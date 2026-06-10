Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora de la visita del papa León XIV a TenerifeTiempo en TenerifeCB CanariasSanta Cruz se prepara para la visita de León XIVCambios en el transporte público en Santa CruzCD TenerifeEvitar venta de drogas en TenerifeApagones Santa Cruz
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciado la última "lista ilegítima de sanciones" de EEUU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. / Europa Press/Contacto/Andrew Caballero-Reynolds

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents