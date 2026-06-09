La Policía activa la ‘fase crítica’ para proteger al papa León XIV en Canarias

La fase crítica del plan especial de seguridad por la visita del papa León XIV a Canarias está a punto de activarse. Lo hará esta medianoche y permanecerá hasta el viernes, en concreto, hasta que el avión que llevará de regreso al Robert Prevost al Vaticano abandone el espacio aéreo español. El objetivo de los cerca de 4.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que conforman el operativo es garantizar que toda la agenda de León XIV se desarrolla con normalidad. No se trata solo de proteger al pontífice, sino a los miles de ciudadanos que asistan a los actos previstos, y minimizar –si es posible– el impacto en el resto de la sociedad.

El plan especial de seguridad estará, en cuanto lleguen las 00 horas, en su máximo nivel de activación. A esto se suman los planes de autoprotección y emergencias, en coordinación con el nivel de alerta antiterrorista, en la actualidad, en nivel 4 reforzado.

El plan incluye un dispositivo de protección para León XIV y todos los miembros de la delegación vaticana, acorde a su nivel de riesgo, y se ajustará a cada escenario –y zonas de traslado– por las que pase la comitiva: Gando, Arguineguín, catedral de Santa Ana, Siete Palmas, Las Raíces, plaza del Cristo de la Laguna, Puerto de Santa Cruz de Tenerife y aeropuerto de Tenerife Norte. Esto se acompaña con un dispositivo especial de prevención, seguridad ciudadana y orden público.

Casi al mismo tiempo, el Gobierno de Canarias pondrá en marcha la fase de alerta del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (Plateca) por evento multitudinario. Este busca reforzar la coordinación operativa entre todos los organismos durante un evento masivo con afecciones a la movilidad.

La fase de alerta permite a todas las autoridades y organismos hacer un seguimiento permanente del evento desde los órganos de coordinación, disponer de los recursos y adoptar medidas de respuesta inmediata.

En el operativo participarán 2.775 agentes de Policía Nacional. En Gran Canaria se van a desplegar 1.465 efectivos, de los que 565 son personal de la Comisaría Provincial de Las Palmas. En Tenerife, el despliegue para el viernes incluye 1.310 agentes, de los que 500 proceden de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife y 260 se desplazarán desde Gran Canaria una vez concluida la agenda pública del papa. A ellos se suman 1.260 efectivos de la Guardia Civil, 489 con base en la Península.