Illa sí recibe al papa, pero no lo hará Clavijo, al que adelanta Ángel Víctor Torres por orden de Pedro Sánchez

Ni con la paz papal decae la tensión entre los gobiernos estatal y canario. El presidente de España, Pedro Sánchez, estará este jueves en Gran Canaria y el viernes en Tenerife, con motivo de la visita de León XIV al Archipiélago, pero no acudirá a todos los actos programados por el Vaticano.

Eso mismo ha ocurrido este miércoles en Barcelona y ha sido el president de la Generalitat, Salvador Illa, el que ha saludado al pie de la escalerilla al papa tras aterrizar en el aeropuerto de El Prat. En Gando, será el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y no el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ostente ese honor.

Real decreto de 1983

Así lo ha puesto por escrito Sánchez en una comunicación dirigida a Torres y que está fundamentada en el artículo 9 del real decreto de Precedencias del Estado, que data de 1983, primer Gobierno del PSOE con Felipe González. "La persona que represente en su cargo a una autoridad superior a la de su propio rango (...) ocupará el lugar que le corresponda (...), salvo que ostente expresamente la representación de Su Majestad el Rey o del Presidente del Gobierno", señala el texto de la norma.

Salvador Illa acompaña a León XIV tras aterrizar en El Prat este miércoles. / DAVID ZORRAKINO / EP

Es decir, el ministro Torres estaría detrás de Clavijo en la fila de los saludos a la llegada de León XIV a suelo canario de no ser por mandato expreso de Pedro Sánchez. Habría estado con ello en idéntica situación a la vivida en la Ciudad Condal por su homólogo de Hacienda, Arcadi España. Ha sido en este caso Salvador Illa el encargado de presentar al jefe de la Iglesia católica al resto de integrantes de la recepción.

Mismo caso, distinto trato

La situación que se vivirá este jueves en el Archipiélago a la llegada de la aeronave que transporta al sucesor de Pedro (el apóstol) y todo su séquito es idéntica a la de Barcelona. El presidente de la comunidad autónoma y un ministro entre la comitiva y es el primero quien encabeza el protocolo. En el aeropuerto de Gran Canaria, sin embargo, será el ministro quien acuda a pie de avión a recibir a Robert Francis Prevost y quien lo acompañará en sus primeros pasos mientras le presenta a los integrantes del comité de bienvenida.

Según fuentes consultadas, no es habitual que el Ejecutivo estatal acuda al decreto de 1983. No al menos desde que abandonó el Gobierno central Francisco Álvarez Cascos en 2004. Era entonces José María Aznar quien rubricaba las comunicaciones que le convertían en el mandamás en cuantos actos se celebraban en Asturias. El principado, tierra natal de Cascos, estaba entonces gobernado por el socialista Vicente Álvarez Areces.

Un caso muy reciente

Las delegaciones más recientes que ha realizado Pedro Sánchez en favor de sus ministros tienen más que ver con ausencias obligadas sobrevenidas que trastocan la agenda. En dichos casos, además, no es necesario siquiera expedir el mandato por escrito, porque no es habitual tampoco que se dé el caso de que alguien les discuta su representatividad. El ejemplo más reciente data del mes de enero, cuando el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) impidió la presencia del presidente en el encuentro anual del Foro Económico de Davos (Suiza).

Los ministros Carlos Cuerpo (Economía, Comercio y Empresa) y Óscar López (Función Pública y Transformación Digital) tuvieron que hacerse cargo de la agenda presidencial y comandar una reunión que Sánchez tenía prevista con los primeros ejecutivos de algunas de las más grandes empresas españolas como Telefónica, BBVA, Banco Santander o Repsol, por ejemplo.

El porqué

Madrid tiene la cobertura legal que le otorga el real decreto. ¿Pero por qué lo hace en un caso y no en el otro? Porque la relación que nunca ha sido fluida entre el PSOE y Coalición en los últimos años, sobre todo a cuenta, precisamente, de la migración, se ha emponzoñado sobre todo durante el último mes.

La llegada del crucero MV Hondius que transportaba a pasajeros infectados con hantavirus al tinerfeño puerto de Granadilla marcó un antes y un después. Clavijo negó la entrada del buque al recinto portuario, cuestión que esquivó el Gobierno central en uso de su potestad. Difundir mensajes privados del presidente canario a la ministra de Sanidad, Mónica García, que le dejaban mal retratado sentó como un tiro a los nacionalistas.

La 'crisis del hantavirus' y la mayor actividad de CC contra la presunta corrupción socialista han terminado de envenenar una mala relación

Desde aquel momento, se ha multiplicado la actividad de CC añadiendo leña al fuego de los casos de presunta corrupción que acechan en la madrileña calle Ferraz. Incluso opinando sobre el supuesto conocimiento que Pedro Sánchez tenía de ellos.