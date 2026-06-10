Emoción de la comunidad peruana en Canarias ante la visita del papa: «Estás lejos de tu tierra y viene algo que suena a tu país. El corazón late de manera diferente»

Cuando el humo blanco anunció la elección de León XIV, miles de kilómetros al otro lado del Atlántico, en Perú, la noticia se recibió con sorpresa, orgullo y mucha alegría. Esa misma emoción cruzó el océano hasta Canarias, donde reside una numerosa comunidad peruana que siente el nuevo pontífice como uno de los suyos. La visita del papa a Gran Canaria y Tenerife los próximos días 11 y 12 de junio ha despertado una ilusión especial entre quienes, aún viviendo lejos de su país, siguen viendo en Robert Prevost una figura estrechamente vinculada a su tierra.

«Para nosotros es un peruano», resume Olga Torre, residente en Gran Canaria desde hace dos décadas y miembro de la comunidad del Señor de los Milagros. Aunque León XIV nació en Estados Unidos, pasó cerca de cuarenta años en Perú, donde desarrolló buena parte de su labor pastoral, adquirió la nacionalidad peruana y construyó una relación muy estrecha con las comunidades a las que acompañó.

Comunidad peruana dedicada al Señor de los Milagros, en Gran Canaria. / E. D.

La elección de Prevost como papa fue recibida con emoción por muchos peruanos. «No imaginábamos que iba a ser elegido. Fue algo bendecido para la tierra peruana», recuerda Olga. Para ella y para muchos compatriotas residentes en Canarias, la noticia supuso sentir que una parte de su historia, de sus costumbres y de su identidad también llegaba al Vaticano.

«No imaginábamos que iba a ser elegido. Fue algo bendecido para la tierra peruana» Olga Torre — Miembro de la comunidad del Señor de los Milagros en Gran Canaria

La comunidad peruana en las Islas sigue con atención cada paso del pontífice. No solo por su nacionalidad, sino por la huella que dejó durante décadas de trabajo pastoral. El cónsul de Perú en Canarias, René Zeballos, explica que el nuevo papa es recordado como una persona cercana a la población más humilde. «Ha vivido los momentos más duros del Perú y conoce los lugares más sufridos de mi país. Por eso tiene esa sensibilidad hacia las personas más necesitadas», señala.

Esa cercanía es precisamente uno de los rasgos que más destacan quienes conocieron su trayectoria. Según recuerda Zeballos, existen numerosos testimonios y grabaciones que muestran a Prevost compartiendo tiempo en comunidades desfavorecidas y participando activamente en la vida cotidiana de la población. «Era muy querido mucho antes de ser papa», afirma.

El padre Willian Román, sacerdote y misionero peruano destinado en Gran Canaria, también conoció de cerca al entonces obispo Robert Prevost. Ambos coincidieron en Perú cuando Prevost fue ordenado obispo y William recibió el sacerdocio apenas un día después. «Hemos compartido experiencias de fe, tanto en la labor educativa como evangelizadora», recuerda.

Files peruanos del Señor de los Milagros en la parroquia Santa Luisa de Marillac, en Las Palmas de Gran Canaria. / E. D.

El sacerdote destaca especialmente su capacidad para escuchar y acompañar. «Conoce muy bien la realidad del norte del Perú. Cuando hubo inundaciones estaba allí. Se ponía las botas para cruzar el agua y llegar a las comunidades más alejadas», explica. Según relata, también impulsó iniciativas para ayudar a familias sin recursos, entre ellas la construcción de viviendas para personas que carecían de un lugar donde vivir. «Siempre estaba allí con quien más lo necesitaba», resume.

La fe que viajó de Perú a Canarias

Cuando William llegó a Gran Canaria procedente de otra misión en Honduras, una de las primeras cosas que hizo fue buscar a la comunidad peruana de la Isla. Así conoció al grupo de devotos del Señor de los Milagros, una de las expresiones religiosas más arraigadas entre los peruanos residentes en Canarias. «No solo se reúnen para celebrar la misa. También para recordar que el Señor de los Milagros acompaña a quien ha dejado su país buscando un futuro mejor», explica el sacerdote.

Parte de esa conexión se mantiene viva en Gran Canaria a través de la devoción al Señor de los Milagros, una de las manifestaciones religiosas más importantes del Perú. Cada mes de octubre, alrededor de 150 personas participan en los actos que organiza la comunidad peruana en la parroquia de Santa Luisa de Marillac, en Las Palmas de Gran Canaria.

«Es la fe que le tenemos al Señor de los Milagros. Como peruanos nos identifica mucho», explica Olga. Lo que comenzó hace seis años como una iniciativa impulsada por varios compatriotas para mantener viva la tradición se ha convertido en un punto de encuentro para decenas de familias.

Encuentro de los fieles peruanos al Señor de los Milagros, en Las Palmas de Gran Canaria. / E. D.

Ahora, muchos de esos devotos preparan su participación en los actos previstos durante la visita papal. La intención es acudir juntos a la misa que León XIV celebrará en el Estadio de Gran Canaria y hacer visible la presencia de la comunidad peruana en una jornada que consideran histórica.

William confirma que la comunidad se ha movilizado para estar presente en los distintos actos previstos durante la visita. «Estamos ensayando los cantos, preparando banderolas y toda la gente está muy animada», explica. Además de asistir a la misa en el estadio con camisetas de los colores de la bandera peruana, también prevén participar en otros momentos del recorrido del Pontífice por la Isla.

«Es una bendición verlo. Aunque sea de lejos», comenta Olga. Para ella, que pudo ver a Juan Pablo II durante una visita a Perú en los años ochenta, la llegada de León XIV tiene un significado especial. «Ahora es diferente porque sentimos que nos representa», concluye.

«Ha sido un cura de calle, embarrado hasta por encima de las rodillas ayudando en desastres naturales y sirviendo comidas cuando hacía falta» Elsa Espinosa — Peruana en Canarias

Un pedazo de Perú en el Archipiélago

La emoción también la comparte Elsa Espinosa, otra residente peruana en Gran Canaria. «Sentimos que este papa es nuestro», afirma. La razón no se limita a la nacionalidad adquirida por Prevost, sino a la labor que desarrolló durante décadas en el país andino.

Espinosa recuerda especialmente su implicación durante situaciones difíciles. «Ha sido un cura de calle, embarrado hasta por encima de las rodillas ayudando en desastres naturales y sirviendo comidas cuando hacía falta», relata. Esa imagen de cercanía y servicio explica, a su juicio, el afecto que despierta entre los peruanos.

Por eso, el próximo jueves, muchos acudirán al Estadio de Gran Canaria con pequeñas banderas rojiblancas y camisetas con los colores de Perú. No podrán desplegar grandes enseñas, pero quieren estar presentes. «Nos verán o no, pero estaremos ahí», cuenta.

Para quienes dejaron atrás su país en busca de oportunidades, la visita tiene además una dimensión emocional. «Estás lejos de tu tierra y viene algo que suena a tu país. El corazón late de manera diferente», resume Zeballos.

La llegada de León XIV a Canarias será un acontecimiento histórico para el Archipiélago. Para la comunidad peruana, además, tendrá algo de reencuentro. Durante unas horas, la figura de un papa que consideran uno de los suyos acercará un poco más dos orillas separadas por miles de kilómetros.