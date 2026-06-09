La Guardia Civil desplegará once embarcaciones en Canarias por la visita del papa León XIV

La Guardia Civil desplegará un total de once embarcaciones del Servicio Marítimo en el dispositivo de seguridad previsto con motivo de la visita del papa León XIV a Canarias. El operativo contará con cuatro embarcaciones en Las Palmas y siete en Tenerife, entre las que figuran el buque oceánico Río Segura, patrullas de altura y embarcaciones auxiliares.

El refuerzo marítimo forma parte del dispositivo diseñado para garantizar el desarrollo de los actos previstos durante la visita papal al Archipiélago. En el caso de Tenerife, el trabajo del Servicio Marítimo tendrá un papel destacado en el entorno del puerto de Santa Cruz de Tenerife, especialmente en la zona de la Dársena de Los Llanos, donde se espera una importante concentración de personas.

El objetivo principal será asegurar la lámina de agua del puerto y su entorno inmediato, además de controlar la zona exterior próxima a la dársena. La Guardia Civil tendrá la misión de impedir la presencia de embarcaciones no autorizadas y responder ante cualquier incidente que pueda producirse durante el desarrollo del operativo.

El buque oceánico Río Segura, en el dispositivo

Entre los medios movilizados destaca el buque oceánico Río Segura, una de las unidades más relevantes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Su presencia en Tenerife permitirá reforzar la vigilancia en el entorno portuario durante una jornada marcada por la alta afluencia de público y por las restricciones de seguridad.

El capitán Rivero, del buque oceánico Río Segura, explicó que el Servicio Marítimo se encargará de asegurar la zona de agua del puerto de Los Llanos, en Santa Cruz de Tenerife, así como la parte exterior que bordea esa dársena interior.

Según señaló, la labor de estas unidades resulta esencial no solo para prevenir cualquier posible incidencia procedente del medio marino, sino también para garantizar la seguridad de las personas en caso de accidente, caída al agua u otra emergencia.

Zona de exclusión marítima

El dispositivo incluye una zona de exclusión decretada por la autoridad marítima. Esto significa que ninguna embarcación ajena al operativo podrá permanecer en el área restringida durante el desarrollo de las medidas de seguridad.

La Guardia Civil comenzará el despliegue horas antes de los actos principales para garantizar que la zona quede cubierta con antelación. El capitán Rivero subrayó que el cuerpo tiene un papel clave en este operativo porque cuenta con competencias tanto en el mar como en aguas interiores.

Un trabajo menos visible que el dispositivo en tierra

El trabajo del Servicio Marítimo será menos visible que el de los agentes desplegados en tierra, pero tendrá una función esencial dentro del dispositivo. Las unidades marítimas permanecerán operativas para controlar accesos por mar, vigilar la zona restringida y prestar apoyo en caso de emergencia.

El capitán Rivero reconoció que este tipo de trabajo suele ser menos conocido por la ciudadanía, al desarrollarse en el mar y no en espacios urbanos. También señaló que se trata del evento con mayor afluencia de personas en el que le ha correspondido trabajar, aunque afirmó que para la Guardia Civil supone "un reto más".