El comandante de Iberia da la bienvenida al papa León XIV antes de volar a Gran Canaria

El comandante Borja Lastra fue el encargado de dar la bienvenida al papa León XIV, a la delegación vaticana y a los periodistas que viajan a bordo del vuelo de Iberia con destino a Gran Canaria.

A través de la megafonía del avión, Lastra trasladó un mensaje de bienvenida en nombre de toda la tripulación y de las personas de Iberia que han participado en la preparación de este desplazamiento. El comandante destacó el honor que supone para la compañía acompañar al Santo Padre en este viaje apostólico a Canarias.

“Buenos días, Su Santidad. Buenos días a todos. Les habla el comandante Borja Lastra. Nos honra especialmente contar en este vuelo con la presencia del Santo Padre, de la delegación vaticana y de los profesionales de los medios de comunicación que forman parte de este viaje apostólico”, señaló al inicio de su intervención.

En su mensaje, Lastra subrayó que para toda la tripulación es “un privilegio” poder acompañar al papa León XIV en este trayecto y quiso transmitir “la más cálida bienvenida a bordo” a todos los pasajeros.

Además, siguiendo el protocolo del Vaticano y los deseos del papa León XIV, el comandante del vuelo de Iberia trasladará un mensaje de saludo y buenos deseos al presidente de la República Portuguesa y al rey de Marruecos en el momento en que la aeronave sobrevuele sus respectivos espacios aéreos.

“Gracias por confiar en Iberia, Santo Padre. Le deseamos un excelente viaje y le reiteramos nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos hoy”, concluyó el comandante.