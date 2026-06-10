El humorista Alexis Valdés reflexiona sobre la IA y las redes sociales en su nuevo montaje 'Ignorancia Artificial 2.0'

El humorista, actor y escritor Alexis Valdés regresa a Canarias con una propuesta escénica que combina sátira, reflexión y actualidad. Su espectáculo Ignorancia Artificial 2.0 llega este sábado día 13 de junio y el domingo 14 a la sala Garbos The Captain 13 de Las Palmas de Gran Canaria y a la Pirámide de Arona Auditorium, en el sur de Tenerife, en una doble cita que pone el foco en la relación del ser humano con la tecnología y los cambios sociales derivados de su avance.

La obra supone una evolución de un montaje estrenado hace un año en España y que ha sido profundamente revisado tras su paso por Estados Unidos. "Este espectáculo lo estrené hace un año por estas mismas fechas en España y después me fui a Estados Unidos y me dieron ganas de escribir otra vez. Reescribí como el 60 o 70% el espectáculo porque encontré muchas cosas que me parecieron divertidas e interesantes de incluir", explica el artista. Ese proceso de reescritura responde, según Valdés, a la rapidez con la que evoluciona el contexto tecnológico: "Todo es vertiginoso y cambia cada día, y en tan solo un año han sucedido muchas cosas nuevas que se pueden contar". Es por eso que la propuesta incluye ese 2.0 y no descarta futuras versiones.

Crítica y humor

El montaje se articula en torno a una mirada crítica, aunque humorística, sobre fenómenos contemporáneos como el uso de la Inteligencia Artificial (IA), las redes sociales o la proliferación de discursos superficiales a través de internet. "Se me ocurrió trabajar el mundo de la influencia que tienen las redes en nuestras vidas, en temas como la nutrición o los coaches que tanto abundan. Hay mucha gente dando consejos, pero muchos no saben profundamente de lo que están hablando", señala el humorista.

En este sentido, el espectáculo aborda la tensión entre información y entretenimiento en la era digital. "Todo el mundo está buscando visualizaciones, pero nadie está buscando informar", apunta el cubano, quien encuentra en esta realidad una fuente constante de situaciones cómicas. "Empecé a jugar con eso y salió todo un mundo de humor, porque el humor siempre mira algo que los demás no miraron".

Mensaje universal

La propuesta ha demostrado una notable capacidad de conexión con públicos diversos. El artista destaca la universalidad de los temas que trata, lo que le ha permitido representar el espectáculo en distintos países con una respuesta similar. "Este mismo espectáculo lo he hecho en Puerto Rico, en Nueva York, en Miami, en Madrid o en Barcelona y he visto el mismo resultado y la misma conexión de la gente", asegura.

Para Valdés, esta recepción se explica porque el contenido trasciende lo local. "Cuando la comedia toca temas muy cercanos a una cultura, no viaja. Pero cuando hablas de temas trascendentes de la humanidad, va para todo el mundo", sostiene el artista.

Reflexión y risas

Pero, más allá de la risa, Ignorancia Artificial 2.0 plantea una reflexión sobre el papel del humor en la sociedad actual. El artista reivindica su función como vehículo de pensamiento accesible. "Alguien dijo que los humoristas eran los filósofos contemporáneos pero yo diría que somos los traductores de la filosofía contemporánea porque tomo ideas complejas y las hago digeribles y cercanas al individuo", explica.

Alexis Valdés. / ED

Esa capacidad de traducir sobre el escenario aquello que es abstracto en lo cotidiano se nutre, en gran medida, de experiencias personales. "Me inspiro en lo que me hace sufrir porque creo que la comedia es sufrimiento", reconoce. En el caso de este espectáculo, la relación con la tecnología ofrece múltiples ejemplos compartidos por el público y Alexis Valdés nombra, sin ir más lejos, un 'drama' que afecta a muchas personas en todo el mundo: "Cada vez que se me pierde la contraseña, sufro, y cuando cuento esa angustia, la gente se muere de risa porque lo vive igual".

Más allá de la risa

El humor aparece así como un mecanismo de alivio ante situaciones comunes y este espectáculo se configura como "un momento de reírte de aquello que te está matando". Esa identificación con el espectador es uno de los pilares de la propuesta escénica de Alexis Valdés, quien reconoce que no le gusta improvisar demasiado pero, a pesar de ellos, deja margen para adaptarse al contexto de cada lugar que visita: "Cuando llego a una ciudad siempre encuentro algo particular porque la realidad misma me contamina lo que estoy haciendo". En el caso de Canarias, el entorno y la actualidad seguro que también formarán parte de su propuesta.

Con una trayectoria consolidada, Valdés reflexiona sobre la evolución de su trabajo a lo largo de los años. "Para ser un verdadero conocedor de cualquier materia necesitas unos 20 años. Los primeros diez son de acumulación de conocimiento y los otros de experiencia", resume el humorista quien añade que, a pesar de su larga trayectoria, la incertidumbre nunca desaparece en el momento de subir al escenario: "La comedia es un arte muy difícil. Todos los comediantes suben con el temor de que esa noche salga mal porque la risa es muy delicada y para mí es como caminar sobre un hilo, siempre al borde de un precipicio".

Altamente reconocible

El espectáculo que presenta este fin de semana en Canarias combina toda la experiencia acumulada a lo largo de sus años como humorista con una mirada actualizada sobre los desafíos del presente. A través de monólogos ágiles y situaciones reconocibles, el artista propone una experiencia que mezcla entretenimiento y reflexión. La invitación al público canario de Valés se dirige a quienes se reconocen en los conflictos cotidianos que plantea la obra: "A todos aquellos a los que se les ha perdido la contraseña, a los que los tienen locos los coaches de vida y a los que se pelean con su pareja y no saben por qué. A todos ellos les vamos a ofrecer humor, terapia, reflexión y, sobre todo, risa".

Así, con Ignorancia Artificial 2.0, Alexis Valdés consolida una línea de trabajo en la que la comedia se convierte en herramienta para interpretar el presente.