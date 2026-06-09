El papamóvil ya está en Gran Canaria para la visita de León XIV

La visita de León XIV a Canarias sigue avanzando en sus preparativos. El papamóvil que trasladará al Pontífice durante los actos previstos en Gran Canaria y Tenerife ya se encuentra en la isla tras completar su traslado desde la Base Aérea de Torrejón a bordo de un avión del Ejército del Aire.

La llegada del vehículo supone un nuevo paso en la organización de una visita que movilizará a miles de personas y a un amplio operativo de seguridad. Junto al papamóvil también han sido trasladados vehículos especiales de la Policía Nacional que participarán en el dispositivo previsto para garantizar el desarrollo de los actos.

Un símbolo de la visita que ya está en suelo canario

Las imágenes difundidas por la Policía Nacional muestran el traslado del papamóvil y de varios vehículos BMR en una aeronave militar. Tras aterrizar en Gran Canaria, los equipos encargados de la logística han comenzado los trabajos de coordinación para ultimar los detalles de los recorridos y desplazamientos previstos durante la estancia de León XIV.

La presencia del papamóvil en la isla es uno de los signos más visibles de que la visita entra ya en su fase final de preparación.

Un amplio despliegue de seguridad para los actos del Papa

La llegada de estos vehículos forma parte de un operativo de seguridad que implicará a distintos cuerpos de seguridad y servicios de emergencia. El objetivo es garantizar la movilidad del Pontífice y la seguridad de los miles de asistentes que se espera que participen en los eventos programados en Gran Canaria y Tenerife.

Noticias relacionadas

Las autoridades trabajan desde hace semanas en la planificación de accesos, recorridos y medidas especiales para responder a la elevada afluencia de público que se prevé durante la visita.