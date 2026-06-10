El presidente de Canarias califica de "histórica" la primera visita de un Papa a Canarias
El presidente canario destaca que la visita de León XIV supone un reconocimiento a la respuesta de las Islas ante la crisis migratoria y al trabajo de instituciones, Iglesia, entidades sociales y voluntariado
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado el carácter histórico de la visita del papa León XIV al Archipiélago, la primera de un pontífice a las Islas. "Va a ser un viaje histórico: en Canarias hay mucha fe y nunca un Papa ha pisado las islas", afirmó durante su intervención en el programa Esperando a León.
La visita de León XIV ha generado una importante expectación social, institucional y religiosa. Miles de personas de distintas islas se preparan para participar en los actos programados, en una agenda que ha obligado a reforzar los dispositivos de seguridad, movilidad y emergencias.
Un reconocimiento a la respuesta ante la migración
Para el presidente canario, la presencia del pontífice representa también un reconocimiento a la forma en que la sociedad del Archipiélago ha afrontado la crisis migratoria de los últimos años.
Clavijo defendió que "el pueblo canario ha sabido estar a la altura" ante la llegada de miles de personas a las costas de las Islas. En ese sentido, puso en valor el trabajo realizado por las administraciones públicas, las organizaciones sociales, la Iglesia y el voluntariado en la atención a personas migrantes en situación de vulnerabilidad.
El presidente recordó además el papel que desempeñó el papa Francisco en los momentos más difíciles de la emergencia migratoria. Según explicó, cuando Canarias buscaba apoyos para visibilizar la situación que atravesaba, "la primera puerta que se nos abrió fue la de Su Santidad el Papa Francisco".
Vivienda, desigualdad y exclusión social
Más allá de la migración, Clavijo espera que León XIV pueda conocer otros desafíos sociales que afrontan las Islas. Entre ellos citó la vivienda, la desigualdad y el riesgo de exclusión social que afecta a parte de la población canaria.
El presidente señaló que la visita ofrece una oportunidad para mostrar al pontífice una realidad compleja, en la que conviven la solidaridad de la sociedad canaria con problemas estructurales que condicionan la vida de muchas familias.
Un reto logístico y de seguridad
Canarias lleva semanas preparando la llegada de León XIV. El Gobierno autonómico trabaja en coordinación con el Estado, el Vaticano y las administraciones locales para afrontar una agenda que movilizará a miles de personas procedentes de distintas islas.
El dispositivo supone un importante reto logístico y de seguridad. La previsión de actos multitudinarios ha obligado a planificar medidas específicas en materia de transporte, tráfico, emergencias, atención sanitaria y control de accesos.
Un regalo con raíces palmeras
Entre los obsequios que recibirá León XIV durante su estancia en el Archipiélago destaca una investigación genealógica que vincula a su familia con la isla de La Palma desde el siglo XVI.
Clavijo se refirió a este regalo como uno de los detalles más singulares de la visita. "Creo que este regalo sí lo va a conservar", apuntó el presidente, aludiendo al valor simbólico de un documento que conecta al pontífice con la historia de Canarias.
El agradecimiento del pueblo canario
El presidente canario reconoció también la emoción que le produce la visita de León XIV. Preguntado por qué le diría si tuviera unos minutos a solas con el Papa, Clavijo afirmó que no le pediría nada.
Según explicó, aprovecharía ese momento para trasladarle "el agradecimiento del pueblo canario por el gesto tan importante que ha tenido con nosotros".
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