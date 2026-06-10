Robots, máscaras antigás, fusiles antidrones y perros: La Guardia Civil acoraza el muelle de Arguineguín para garantizar la seguridad del papa León XIV

Seiscientos agentes, tres unidades caninas, 200 vehículos, 50 motocicletas e inhibidores de frecuencia para evitar la presencia de drones no autorizados. La Guardia Civil ha preparado el mayor operativo en la historia de Gran Canaria para garantizar la seguridad del papa León XIV durante su visita al muelle de Arguineguín este jueves. El despliegue del dispositivo de seguridad ha conllevado un trabajo coordinado de preparación que ha requerido de varios meses. Para poder abarcar todas las necesidades del evento, la Benemérita cuenta con la participación de alrededor de 400 efectivos pertenecientes a la Comandancia de Las Palmas, además de otros 200 que han venido como refuerzo desde la Península.

La operación está marcada por la colaboración de varias especialidades que forman parte de la Comandancia de Las Palmas y de otras unidades que prestan apoyo externo, pero todas llevarán a cabo sus labores de manera conjunta. A la hora de salvaguardar el bienestar de todos los asistentes a un evento en el que no solo estará presente el papa, sino el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y los ministros de Defensa, Margarita Robes; Política Territorial, Ángel Víctor Torres; Justicia, Félix Bolaños, y Migraciones, Elma Saiz.

A esto se suman las grandes aglomeraciones de personas que se esperan, por lo que es indispensable llevar a cabo de forma exhaustiva la labor de prevención para evitar la presencia de cualquier artefacto explosivo o amenaza biológica. Por ese motivo, el cabo primero Abraham Navarro, que pertenece al equipo de Desactivación de Explosivos y Defensa Nuclear, Biológica, Radiológica y Química de la Comandancia de Las Palmas (Tedax- NRBQ), asegura que trabajan desde hace un mes en la preparación del dispositivo para tener bajo control cada uno de los rincones del muelle y sus inmediaciones.

El cabo primero Abraham Navarro junto al equipo del equipo Tedax- NRBQ. / ANDRES CRUZ

Navarro hace hincapié en que se trata del despliegue de mayor envergadura del que ha podido formar parte a lo largo de sus 21 años prestando sus servicios en el Cuerpo. Su trabajo y el de los otros cuatro equipos que se han movilizado para el acto ha consistido, sobre todo, en la realización de reconocimientos previos tanto del itinerario como de las zonas que pueden presentar una mayor sensibilidad en el evento. Pese a que todos los grupos realizan su labor de forma conjunta, los agentes que forman parte del equipo Tedax-NRBQ están especialmente coordinados con los guías de perros que conforman el Servicio Cinológico.

Trajes y máscaras antigás

Las cuatro unidades cuentan con varios vehículos equipados con los materiales necesarios para actuar con precaución y celeridad. Para neutralizar cualquier amenaza de carácter nuclear, biológico, radiológico o químico, los efectivos disponen de trajes encapsulados destinados a la protección y aislamiento de sus cuerpos y máscaras antigás con diferentes filtros para salvaguardar sus vías respiratorias. También cuentan un contaminómetro que permite conocer la contaminación radiológica en la superficie de los objetos y en las personas.

Los agentes especializados disponen de un pesado traje de desactivación de explosivos, un casco de protección y un escudo de alrededor de un metro de alto y 13 kilogramos. En caso de que los efectivos localicen cualquier objeto sospechoso, Navarro explica que los procedimientos pueden variar dependiendo de cómo se presente la situación, ya que podrían acordonar y evacuar la zona si consideran que puede presentar un grave peligro o simplemente trasladar el artefacto sospechoso hasta un lugar seguro en el que puedan examinarlo detalladamente.

