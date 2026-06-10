Clavijo sí presidirá junto a Sánchez los actos de la visita del papa a Canarias

No hay lugar la polémica. Así lo aseguran fuentes del Gobierno central que han confirmado este miércoles que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sí estará en primera línea junto a su homólogo estatal, Pedro Sánchez, en primera línea presidiendo los actos incluidos en la agenda de la visita al Archipiélago del papa León XIV a las Islas.

Las mismas fuentes aseguran que el documento en el que Sánchez designa al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática como el máximo representante en todas las citas en las que él no esté presente es papel mojado, "un trámite protocolario" que demandó el Vaticano para dar por atada la visita papal.

El precedente catalán

De hecho, confirman que la misma comunicación rubricada por el presidente de España y basada en el artículo 9 del real decreto de Precedencias del Estado, que data de 1983, se envió a Cataluña. Sin embargo, fue el president de la Generalitat, Salvado Illa, quien recibió el martes a Robert Prevost al pie de la escalerilla a su llegada al aeropuerto de El Prat.

En aquel caso, la Administración autonómica catalana expresó su deseo de que fuera Illa y no el ministro de Hacienda, Arcadi España, como señalaba el documento remitido por Moncloa, quien hiciera los honores al sucesor del Apóstol Pedro y le presentara al resto de integrantes del comité de bienvenida.

Operar igual

Aunque en Madrid aseguran no tener ninguna llamada de las Islas en el mismo sentido que la recibida desde la plaza de Sant Jaume -sede de la institución autonómica catalana-, confirman que en Canarias se operará del mismo modo. En todo aquel acto al que no acuda el presidente Sánchez, será Fernando Clavijo quien ostente la máxima representación.

En el aeropuerto de Gran Canaria, aunque la llegada de León XIV a las Islas se incluyó entre los actos en los que no estaría presente Sánchez, será este quien lo reciba. Desde Moncloa señalan que mientras que la comunicación delegando en favor del ministro es del miércoles 3 de junio, ya un día después se lanzó una convocatoria a medios de comunicación que daba constancia de que será el presidente de España el que espere a pie de escalerilla a Prevost.

Ayuso en Madrid

En Madrid, siempre según las mismas fuentes, ocurrió lo mismo; hubo documento de delegación en favor de algún ministro. Incluso fue la presidenta de la comunidad autónoma, Isabel Díaz Ayuso, la encargada de despedir al papa este martes cuando puso rumbo a Barcelona.

El ejemplo tiene el sentido de exponer que no hubo problema con la representación ni con una de las políticas más abiertamente enfrentadas al Gobierno de España y a su presidente, al que hasta ha llegado a insultar gravemente en público.

Despedida de estado

Clavijo no será quien despida a Prevost a la finalización de la visita papal a Canarias. ¿Por qué? Ayuso pudo hacerlo porque se trataba de una escala en el periplo, pero desde Tenerife la comitiva volará el viernes a Roma. Se trata por tanto de una despedida de estado, en la que el protagonismo está reservado al rey Felipe VI.

Además de la llegada del vuelo, en el documento de designación de Torres como representante, Pedro Sánchez también incluyó el acto que protagoniza León XIV sobre el mediodía del jueves en la catedral y la misma vespertina en el Estadio de Gran Canaria.

En cuanto a los actos del viernes en Tenerife, la comunicación incluye la llegada del avión a Los Rodeos, el encuentro con migrantes en el centro de acogida de Las Raíces y el acto previsto en la plaza del Cristo de La Laguna también durante la mañana y con la migración como eje principal.