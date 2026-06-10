Una cruz fabricada con madera de pateras presidirá el encuentro del papa León XIV con migrantes en Gran Canaria

Ángel Rodríguez lleva trabajando como obrero desde que tenía once años. Entre risas explica que a la gente que trabaja en su gremio se les conoce como "manitas", o como se dice en esta tierra, "son muy amañados", y que por eso están siempre dispuestos a hacer cualquier cosa. En 2021 le retaron a llevar a cabo un proyecto de lo más especial: crear una cruz con madera proveniente de pateras para la exposición de las Cruces de Mayo en la Casa de la Iglesia. El trabajador aceptó el encargo sin dudar. Lo que nunca imaginó era que años más tarde la cruz sería testigo desde el muelle de Arguineguín del encuentro del papa León XIV con migrantes en Gran Canaria.

"Me emociona mucho que la vayan a poner allí. No por mí, sino por solidaridad con los inmigrantes, tanto por los que están aquí por los que no han llegado. También por toda la gente que trabaja de manera invisible y altruista por esta labor, por un mundo más justo. Cuando llega una patera, todo el mundo se tira a ayudar, los canarios somos solidarios", asegura con los ojos brillantes. "Son gente que entrega su vida para que otros tengan una vida mejor".

La obra, bautizada como Cruz del Encuentro, simboliza la confluencia de culturas que se produce cuando personas de diferentes orígenes se cruzan en el camino. “No se puede entender la humanidad sin la inmigración, porque todos hemos sido migrantes en algún momento de nuestra vida”, reflexiona. El operario asegura que la primera vez que la gente la vio terminada quedó impresionada. "Llamaba la atención porque era la única que no estaba hecha de flores", relata. "Fue la única cruz que se quisieron quedar".

"La inmigración es una realidad muy dura"

Ángel recogió toda la madera que pudo en el puerto de Arinaga, tarea que no le resultó nada fácil, ya que tuvo que conseguir una acreditación para ello. Desde el principio tuvo claro que quería realizar algo sencillo. No utilizó ni barniz ni pintura y en quince días estaba lista. "Lo que más me costó fue el diseño, quería que reflejara nuestra cultura. Una cruz no tiene que ser bonita, tiene que tener un significado", cuenta. "Representa donde vienen los inmigrantes sentados. Muchas partes están desgastadas, creo que venía de un barco de pesca y que se utilizó para eso".

El obrero también recuerda qué sintió al sentarse por primera vez en la barca de la que extrajo la madera para construir la Cruz del Encuentro. “La inmigración es una realidad muy dura. Muchas veces nos quejamos de que vamos estrechos en un avión, mientras que ellos tienen que cruzar el mar en una patera. Al sentarme allí, comencé a imaginar lo mal que lo tendrían que pasar con el oleaje”, reflexiona.

Ángel Cruz, creador de la cruz del Encuentro, sentado sobre una patera / E. D.

Memoria de un viaje en el mar

Cuenta que en el interior del cayuco encontró gorras, comida, garrafas de agua, utensilios de pesca y latas de conserva. Es por eso que, queriendo simbolizar esta realidad, colocó algunos de estos objetos al pie de la cruz. La construcción es muy pesada, ya que está formada por dos tablones de madera de dos y tres metros. Sin embargo, cuenta con un sistema para poder desarmarse y facilitar su transporte sin necesidad de disponer de grandes vehículos. Durante años recorrió diferentes parroquias y fue expuesta en la catedral, por lo que resultó todo un acierto. Para darle estabilidad, Ángel construyó una base de madera inspirándose en la cruz de Lampedusa.

La cruz de Lampedusa, que se mantenía de pie gracias a una base de metal, se llevó a cabo en 2013 con restos de las barcazas que naufragaron en la isla y que constituía el principal punto de llegada a Italia para los migrantes y refugiados que cruzan el mar Mediterráneo desde el norte de África. "Utilicé un sistema parecido, pero de esta forma se consigue que sea más liviana", explica.

El operario se muestra especialmente agradecido por la visita del papa León XIV a Canarias y, en particular, por su decisión de acercarse al muelle de Arguineguín, uno de los símbolos de la crisis migratoria que ha vivido el Archipiélago en los últimos años. "Para nosotros eso va a ser una alegría muy grande. Yo creo que esto va a ayudar a relanzar más lo que es el cristianismo", explica. Esta idea de solidaridad es precisamente la que muchos esperan que permanezca cuando la visita termine. Porque, más allá de los actos oficiales y de la repercusión mediática, en el muelle de Arguineguín confían en que este encuentro sirva para recordar que detrás de cada cifra hay una persona, una historia y un futuro por construir.