Canarias exige al Estado que el transporte deje de encarecer la cesta de la compra

El sobrecoste del transporte de mercancías volvió a situarse este miércoles en el centro del debate político canario. El PP sacó adelante, por unanimidad, una iniciativa en el Parlamento para reclamar al Gobierno de España una actualización inmediata de los costes tipo aplicables al transporte de mercancías con origen o destino en Canarias, una referencia clave para calcular las compensaciones estatales previstas por la insularidad, la lejanía y la condición ultraperiférica del Archipiélago.

La proposición no de ley reclama cinco medidas al Estado: actualizar y revisar el cálculo de los costes tipo del transporte de mercancías con origen o destino en Canarias, crear un sistema estable y automático de revisión basado en indicadores objetivos del mercado y de los costes logísticos; garantizar la financiación necesaria para compensar el 100 % del coste efectivo del transporte marítimo y aéreo, agilizar la gestión y el pago de las ayudas en un plazo máximo un año, llevar a cabo una evaluación coordinada con el sector para evitar desajustes entre los costes reconocidos y la realidad económica del transporte y la distribución en Canarias.

La consejera de Turismo, Jéssica de León (i) conversa con la diputada del PP Rebeca Paniagua. Andrés Gutiérrez / Andrés Gutiérrez

La iniciativa, impulsada por la diputada Rebeca Paniagua, parte de una tesis conocida: Canarias depende casi por completo del transporte exterior para abastecerse de productos básicos, materias primas y bienes de consumo. Por lo tanto, cualquier desviación en los costes logísticos termina, tarde o temprano, en los márgenes de las empresas o en el bolsillo de los ciudadanos.

La crisis de suministros posterior a la pandemia, el alza energética, la escasez de contenedores y la tensión de las cadenas internacionales elevaron de forma notable los fletes marítimos y los combustibles entre 2021 y 2023, sin que la actualización administrativa haya seguido el mismo ritmo. Tampoco en la actualidad, con la crisis generada por el conflicto bélico de Estados Unidos con Irán.