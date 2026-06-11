Cuatro horas de espera para ver a León XIV en Las Palmas de Gran Canaria: "El papa nos quiere a todos"

Claudia Ardile llegó al Guiniguada a las diez de la mañana. No había papamóvil todavía, ni comitiva, ni campanas anunciando la llegada de León XIV a Las Palmas de Gran Canaria. Solo vallas, sol, expectación y un pequeño equipaje de resistencia para aguantar la espera: sillas, agua y protector solar. “Vale la pena esperar todo el tiempo que sea necesario”, resume mientras guarda sitio en uno de los puntos habilitados para ver al papa antes de su llegada a la Catedral de Santa Ana.

La suya es una espera de casi cuatro horas para ver pasar durante unos segundos al pontífice por el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria. León XIV tiene previsto llegar a la capital sobre las 13.00 horas, tras su primer acto en Arguineguín. En el entorno del Teatro Pérez Galdós y la Plaza Stagno recibirá de manos de Carolina Darias la Llave de Oro de la Ciudad, una distinción que el Ayuntamiento entrega con motivo de la primera visita oficial de un papa a la capital grancanaria. Después subirá al papamóvil para recorrer el tramo vallado por la GC-110, en la zona del Guiniguada, y la calle Obispo Codina hasta la Catedral de Santa Ana, donde le esperan a las 13.30 horas.

"Es más cercano estar aquí con toda la gente"

Claudia ha elegido ese punto, justo a medio camino de los dos actos, por una razón sencilla: quería sentir la visita cerca, mezclada con la gente. “Le espero en Vegueta porque siento que es más cercano estar aquí con toda la gente. Esta oportunidad es única”, explica. Lleva 25 años en Canarias, la tierra que la acogió desde Colombia, pero no ha perdido el vínculo con sus raíces. En las vallas del recorrido ha colocado una bandera de su país, una forma de llevar consigo también a quienes siguen la visita desde el otro lado del Atlántico.

“Mi familia desde Colombia está siguiendo minuto a minuto la visita en Madrid, Barcelona y ahora aquí”, cuenta. La escena tiene para ella un valor que va más allá del momento. Desde pequeña vivió la fe cristiana intensamente en su familia y aún recuerda que, con solo seis años, vio a Pablo VI durante su paso por Bogotá. Ahora espera a León XIV en Las Palmas de Gran Canaria, junto a su marido, en una ciudad que este jueves se ha convertido en uno de los centros de la visita del pontífice a Canarias.

Una "oportunidad muy grande"

Para Claudia, la presencia del papa en la isla es algo difícil de repetir. “Ver al papa es una oportunidad muy grande, es mucha suerte la que tenemos de que venga por primera vez a Canarias”, señala. En su bolso guarda además las entradas para la misa en el Estadio de Gran Canaria, a la que acudirá por la tarde, después del paso del pontífice por la Catedral y del almuerzo previsto en el Palacio Episcopal.

El recorrido de Vegueta será breve, pero concentra una de las imágenes más esperadas de la jornada. Tras la entrega de la Llave de Oro, León XIV atravesará en papamóvil el entorno del Guiniguada y Obispo Codina antes de entrar en la Catedral de Santa Ana, donde mantendrá un encuentro con 1.500 personas, principalmente obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral. Solo 400 podrán seguirlo dentro del templo; el resto lo hará desde la plaza, equipada con cinco pantallas.

En las vallas, Claudia espera sin impaciencia. Habla de la fe, de Colombia, de Canarias y de una visita que interpreta como un gesto de cercanía. “El papa nos quiere a todos”, dice. Por eso llegó pronto, se preparó para el sol y asumió que la espera forma parte del día. Cuatro horas para un instante. Para ella, suficiente.