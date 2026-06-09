Un hospital en casa: premian a la sanidad canaria por su proyecto para cuidar a niños enfermos en sus hogares

El programa de Atención Domiciliaria Pediátrica impulsado por la Gerencia de Atención Primaria en Tenerife ha sido reconocido como una buena práctica por parte del Ministerio de Sanidad.

Este servicio, único en sus características y pionero en el ámbito nacional, se puso en marcha en el año 2023 y ha permitido que 70 familias estén incluidas en el programa con una atención global y multidisciplinar en colaboración directa con los hospitales de referencia y las unidades de pediatría de atención primaria. De esos setenta pacientes, un 68% presentan patologías neurológicas complejas y el 76% de discapacidad grave.

Cada paciente pediátrico crónico incluido recibe cuidados médicos en su casa, conservando su entorno familiar y ritmo de vida (hábitos, comidas, juguetes, escolarización). En el caso de aquellos pacientes en los primeros meses de vida, con esta acción se favorece el desarrollo psicomotor del pequeño, al recibir mayor estimulación neurosensorial, disminuyendo el riesgo de hospitalización y evitando las infecciones adquiridas en los centros sanitarios.

Las familias también se benefician

Las familias también se benefician de este programa, ya que les permite participar de forma activa en los cuidados del paciente. La atención en el domicilio ofrece un entorno más cómodo y cercano, que facilita la conciliación de la vida familiar y laboral. Además, promueve una comunicación más fluida entre el paciente, la familia y el equipo sanitario, fortaleciendo la confianza y el acompañamiento durante el proceso de atención.

Al mismo tiempo, se optimiza el uso de camas hospitalarias, reservándolas para pacientes con patologías agudas, mientras que aquellos con enfermedades crónicas o estabilizadas pueden continuar su cuidado en el hogar con la supervisión adecuada.

Un profesional adicional

La función del equipo de Atención Pediátrica Domiciliaria no sustituye el tándem pediatra/enfermera de Atención Primaria con sus pacientes más vulnerables, ni a sus especialistas hospitalarios, sino integra la labor de todo el equipo sanitario que interviene en el proceso patológico del paciente, mejorando, en lo posible, su calidad de vida y la de su familia.

La propuesta fue seleccionada entre un total de cuarenta candidaturas presentadas a nivel nacional, lo que refuerza el valor del reconocimiento obtenido y la sitúa como una de las experiencias más destacadas del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la atención a la cronicidad pediátrica.

El director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, asistió este martes a la entrega del galardón, en la que destacó que este reconocimiento sitúa a la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife y a sus centros de salud como referentes en innovación organizativa y humanización de los cuidados, reforzando su compromiso con una atención integral, accesible y coordinada. También expresó su agradecimiento al equipo impulsor del proyecto, destacando su implicación, profesionalidad y capacidad para dar respuesta a las necesidades de los pacientes más vulnerables.

Atención integral

Este programa atiende de manera integral a pacientes pediátricos de entre cero y 15 años, con un equipo integrado por un pediatra y una enfermera, encargados de realizar las visitas a los domicilios de toda la isla, trabajando en coordinación con los pediatras de los centros de salud y los especialistas de los hospitales públicos.

Con este programa se promueve el bienestar del paciente pediátrico, con la recuperación en su propio entorno, mejorando su calidad de vida y la de su familia. Asimismo, se evitan los ingresos hospitalarios innecesarios, se optimizan y racionalizan los recursos sanitarios y se fomenta la coordinación entre distintos niveles de atención, tanto primaria como hospitalaria.

Jornada de Buenas Prácticas del SNS

La entrega de reconocimientos se realizó en el marco de la Jornada de Buenas Prácticas del Sistema Nacional de Salud, en la que profesionales del ámbito nacional compartieron experiencias de éxito orientadas a la mejora continua del sistema sanitario.

Durante el encuentro, se abordaron las áreas y prácticas destacadas en el Marco Estratégico de Atención Primaria, en violencia de género en Atención Primaria, en el abordaje del estigma y discriminación asociada al VIH y en estrategias de promoción de la salud y la prevención en el SNS. También se expusieron proyectos de buenas prácticas en la estrategia en cáncer, en salud cardiovascular, en abordaje de la cronicidad y en seguridad del paciente.