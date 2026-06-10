Televisión Canaria presenta 'La llegada del papa', un documental sobre la ruta migratoria y la solidaridad en las Islas ante la visita de León XIV

Televisión Canaria ha presentado en la mañana de este miércoles 10 de junio el documental 'La llegada del papa', una obra audiovisual elaborada en colaboración con la productora La Huella Canaria. El largometraje, que se emite esta noche a partir de las 22:30 horas y que se ofrecerá también en formato de tres capítulos en Canarias Play, analiza los motivos y el contexto del viaje del pontífice León XIV al archipiélago los próximos 11 y 12 de junio. La producción profundiza en la realidad humanitaria de la ruta migratoria atlántica, un factor clave en la atención de la Santa Sede hacia las Islas.

El acto de presentación contó con la participación de José Mazuelos, obispo de la Diócesis de Canarias; Eloy Santiago, obispo de la Diócesis Nivariense; César Toledo, administrador general de RTVC; Marta Cairós, directora de Servicios Informativos de Televisión Canaria; Edu Viera, codirector del documental; Kalili Soukouna, superviviente de la ruta canaria de migración; Sofía Hernández, jefa del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Las Palmas de Gran Canaria; y Calixto Herrera, psicopedagogo y Medalla de Oro de Canarias 2025, quien puso voz en off en la obra. La presentación fue conducida por la periodista Fátima Plata.

En su intervención, el administrador general de RTVC explicó que el documental "va a ser la particular vigilia de Televisión Canaria con la que esperamos la llegada del Papa. En este magnífico trabajo audiovisual", añadió, "vamos a contar cómo se ha preparado esta visita desde sus orígenes, desde que la ideó el Papa Francisco, y también el porqué de la visita, que no es otro motivo que el drama migratorio que, por desgracia, sufrimos aquí en Canarias".

César Toledo quiso felicitar a los responsables del documental de la productora La Huella Canaria por su entrega en un trabajo que se ha hecho en muy corto plazo de tiempo. "Yo felicito a los compañeros de La Huella Canaria", declaró, "porque han hecho un trabajo a contrarreloj que realmente sale del corazón y que va a emocionar a nuestra audiencia".

En ese sentido, Edu Viera y Cristian Olivares, codirectores y guionistas del proyecto, en representación de los 20 profesionales que han intervenido en 'La llegada del Papa', afirmaron que su deseo ha sido "unir la expectación del acontecimiento histórico con la importancia del motivo por el que se produce. Es una oportunidad única para que la gente sepa de verdad por qué Francisco insistió tanto en esta visita antes de morir".

Asimismo, explicaron que "todo empezó, aproximadamente, a principios de año, cuando la posibilidad de que el Santo Padre visitara Canarias iba siendo cada vez más real. En ese momento, antes incluso de que se confirmara la visita, nos pusimos a trabajar en el proyecto junto a Sergio Rodríguez, productor ejecutivo del mismo. La idea siempre fue, a través de la expectación que genera el hecho en sí, visibilizar el drama humanitario por el que miles de personas pierden la vida cada año en la Ruta Canaria, además de mostrar al mundo la grandiosa solidaridad de nuestro pueblo. Era, digamos, una oportunidad para darle voz a tanto silencio", relataron Viera y Olivares, quienes aseguraron que, finalmente, "todo se puso en marcha a partir de marzo. En ese momento, empezamos a trabajar a contrarreloj".

Con un equipo compuesto, aproximadamente, por una veintena de profesionales del sector audiovisual en Canarias, 'La llegada del Papa' echó a andar. Y lo hizo poniendo el foco en más de 50 perfiles que, en conjunto, componen "una obra coral" y resumen "lo que se pretende contar". "Lo primero que hicimos fue buscar y seleccionar las historias. Ha sido complejo, sobre todo por el tiempo que teníamos, pero hemos logrado acceder a testimonios que van a dejar huella en el espectador, desde personas cercanas al Papa Francisco y al Papa León XIV, con la curiosidad que ello genera, hasta supervivientes de la ruta migratoria más mortífera del mundo", explicó la subdirectora Emily Gutiérrez. "A mí, especialmente, me emocionó mucho contar la vida de Djeneba Kane, una joven madre que se subió a la patera estando embarazada. Uno de los mayores aprendizajes de haber participado en esto ha sido descubrir la dimensión humana que hay detrás de cada cifra, de cada titular y de cada debate", desveló.

