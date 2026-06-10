Sánchez y Clavijo presidirán los actos institucionales del papa León XIV en Canarias
En ausencia del presidente del Gobierno de España será el de Canarias la máxima autoridad y no Ángel Víctor Torres, como en un principio se había comunicado
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el de Canarias, Fernando Clavijo, serán los máximos representantes del Estado durante la visita del papa a las Islas Canarias, que comienza mañana en Gran Canaria. De esta forma se evita el choque institucional respecto a quién será la máxima autoridad institucional en los actos a los que no acuda Sánchez. Será Clavijo. Pese a que hace una semana se comunicó que el ministro de Memoria Democrática y Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sería quien ocuparía la máxima representación, por encima del presidente del Gobierno regional, en aquellos actos en los que no estuviera Sánchez, al final será Clavijo quien presida todas las ceremonias.
En un principio se había comunicado a Canarias que Sánchez aplicaba un decreto de 1983 por lo que delegaba la representación del presidente del Gobierno de España en el ministro Torres, al igual que en Cataluña, ejercía este papel el de Hacienda, Arcadi España. Al final se ha decidido no aplicar este decreto.
En ambas comunidades autónomas los máximos representantes institucionales en ausencia del jefe del Ejecutivo español serán los presidentes autonómicos: Illa en Cataluña y Clavijo en Canarias.
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