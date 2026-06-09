'Libertad o destino' marca la temporada más filosófica de Sinfónica de Tenerife

La Orquesta Sinfónica de Tenerife afronta una nueva temporada musical en la que la reflexión y la consolidación serán dos aspectos clave. Bajo el título Libertad o destino, la temporada 2026-2027 propone un recorrido artístico que trasciende lo musical para adentrarse en una de las grandes preguntas de la existencia como ¿hasta qué punto las decisiones humanas responden a la voluntad? o ¿están condicionadas por fuerzas inevitables?

La programación arrancará el próximo 10 y 11 de septiembre con la Segunda de Mahler, una cita dirigida por el director principal invitado Pablo González y que tan solo es el primero de los 18 conciertos de abono programados para los próximos meses, y que recorrerán grandes hitos del repertorio sinfónico. Desde Mahler y Beethoven hasta la creación contemporánea, el ciclo plantea un diálogo constante entre pasado y presente.

Directores

Precisamente el director gerente de la Sinfónica de Tenerife, David Broncano, destaca la presencia de figuras clave como González, así como el maestro Víctor Pablo Pérez, director honorario de la Sinfónica, quien dirigirá dos programas, y la colaboradora artística Delyana Lazarova, quien se pondrá al frente de otras dos obras.

Uno de los ejes fundamentales de la nueva temporada será la música vinculada a la idea de libertad. Broncano insiste en que el hilo conductor responde a la capacidad de la música para interpretar la realidad: "Este concepto tiene que ver con la profundidad de la música para hacernos comprender el mundo". Se trata, de este modo, de una "temporada filosófica", en la que la música no solo busca emocionar, sino también "hacernos pensar y entender además de sentir".

Principales piezas

Obras como Finlandia de Sibelius (23 de octubre) o grandes sinfonías nacionalistas del siglo XIX ilustran momentos históricos en los que la música sirvió como expresión colectiva. "Son momentos históricos que tienen que ver con la concepción de libertad", explica Broncano, quien añade que el repertorio incluye además piezas de gran carga simbólica.

Entre ellas, el Réquiem alemán de Brahms (18 de marzo), que dirigirá Víctor Pablo Pérez, o Así habló Zaratustra de Richard Strauss (10 y 11 de junio de 2027), con la que se cerrará la temporada. Esta última, inspirada en el pensamiento de Nietzsche, conecta con la idea del superhombre y refuerza el carácter filosófico del ciclo.

Creación contemporánea

La programación también reserva espacio para propuestas innovadoras. Destaca Coming Together (23 de abril), una obra basada en el testimonio de un preso que contará con la participación del humorista tinerfeño Ignatius Farray como recitador. A ello se suma el estreno absoluto de Esperanza en el infierno (30 de abril), un nuevo ejemplo del compromiso de la orquesta con la creación contemporánea.

Cartel de la nueva temporada de la Sinfónica de Tenerife. / ED

Otro de los hitos será el programa Sinfonía con órgano (11 de diciembre), en el que piezas como Pavana, Poème, Tzigane o la Sinfónica número 3 en do menor de Saint-Saëns, que se interpretará por primera vez junto al gran órgano del Auditorio de Tenerife. Asimismo, la orquesta viajará a Madrid en mayo con La canción del destino -que en Tenerife se podrá escuchar el 7 de mayo-, en colaboración con el Coro de la Comunidad de Madrid, consolidando su proyección exterior.

Madurez

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, subraya que el arranque de la nueva temporada de Sinfónica de Tenerife es fruto de un proceso de madurez institucional y artística. "Esta temporada se presenta con la idea de consolidación" y añade que "ahora estamos ante una orquesta sinfónica de éxito que consigue consolidar e incrementar su público, y que tiene perspectivas nacionales e internacionales". En ese sentido, defiende una estrategia que va más allá del escenario habitual e insiste en que, "cuando hablamos de salir fuera no nos referimos tan solo a salir del Auditorio de Tenerife, sino también de la Isla".

No obstante, uno de los objetivos de la formación para los próximos meses es reforzar su vínculo con el territorio. El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, recuerda que uno de los principales retos de los últimos tiempos ha sido el de "democratizar la cultura" y proyectar la imagen de la orquesta más allá del ámbito local. En su opinión, la formación es ya un símbolo cultural asociado a la Isla, hasta el punto de que la imagen oficial de la Sinfónica para la nueva temporada ha sido tomada en el Teide, otros de los grandes elementos identitarios de la Isla.

Crecimiento continuado

Sinfónica de Tenerife experimenta en los últimos años un crecimiento sostenido de público y de número de abonados. Acha señala que la temporada anterior cerró con "grandes impactos en el público, proyección y actividad", incluyendo varios llenos absolutos. En términos cuantitativos, los conciertos de abono y familiares han pasado de 23.805 asistentes en 2025 a más de 27.000 en 2026, mientras que los abonos han crecido un 38%.

Pero, más allá de la programación principal, la actividad de la Sinfónica se amplía con propuestas dirigidas a nuevos públicos. Entre ellas destacan los conciertos familiares, que continúan siendo uno de los pilares de la programación. Broncano destaca especialmente el primero de ellos, Grandes oyentes (21 y 22 de noviembre), que estará dirigido a bebés y público familiar, y que califica como "uno de los más emocionantes que hace la orquesta".

Más allá del Auditorio

La estrategia de apertura también incluye actuaciones fuera del Auditorio de Tenerife, colaboraciones con instituciones culturales y proyectos educativos. En los últimos años, la formación ha recuperado espacios como el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, donde no actuaba desde hacía unos 25 años, y ha reforzado su presencia en la Península y en escenarios internacionales. Es por ello que la temporada Libertad o destino se desarrollará consolidando una línea de trabajo que combina excelencia artística, reflexión intelectual y compromiso social.

El periodo de renovación de abonos ya está en marcha, con distintas modalidades que facilitan el acceso a los conciertos como los abonos Joven, Sol, Luna o Primavera. Esta política, junto a iniciativas como los precios reducidos y los programas de accesibilidad, refuerza el objetivo de acercar la música sinfónica a un público cada vez más amplio.