La obra, grabada no solo en Canarias, sino también en grandes ciudades como Madrid o Roma, ha logrado adentrarse en el Vaticano para mostrar en imagen la magnitud de una visita sin precedentes y, también, acceder a testimonios de prestigio, como el de Monseñor Javier Domingo Fernández, jefe de Protocolo de la Santa Sede. "Formar parte de este equipo ha significado enfrentarse a retos colosales casi a diario. Y el mayor de todos, sin lugar a dudas, fue conseguir esta entrevista. Aquello no fue una simple gestión de producción, fue un auténtico maratón burocrático y diplomático, cuidando el lenguaje, eligiendo cada palabra y respetando los tiempos. Conseguir esa luz verde internacional te enseña a trabajar bajo una presión máxima y a no rendirte nunca", argumentó Gloria Valderrama, jefa de Producción de 'La llegada del Papa' junto a Paloma Armas.

La sensibilidad de Calixto Herrera

El psicopedagogo y Medalla de Oro de Canarias 2025, Calixto Herrera, ha sido el encargado de poner la voz en off al documental. Experto en el duelo de personas migrantes, su incorporación aportó la sensibilidad idónea para hilar este relato humano. "Formar parte de este documental ha supuesto, ante todo, una experiencia profundamente humana. Como profesional de la educación, habituado a transitar por espacios donde aterriza también el dolor y el sufrimiento de la migración, participar aquí se convirtió en un ejercicio de memoria viva. Muchas veces, palabras como 'cayuco', 'patera' o 'menores migrantes' corren el riesgo de convertirse en meros conceptos abstractos. Sin embargo, cuando escucho estos términos, lo que acude a mi corazón y viene a mi memoria son niños, niñas y jóvenes de carne y hueso", contó Calixto.

"Ser testigo del proceso de elaboración de este documental fue una experiencia maravillosa. Pude vivir y presenciar en directo cómo un gran equipo de profesionales de los medios audiovisuales y del periodismo fue construyendo, paso a paso, el alma de esta obra. No se limitaron a registrar y sumar imágenes, sino que, como hábiles artesanos, fueron trenzando desde su creatividad, profesionalidad y mirada ética impecable, los contenidos, las imágenes, los diálogos y el alma del documental. Me hicieron sentir tan cómodo e integrado que casi, sin darme cuenta, me descubrí en alta mar dialogando con estos chicos y chicas migrantes por la peligrosa Ruta Canaria", aseguró.

Con todas las piezas del puzle encima de la mesa, llegó el turno de ponerse manos a la obra para el equipo de Realización, compuesto por Tamara Carreño y Echedey Mejías, quienes también han orquestado la parte de edición. "Para nosotros ha sido un reto muy importante. De hecho, ha sido el mayor hasta el momento. Nuestra primera vez como realizadores. Aun así, desde el principio, y sobre todo como equipo, sabíamos que el proyecto iba a salir bien porque tenía una intención. Lo que nosotros hemos hecho ha sido tratarlo a nivel visual con sumo cuidado y, sobre todo, mucho cariño. Nos ha emocionado, especialmente, conocer los duros testimonios de los vecinos de El Hierro, quienes nunca van a olvidar el trágico naufragio que se produjo en pleno puerto de La Restinga hace solo un año", sentenciaron con la satisfacción del resultado final.

Un viaje por las emociones y el compromiso de servicio público

La producción se concibe como un recorrido a través de las emociones que impulsaron primero al papa Francisco y, posteriormente, al papa León XIV a centrar su atención en el Atlántico. Mediante imágenes inéditas y conmovedores testimonios de primera mano, el largometraje relata la dimensión de un acontecimiento histórico sin precedentes en la comunidad autónoma. De este modo, la obra enfatiza la profunda sensibilidad de la Santa Sede ante el fenómeno migratorio que afecta a Canarias —consolidada como una de las rutas marítimas más mortíferas del mundo—, un enfoque con el que Radio Televisión Canaria da cumplimiento a su función esencial de servicio público de proximidad, concienciación y rigor informativo.

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En el equipo de trabajo, han formado parte Sergio Rodríguez como productor ejecutivo, Edu Viera y Cristian Olivares como codirectores y guionistas, Emily Gutiérrez como subdirectora, Gloria Valderrama como jefa de Producción, Paloma Armas como responsable de Administración, Tamara Carreño y Echedey Mejías como realizadores, Gabi López en la edición, Anyelo Pérez, Juan Paytubí, Carlos Pérez, Alexis Ojeda y Curro Ruíz como cámaras, Carlos Díaz Recio como fotógrafo encargado de retratar la imagen del cartel oficial, y Carlos Aneyros en la postproducción de audio.