo de este 11 junio
En la catedral de Las Palmas de Gran Canaria, Natalia Abate y Fátima Elías aguardan con entusiasmo en la mañana de este jueves la llegada del papa León XIV, en una jornada que describen como “única en la vida”. Preparadas con sillas, comida, agua, protector solar y gafas de sol, afrontan la espera con ilusión y energía, rodeadas de un ambiente festivo donde “la gente canta y comparte la emoción”, explica Fátima.
“Es como el día de los Reyes Magos, pero es el Papa y es de verdad”, comentan.
Ambas siguen la jornada en directo a través de sus móviles en TikTok. Mientras tanto, destacan la experiencia como una forma de sentirse “más cerca de Dios” y de conectar con otras personas que comparten la misma fe.
Estudiantes Erasmus esperan al papa León XIV
Por otro lado, un grupo de jóvenes aprovecha su Erasmus en Gran Canaria para vivir un “hito histórico”, según explica Nicholas Da Pos, que vino desde Italia para estudiar en la Isla. El grupo de amigos lleva desde las 9.30 esperando la llegada del papa para “conseguir un buen sitio” para verlo.
Mientras tanto juegan a las cartas junto a la verja por la que pasará León XIV en su llegada a la catedral de Santa Ana. Aunque los estudiantes no se consideran religiosos reconocen el “fuerte simbolismo del día de hoy”, detalla Eva Despez, que viene desde Francia.
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