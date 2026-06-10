Totus tuus

Generalmente, el Parlamento de Canarias no huele a nada, salvo a hipocresía, hastío y satisfacción. Es un logro de los servicios de limpieza y mantenimiento de la Cámara, desde luego, más que de los señores y señoras diputados. A veces, en las cercanías de una máquina automática, puede oler vagamente a café. Un café -todo sea dicho- tan flojito como la retórica de Jesús Ramón Ramos. Pero hasta los perfumes y los after shave se evaporan enseguida por el efecto del aire acondicionado. Sin embargo, durante el pleno de ayer, y particularmente durante la sesión de control al Gobierno, fue perfectamente detectable un olor inconfundible: el olor a incienso. Un efecto metafórico de la visita del papa León XIV. Y ya se sabe que como dijo Julio Camba -un fugaz pero magnífico cronista parlamentario- el incienso viene a ser el azufre de Dios todopoderoso. La mayor parte de las intervenciones -preguntas y respuestas- estuvieron debidamente papalizadas. Cada uno utilizó al papa que se inventó, aprovechando que el líder de la Iglesia Católica está a punto de llegar a Canarias como última etapa de su visita oficial a España.

Veinticuatro horas antes, la mañana del lunes, el pontífice había discurseado en el Congreso de los Diputados, según se repitió al principio, como jefe de Estado. Es una pena que el propio León XIV comenzara su intervención advirtiendo que estaba ahí como papa, por si alguien se había confundido, a fin de explicarles a sus señorías que por encima de la soberanía nacional y de las leyes que se les ocurriera promulgar a las Cortes estaba una moral trascendente con principios indiscutibles que coinciden -vete a saber si casualmente- con las opciones morales defendidas por la Iglesia Católica. Uno no se quedaba pasmado por escuchar esto de un papa. Lo realmente asombroso es escuchárselo a cualquier papa en un parlamento ya bien avanzado el siglo XXI. Y el colmo es constatar a todos los grupos parlamentarios aplaudiendo a un caballero que se publicita como representante de una divinidad en la tierra proferir semejantes tonterías en beneficio a su propia organización eclesiástica. A ratos parecía que León XIV les estuviera tirando de las orejas por creer en algo tan insatisfactorio como una democracia parlamentaria y aconfesional que no está dispuesta a disfrutar de las delicias políticas, éticas e intelectuales de la Edad Media. Pero al término del acto todos aplaudieron entusiásticamente. Un tontito, Gabriel Rufián, llegó a calificar el discurso como «humanista». La postración ideológica de la izquierda, que ahora ama a los papas, es definitiva.

Ayer ocurrió algo parecido en la Cámara regional aunque, afortunadamente, no estaba presente León XIV, y como suele ocurrir en las ínsulas, todo fue más discreto. En la suave pendiente de esta papolatría rompió el fuego el presidente Fernando Clavijo, quien afirmó que la Unión Europea «se estaba alejando del mensaje del papa» al suscribir el Pacto Europeo por la Migración y el Asilo, que entrará en vigor el próximo viernes, justo cuando el sucesor de Pedro -el apóstol, no el señor San Ginés- aterrice en Tenerife. Que el papa se utilice ahora como instrumento de validación o no de un acuerdo internacional supone una auténtica novedad conceptual. Pero más o menos todos los oradores cayeron en alusiones igual de pertinentes. Clavijo explicó que la acogida de los migrantes por Canarias «era una acogida humana y cristiana», como la que exigía León XIV, no la que anhelaba maliciosamente la babilónica y egoísta Bruselas. Cuando al presidente se le empezaba a poner cara de guardia suizo volvió a su tónica habitual y explicó que con la nueva normativa impulsada por el pacto la estancia de un migrante en Canarias puede prolongarse hasta medio año.

Clavijo denunció, como en ocasiones anteriores, que la deriva jurídica de la UE puede terminar convirtiendo a Canarias en la cárcel del sur de Europa. En realidad lo que ahora mismo exaspera al Gobierno autónomo es que Madrid no haya tenido a bien mantener ningún contacto, transmitir ninguna información, instrucción, sugerencia o convocatoria a propósito de la entrada en vigor del Pacto sobre las Migraciones a las comunidades autónomas. En una pregunta posterior los de Vox insistieron en que los migrantes menores no acompañados deben ser expatriados de inmediato. Clavijo les preguntó cómo lo harían. El portavoz ultra, Nicasio Galván, desde su escaño, le indicó que con el móvil, cogiéndoles el móvil, analizando el móvil, quizás geolocalizando las llamadas. Provocaba dolor de estómago, pero el señor Galván tiene escaso interés por los estómagos ajenos.

Al borde del colapso

Alberto Campos denunció la situación de los servicios públicos en Canarias, y no mintió en absoluto en señalar algunas cifras que indicaban problemas peliagudos -algunos sistémicos- pero que no justificaban afirmar que los servicios públicos de la comunidad autonómica estén al borde del colapso. David Toledo se burló convenientemente del anuncio de Pedro Sánchez de que el Gobierno central presentará su proyecto de presupuestos generales del Estado…para 2027. Raúl Acosta preguntó por la reforma del sistema de financiación autonómico, que duerme la pesadilla de los justos, algo en lo que insistió también Casimiro Curbelo. En este pleno don Sebastián Franquis, el portavoz socialista, decidió preguntarle a Clavijo si declarará zonas residenciales tensionadas en Canarias y tiene algo previsto para solucionar los alquileres estratosféricos que están pagando miles de familias isleñas. Es una pregunta que me gustaría hacerle también al señor Franquis, ciertamente.

Luego llegó el espacio reservado a los combates mortales entre Nira Fierro y Manuel Domínguez, vicepresidente y consejero de Economía. Como ninguno de los dos es precisamente Paul Krugman -para qué nos vamos a engañar- estos enfrentamientos pretendidamente épicos ya dislocan las mandíbulas de los presentes de puro aburrimiento. Sobre todo la señora Fierro, quien empieza siempre su perorata con la mirada sarcástica de una muñeca asesina y termina como una partitura de John Williams, como si de un golpe de batuta destruyera la derecha canaria para siempre jamás. Ayer criticó rudamente al Gobierno, y en particular al vice Domínguez, por estar pidiendo una y otra vez más dinero a Madrid, cuando no saben gastarlo. «A Canarias no les faltan recursos, le falta buena gestión, les falta que asumen ustedes sus competencias», clamó Fierro desde su particular desierto vocinglero. Domínguez observaba a la diputada socialista como si estuviera viendo por enésima vez el mismo capítulo de Friends.

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Lo mejor de la mañana fue, tal vez, ver a Poli Suárez, el consejero de Educación, defenderse de la izquierdita y los ultraderechistas por el mismo motivo: la censura en las escuelas. Para los ultras hablar de Gaza en un centro de secundaria es adoctrinar. Para Carmen Hernández, de NC, plantear un registro para comunicar ese tipo de charlas a la dirección y eventualmente a la Consejería es manipular. «Y eso va contra la libertad de expresión que propugna el papa», soltó asombrosamente Hernández. ¡El papa de nuevo! ¡Y como heraldo de la libertad de expresión! En cuando a nuestros queridos ultras, alguien debería desengañarles de una vez. Todo proceso educativo adoctrina. No puede no hacerlo. Educar es transmitir un marco de valores. Aquí, en este país, son valores como democracia, tolerancia y espíritu crítico. Las democracias educan para defenderse a sí mismas.