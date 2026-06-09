La visita del papa a Canarias ya tiene cupón: 13,5 millones de boletos llevarán su imagen por toda España

La primera visita de un papa a Canarias sigue sumando símbolos. A los preparativos de seguridad, los actos multitudinarios y la expectación que rodea la llegada de León XIV al Archipiélago se une ahora un homenaje que recorrerá cada rincón del país.

La ONCE dedicará el Cuponazo del próximo 12 de junio al viaje apostólico del pontífice a España. Un total de 13,5 millones de cupones llevarán la imagen de León XIV y una referencia a una visita histórica que tendrá su última parada precisamente en Canarias.

Cuponazo 120626 Papa León XIV CEROS / LP/DLP

Un cupón para una visita histórica

El obispo de Canarias, José Mazuelos, recibió este martes una réplica del cupón de manos del delegado de la ONCE en Canarias, José Antonio López, en un acto que sirvió para presentar oficialmente una edición especial que acompañará al viaje del Santo Padre por España.

La imagen incorpora el lema elegido para esta visita, "Alzad la mirada", una invitación a abandonar la indiferencia, la división y el individualismo para abrirse a los demás y recuperar la dignidad de las personas a través del encuentro y la solidaridad.

El Obispo de Canarias recibe una copia del “cuponazo” de la ONCE dedicado al viaje Apostólico del Papa León XIV a España / LP/DLP

Un mensaje que recorrerá todos los pueblos de España

Los cupones llegarán a todos los rincones del país gracias a los más de 21.300 vendedores de la ONCE, de los que 1.269 desarrollan su labor en Canarias.

José Antonio López destacó el carácter simbólico de esta iniciativa y el papel que desempeñarán los vendedores de la organización. "Lo llevarán junto a su corazón".

Además, explicó que el mensaje del cupón trasciende el propio viaje papal."Es un cupón que se suma al viaje del Papa y anima también a alzar la mirada a la inclusión, a romper barreras, a construir sociedades mejores, a ponerse en el lugar de los demás y a la solidaridad".

El significado del logotipo

La edición especial incorpora el logotipo oficial de la Conferencia Episcopal Española y también el emblema creado para el Viaje Apostólico de León XIV a España.

La imagen, diseñada por María del Mar Chapa, representa un círculo abierto en movimiento formado por figuras humanas enlazadas y proyectadas hacia arriba, simbolizando precisamente la apertura, la unión y la esperanza que inspiran el lema de la visita.

La visita protagoniza 13,5 millones de cupones del sorteo del 12 de junio / LP/DLP

De Madrid a Canarias

El viaje apostólico de León XIV se desarrolla entre el 6 y el 12 de junio. Tras su paso por Madrid y Barcelona, el pontífice llegará a Canarias los días 11 y 12 de junio para protagonizar la primera visita de un papa al Archipiélago.

En Madrid ha presidido una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles y los actos del Corpus Christi. En Barcelona participa en las celebraciones vinculadas al centenario de Antoni Gaudí y bendecirá la nueva Torre de Jesús de la Sagrada Familia.

La etapa final tendrá lugar en Canarias, donde el programa tendrá un marcado componente social ligado a la realidad migratoria. León XIV visitará un centro de acogida y celebrará dos misas multitudinarias, una en Las Palmas de Gran Canaria y otra en Santa Cruz de Tenerife.

Un pontífice con raíces españolas

León XIV, nacido como Robert Prevost en Chicago el 14 de septiembre de 1955, tiene raíces españolas por parte materna. Fue elegido sucesor del papa Francisco tras el cónclave celebrado después de su fallecimiento el pasado mes de abril.

El nuevo pontífice escogió el nombre de León XIV en homenaje a León XIII, recordado por su defensa de los derechos de los trabajadores a través de la encíclica Rerum Novarum. Antes de llegar al Vaticano desarrolló una amplia labor pastoral en Perú y posteriormente ocupó importantes responsabilidades dentro de la Iglesia, entre ellas la Prefectura del Dicasterio para los Obispos y la presidencia de la Pontificia Comisión para América Latina.

La edición especial del Cuponazo convertirá la visita de León XIV a España y Canarias en una imagen que llegará a millones de personas. Mientras el Archipiélago ultima los preparativos para recibir al pontífice, el cupón de la ONCE ya se ha convertido en uno de los recuerdos más simbólicos de un acontecimiento que marcará un antes y un después en la historia de la Iglesia en Canarias.