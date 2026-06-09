Canarias avisa al Estado: el modelo vasco de gestión de aeropuertos "es un punto de partida, no un techo"

"El modelo vasco es un punto de partida, no un techo". Con esta frase, el consejero de Obras Pública y Movilidad, Pablo Rodríguez, lanzó este martes un mensaje en la sesión de control al Ejecutivo del Parlamento regional: el acuerdo alcanzado con Euskadi puede servir como referencia, pero resulta insuficiente para responder a la singularidad insular del Archipiélago.

Rodríguez defendió que, en el marco de la reunión bilateral que se celebrará en los próximos días, el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de 2018 reconoce un margen propio de participación en la planificación, programación y gestión de puertos y aeropuertos de interés general, así como en decisiones sobre tasas, inversiones estratégicas y actuaciones relevantes. Por eso, el Ejecutivo entiende que el modelo vasco no puede ser el tope de la reivindicación canaria: "Canarias quiere un modelo propio".

El consejero Pablo Rodríguez conversa con la diputada del PP Jennifer Curbelo antes de la sesión plenaria. / Marí Pisaca

Realidad canaria propia

"El Gobierno aspira a alcanzar un marco adaptado a la realidad singular de Canarias y a las facultades reconocidas en nuestro Estatuto de Autonomía, a diferencia de lo acordado con Euskadi, que no se ciñe a un marco estatutario", insistió durante su comparecencia, toda vez que la máxima norma del Archipiélago "reconoce expresamente competencias y mecanismos de participación que permiten aspirar a un nivel de intervención superior al acordado con otras comunidades autónomas".

Rodríguez insistió en que el verdadero debate debe centrarse en la participación de Canarias en la gestión de los siete aeropuertos de interés general del Archipiélago, "que constituyen infraestructuras estratégicas para la movilidad de los ciudadanos, el turismo y la actividad económica".

El mensaje del consejero al Estado fue claro y conciso: "Canarias necesita una solución global que responda a sus necesidades reales de conectividad y desarrollo, no avanzar únicamente en una parte del proceso".