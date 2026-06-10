La Aemet prevé un miércoles más nuboso en Canarias, con lloviznas y rachas muy fuertes de viento

Canarias tendrá este miércoles una jornada marcada por la nubosidad baja en el norte de las islas durante la primera mitad del día, con apertura de claros por la tarde en varias zonas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas seguirán con pocos cambios o en ligero descenso, especialmente en áreas de interior y medianías, con máximas de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y de 23 en Las Palmas de Gran Canaria.

El alisio soplará moderado, aunque con intervalos de fuerte en distintas vertientes. No se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, sobre todo de madrugada, en zonas expuestas de varias islas.

En el mar habrá noreste de fuerza 5 o 6, ocasionalmente 7 en el sureste y extremo noroeste, con fuerte marejada y áreas ocasionalmente gruesas. En el nordeste se espera noreste de fuerza 3 a 5 y marejada. En el suroeste, viento variable de fuerza 1 a 3, marejadilla y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

Tenerife

En el norte, por debajo de los 1.100 a 1.300 metros, habrá cielos nubosos, con probabilidad de lloviznas en medianías del nordeste a primeras horas y apertura de amplios claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado, con intervalos matinales en el suroeste.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o con ligero descenso, especialmente en medianías del sur. El alisio soplará moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y el extremo noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente de madrugada. Habrá brisas en el oeste y viento del suroeste flojo a moderado en cumbres.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de Tenerife: 20 / 26 grados

La Gomera

En el norte, por debajo de unos 1.100 metros, predominarán los cielos nubosos, con probabilidad de lloviznas en medianías a primeras horas y apertura de amplios claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado, con intervalos matinales en el suroeste.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios. El alisio será moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes este y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente de madrugada. Habrá brisas en el suroeste.

Temperaturas previstas:

San Sebastián de La Gomera: 20 / 24 grados

La Palma

En el norte y este, por debajo de los 1.100 a 1.300 metros, habrá cielos nubosos, con probabilidad de lloviznas en medianías del nordeste a primeras horas y apertura de amplios claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado.

Las temperaturas seguirán sin cambios o con ligeros descensos, especialmente en medianías del oeste. El alisio será moderado, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, así como en la zona de El Paso, especialmente de madrugada. Habrá brisas en el oeste.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de La Palma: 19 / 22 grados

El Hierro

En el norte, por debajo de unos 1.000 metros, predominarán los cielos nubosos, con probabilidad de lloviznas en medianías a primeras horas y apertura de amplios claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado.

Las temperaturas tendrán pocos cambios. El alisio soplará moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y el extremo noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente de madrugada. Habrá brisas en el suroeste.

Temperaturas previstas:

Valverde: 15 / 20 grados

Lanzarote

En el norte estará nuboso, aunque tenderá a poco nuboso por la mañana. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos a primeras horas.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. El alisio será moderado, ocasionalmente fuerte en la mitad sur durante la primera mitad del día.

Temperaturas previstas:

Arrecife: 19 / 25 grados

Fuerteventura

La jornada comenzará con cielos nubosos, que tenderán a poco nubosos por la mañana.

Las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero descenso. El alisio soplará moderado, ocasionalmente fuerte en el oeste y en la vertiente sur de Jandía.

Temperaturas previstas:

Puerto del Rosario: 19 / 24 grados

Gran Canaria

En el norte, por debajo de unos 1.100 metros, predominarán los cielos nubosos, con probabilidad de lloviznas en medianías a primeras horas y apertura de amplios claros por la tarde. En el resto, poco nuboso o despejado, con intervalos matinales en el suroeste.

Las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero descenso, especialmente en zonas de interior. El alisio será moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, sobre todo de madrugada. Habrá brisas en el suroeste.

Temperaturas previstas:

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Las Palmas de Gran Canaria: 20 / 23 grados