El cabo primero destaca que están equipados con un emisor y un receptor de rayos X que emplean para conocer el contenido que se halla en el interior de cualquier objeto que necesiten analizar. Sin embargo, los agentes no se encuentran solos a la hora de enfrentarse a este tipo de artefactos, debido a que disponen de un robot de última generación diseñado específicamente para la desactivación de explosivos. Se trata de vehículos no tripulados que son teleoperados a distancia y que disponen de cámaras que permiten al piloto manejarlo prestando especial atención a cualquier detalle. Están diseñados para poder operar de manera remota en espacios reducidos y cuentan con sistemas modulares que les proporcionan una precisión milimétrica para poder neutralizar cualquier elemento con un alto nivel de sensibilidad.

Equipo Pegaso contra drones

La protección del espacio aéreo inferior del puerto y sus inmediaciones contará, entre otras unidades, con la participación del equipo Pegaso de la Guardia Civil. El sargento primero de la unidad, Lorenzo Negrín, aclara que el dispositivo ha sido orquestado por la Secretaría de Estado de Seguridad, que se ha encargado de gestionar todos los pormenores desde las oficinas ubicadas en Madrid. El objetivo de los efectivos a cargo de Negrín es neutralizar cualquier Sistema Aéreo No Tripulado (UAS) que no esté autorizado para volar dentro del perímetro restringido. Para llevar a cabo esta labor, se han distribuido varias unidades en diferentes puntos estratégicos que abarcan el tramo que va desde el aeropuerto de Gran Canaria hasta la zona del muelle de Arguineguín.

El sargento primero de la Unidad Pegaso, Lorenzo Negrín, con el aparato Sendescope que se emplea para inhibir la frecuencia de drones. / ANDRES CRUZ

El agente recuerda que durante este jueves estará prohibida la circulación de drones y de aeronaves de navegación visual. Por otro lado, enfatiza que únicamente podrán volar los aviones de Estado y aquellos que estén específicamente autorizados. El equipo Pegaso tiene la misión de localizar tanto a los drones como a los pilotos que lo manejan. Para ello, disponen de un aparato llamado Sendescope, que tiene forma de maletín y posee una pantalla en la que se proyecta un mapa que es capaz de detectar la ubicación de los Sistemas Aéreos No Tripulados y de quienes los controlan con gran precisión. En el momento en el que se localiza al piloto, se activa una patrulla reactiva que acude rápidamente al lugar para interceptarlo.

En caso de que sea necesario desactivar el dron, el equipo cuenta con un inhibidor que se conoce comúnmente como "fusil antidrón" y que tiene un alcance de alrededor de un kilómetro de distancia. Este aparato, al ser apuntado hacia la dirección en la que se encuentra el UAS, tiene la capacidad de perturbar su frecuencia hasta el punto de derribarlo. El efecto de este instrumento también sería el mismo si se dirige hacia la persona que posee el mando que maneja el sistema no tripulado. Negrín destaca que van a ser capaces de controlar una zona "mucho más amplia de lo que realmente es necesario".

Equipo Cinológico

Para garantizar la seguridad del sumo pontífice y de los asistentes al acto, la Unidad Cinológica se lleva preparando desde hace meses y ha realizado estos últimos días constantes batidas con los perros especializados en la detección de artefactos explosivos. Los animales y sus guías trabajan por binomios fijos, es decir, que siempre son las mismas parejas. El vínculo que se establece entre ellos es tan grande que algunos efectivos viven con los perros, aunque los que no tienen esa posibilidad, los dejan en las perreras que la Guardia Civil tiene habilitadas para ellos.

El cabo primero Jorge González, jefe del equipo cinológico, realizando una batida con su perro. / ANDRES CRUZ

El cabo primero Jorge González, jefe de este grupo, afirma que los canes realizan entrenamientos diarios para estar preparados para actuar en eventos de este calibre. González afirma que cuentan con tres unidades cuya labor principal es la limpieza de itinerario y de zonas. El agente señala que la mayor dificultad que han encontrado ha sido la tener que cubrir un territorio muy amplio, pero asegura que "el resto del procedimiento ha sido el habitual y no ha presentado especiales complicaciones". El cabo primero afirma que las áreas que han tenido que revisar de forma más concienzuda son aquellas por las que transitará León XIV y comenta que afronta el evento "con ilusión y ganas de formar parte de algo tan grande".