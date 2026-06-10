Los primeros vestigios del comercio en Canarias: una factoría de pescado aborigen cuatro siglos antes de la Conquista

Diez siglos después de su llegada a Canarias, los aborígenes isleños descubrieron el filón del trueque. En concreto, la posibilidad de intercambiar el pescado (limpio y ahumado) que obtenían los poblados costeros, por queso o verduras que se cultivaban en las medianías. En el siglo XI, Playa Chica, en Gran Canaria, se erigió una verdadera factoría de pescado, con procesos dignos de un modelo temprano de producción en cadena en la que se preparaba el alimento para el consumo fuera de la zona de captura. Un hallazgo arqueológico que pone de manifiesto que los aborígenes ya habían desarrollado una forma de comercio embrionaria cuatro siglos antes de la Conquista.

Es una de las principales conclusiones a las que ha llegado un grupo de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) durante la excavación y análisis del asentamiento aborigen de Playa Chica, uno de los más antiguos de Gran Canaria. "Aunque la ocupación del yacimiento dura casi mil años, hemos encontrado indicios arqueológicos de que en el siglo XI se produce una actividad más especializada de explotación de los recursos marinos, consistente en el procesado de la pesca", explica Jonathan Santana, autor principal del artículo que se acaba de publicar en la revista Plos One.

Y es que en este pequeño asentamiento costero, el tipo de uso de las capturas pesqueras nada tenía que ver con lo que se ha encontrado en las viviendas de los indígenas isleños. "No vemos evidencias de consumo, solo de procesado y conservación del pescado y marisco", revela Santana.

Las pistas que conserva el yacimiento

Son muchas las pistas que dejaron los aborígenes hace ya diez siglos para que los científicos puedan llegar hoy a esta conclusión. En concreto, en la zona duermen los restos de anzuelos fabricados con dientes de cochino, una cantidad "brutal" de fuegos con tarajal o tabaiba –que hacían las veces de leña de quemado rápido–, y millones de escamas de viejas, sargos, salemas y morenas que evidencian que en la zona más que consumir pescado, se preparaba para su exportación a otras zonas de la isla.

En el yacimiento los investigadores encontraron "toda la cadena operativa del tratado de los colmillos: desde el cuerno hasta la herramienta final", explica el investigador, lo que demuestra que los fabricaban en ese lugar para un propósito ya definido. Otra de las pistas que le han llevado a esta conclusión es la cantidad de fuegos que se encuentran por la zona.

La clave está en el fuego

Pero no solo por el hecho de haber encontrado muchos, sino porque "no son los típicos que suele haber en un yacimiento doméstico". En las casas aborígenes, los fuegos servían para cocinar, dar luz o calor y se encendían con otro tipo de madera. Sin embargo, la leña que se utiliza en este yacimiento, a base de tabaiba o tarajal, "es capaz de alcanzar altas temperaturas a gran velocidad generando mucho humo", replica el investigador. "Es ideal para tostar y ahumar el pescado", insiste.

Estas evidencias, por tanto, les ha llevado a concluir que "lo que estamos viendo es un espacio donde están fabricando sus herramientas para ir a pescar, para luego descamar el pescado, limpiarlo, tostarlo y ahumarlo".

Trueque en las medianías

Pero, ¿cuál era el propósito de todo este trabajo? Según los investigadores, y teniendo en cuenta de que no hay ningún rastro de consumo en la zona, la hipótesis principal es que lo transportaban a otros lados de la isla. "Eso explicaría porque algunos yacimientos del interior de la isla, como el del Roque de Bentayga, aparecen espinas de pescado", explica Santana. Además, el pescado aquí aparece en fragmentos, lo que sugiere que "se están llevando los lomos de los pescados ahumados y tostados al interior de la isla".

Para los investigadores, lo más interesante de esta práctica que surgió hace 1.000 años en Canarias, es que se asemeja mucho a la que seguía haciendo una parte de la población isleña hace apenas medio siglo. "Hasta los años 70, en Agaete, las mujeres sardineras limpiaban el pescado, lo tostaban rápidamente y se lo llevaban a las medianías para intercambiarlos por queso y verduras", recuerda el investigador, que insiste que este hallazgo también es una forma de entender mucha de la tradición pesquera en Canarias.

Un yacimiento en peligro de extinción Los arqueólogos canarios están tratando de recabar toda la información posible del yacimiento de Playa Chica lo más rápido posible. Y es que el yacimiento está en peligro de desaparición debido a la subida del nivel del mar por el cambio climático. "Desaparecerá en las próximas décadas", recalca el investigador, que insiste en la importancia de "estudiar todo lo que se pueda" de este enclave de gran interés para el Archipiélago antes de que se quede hundido bajo el mar. Los investigadores están trabajando junto al Cabildo de Gran Canaria, que financió parte del trabajo de campo, para buscar la manera de ampliar la protección del yacimiento. Los científicos confían que con esta reciente publicación se llame la atención sobre esta amenaza al patrimonio histórico de las Islas y pueda solucionarse antes de que sea demasiado tarde.

A día de hoy, los investigadores desconocen por qué aumenta la producción pesquera durante ese tiempo, aunque tienen algunas suposiciones basadas también en el incremento de la población en todas las Islas. "Es probable que tenga que ver con el fortalecimiento de la surgencia del agua fría del fondo marino que da origen al banco pesquero canario sahariano", avanza Santana quien, aunque afirma que es una hipótesis que hay que seguir estudiando, "este fenómeno puede estar detrás de un cambio a nivel climático y oceánico que aumente la pesca".

El aborigen no solo pastoreaba

Además de mostrar las avanzadas dinámicas sociales que existían en las sociedades aborígenes antes de la llegada de los conquistadores españoles, este estudio también ayuda a desmitificar la imagen tradicional del indígena isleño. "Tenemos la imagen tradicional del aborigen como pastor, pero la evidencia científica ha demostrado que también eran agricultores y pescadores", describe.

Además, los vestigios arqueológicos demuestran que sus técnicas pesqueras estaban refinadas. "No eran pescadores oportunistas, tenían una gran tradición que probablemente venían del norte de áfrica", indica Santana, que considera que lo que ven en Playa Chica es "un refinamiento de estas técnicas". De hecho, a partir de este siglo, otros estudios han encontrado cráneos de aborígenes con exostosis del canal auditivo, conocida hoy día como la enfermedad del surfero. "Eran excelentes nadadores y este estudio lo ratifica", sentencia.