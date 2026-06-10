Los dos santos canarios que acompañan al papa en su visita a España

La visita del papa León XIV a España ha activado algo más que una intensísima agenda institucional y religiosa por los cuatro puntos del mapa escogidos para el viaje por el Vaticano. También ha abierto una oportunidad para mirar hacia algunas de las figuras que forman parte de la memoria espiritual del país. Entre ellas aparecen dos nombres canarios pero de relevancia internacional. Por un lado está San José de Anchieta, el misionero nacido en Tenerife en 1534 que dejó una huella decisiva en la evangelización de América. De hecho, es conocido como el Apóstol de Brasil. Por el otro, el primer santo canario antes de la consagración de Anchieta: Pedro de San José Betancur, conocido popularmente como el Hermano Pedro.

Sus figuras son unas de las protagonistas de la serie audiovisual impulsada por Historia Hispana y encargada por el Comité nacional de coordinación del viaje apostólico. Historia Hispana es un proyecto de divulgación audiovisual que busca acercar al público la riqueza histórica, cultural y espiritual del mundo hispano mediante contenidos breves y adaptados al lenguaje digital.

El proyecto, gestado con motivo de la visita de León XIV a España, reúne siete cápsulas breves de unos tres minutos de duración y dedicadas a santos y personalidades relevantes de la iglesia en España. La intención de esta iniciativa es ofrecer materiales que ayuden a preparar la llegada del santo padre y, al mismo tiempo, acerquen al público biografías marcadas por la "fe, la entrega y el compromiso".

Dos santos canarios en la serie

En el caso de Canarias, la serie recupera dos nombres fundamentales: San Pedro de San José Betancur, considerado el primer santo canario, y San José de Anchieta, misionero lagunero y figura esencial en la historia religiosa de América. Ambos representan una dimensión de la espiritualidad isleña proyectada más allá del Archipiélago, una forma de entender la fe vinculada "al viaje, al servicio y al encuentro con otros territorios".

José de Anchieta nació en Tenerife, concretamente en el municipio de La Laguna, y su vida quedó marcada por la misión. Su nombre está asociado a la expansión del cristianismo en América y a una biografía que, desde la perspectiva actual, permite leer también el papel que algunos canarios desempeñaron en los grandes procesos históricos del mundo hispano. La cápsula audiovisual busca precisamente eso: condensar en pocos minutos una vida amplia, compleja y de enorme proyección.

Fundador de Sao Paulo y Río de Janeiro

San José de Anchieta dejó una huella enorme en Brasil por tres motivos principales: la fundación de varias e importantes ciudades, la evangelización y el trabajo que desarrlló con las lenguas indígenas. El santo lagunero participó en la fundación de Sao Paulo. En 1554, junto a otros jesuitas, impulsó un colegio en el altiplano de Piratininga, que se convirtió en el germen de la actual ciudad. También está considerado uno de los fundadores de Río de Janeiro, por su papel en la consolidación de la presencia portuguesa y misionera en la zona.

Figura clave de la lingüística

Otro de sus grandes logros fue aprender, sistematizar y divulgar la lengua tupí, una de las más usadas en la costa brasileña. Escribió la primera gramática del tupí, publicada en Coímbra en 1595, lo que lo convirtió en una figura clave de la lingüística y la comunicación intercultural en el Brasil colonial. También fue poeta, dramaturgo y autor religioso. Escribió en latín, portugués, español y tupí, y su obra está directamente vinculada con los orígenes de la literatura brasileña.

El Hermano Pedro

Nació en Vilaflor, Tenerife, en 1626 y desarrolló su labor religiosa y social en Guatemala, adonde llegó tras emigrar a América. Dedicó su vida a la atención de pobres, enfermos, niños, peregrinos y personas sin recursos, y fundó la Orden de los Betlemitas, considerada la primera orden religiosa nacida en América. Fue canonizado por Juan Pablo II en 2002, durante su visita a Guatemala. Su legado se asocia a la caridad, la humildad y el servicio a los más vulnerables.

Otros santos en la serie

La serie no se limita a los santos vinculados a las Islas. En Madrid, los vídeos estarán dedicados a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, ejemplos de santidad en la vida ordinaria, el trabajo y el matrimonio, así como a Santa María Soledad Torres Acosta, recordada por su entrega a los más necesitados. En Barcelona, las cápsulas, disponibles en castellano y catalán, abordarán las figuras del venerable Antoni Gaudí, arquitecto de la Sagrada Familia, y Santa Eulalia, mártir y copatrona de la ciudad.

La Imagen del Hermano Pedro que se venera en el sur de Tenerife. / María Pisaca

El recorrido se completará con una pieza dedicada a la adoración eucarística a través de tres grandes santos españoles: Santa Teresa de Ávila, San Pascual Bailón y San Manuel González, conocido como el obispo de los Sagrarios abandonados. Con ello, el proyecto pretende subrayar la centralidad de la eucaristía en la tradición espiritual española y su vigencia en el contexto de la visita del papa.

La propuesta forma parte de un conjunto más amplio de contenidos culturales y evangelizadores. Junto a estas cápsulas, el comité ha impulsado también el videopodcast Esperando a León, conducido por las periodistas Ana Sánchez de la Nieta y Ana Zarzalejos, y los coloquios Tiempo de Encuentros, dirigidos por María Pelayo y María Serrano. Todos estos materiales persiguen un mismo objetivo: generar conversación y ofrecer claves de lectura antes de la llegada del pontífice.