La Aemet avisa de rachas muy fuertes de viento este martes en Canarias

Canarias afrontará este martes una jornada marcada por el viento del noreste, que podrá dejar rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El cielo estará nuboso en el norte de las islas, con baja probabilidad de lloviznas en medianías a últimas horas. En el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. El alisio soplará moderado a fuerte y serán probables rachas ocasionales muy fuertes en las zonas más expuestas de las islas de mayor relieve.

En el mar se espera viento de componente norte o noreste de fuerza 5 o 6, arreciando temporalmente a 7 en el sureste y oeste. Habrá fuerte marejada, localmente gruesa en esas zonas. En el norte, el viento será del norte o noreste de fuerza 4 o 5, con marejada. En el suroeste, variable de fuerza 1 a 3 y marejadilla. También se prevé mar de fondo del norte de 1 a 2 metros en el norte y este.

Tenerife

En Tenerife predominarán los cielos nubosos en el norte por debajo de los 900 a 1.000 metros, con claros en las horas centrales. Por la tarde-noche, la nubosidad ascenderá hasta los 1.200-1.300 metros y serán probables lloviznas ocasionales en medianías del nordeste. En el resto, el cielo estará poco nuboso o despejado.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. El alisio será moderado y soplará fuerte en la vertiente sureste y el extremo noroeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes. Habrá brisas en el oeste y suroeste flojo en cumbres centrales.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de Tenerife: 20 / 26 grados

La Gomera

En La Gomera predominarán los cielos nubosos en el norte, por debajo de los 900 a 1.000 metros, con apertura de claros en las horas centrales. Por la tarde-noche, la nubosidad subirá hasta los 1.100-1.200 metros y serán probables lloviznas ocasionales en medianías. En el resto, poco nuboso o despejado.

Las temperaturas no registrarán cambios. El alisio será moderado y soplará fuerte en las vertientes este y noroeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes. A primeras y últimas horas no se descartan en zonas altas. Habrá brisas en el suroeste.

Temperaturas previstas:

San Sebastián de La Gomera: 20 / 25 grados

La Palma

En La Palma predominarán los cielos nubosos en el norte y este, por debajo de los 1.000 metros, con claros en las horas centrales. Por la tarde-noche, la nubosidad ascenderá hasta los 1.300-1.400 metros y serán probables lloviznas ocasionales en medianías, especialmente del nordeste. En el resto, poco nuboso o despejado.

Las temperaturas continuarán con pocos cambios. El alisio soplará moderado y será fuerte en los extremos sureste y noroeste, con probables rachas ocasionalmente muy fuertes. A primeras y últimas horas no se descartan en la zona de El Paso. Predominarán las brisas en el oeste.

Temperaturas previstas:

Santa Cruz de La Palma: 20 / 23 grados

El Hierro

En El Hierro predominarán los cielos nubosos en el norte, por debajo de los 900 a 1.000 metros, con apertura de claros por la tarde. No se descarta alguna llovizna ocasional en medianías a últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado.

Las temperaturas seguirán sin cambios. El alisio será moderado, con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionalmente muy fuertes en la vertiente sudeste y el extremo noroeste. A primeras y últimas horas no se descartan en zonas altas. Predominarán las brisas en el suroeste.

Temperaturas previstas:

Valverde: 13 / 17 grados

Lanzarote

En Lanzarote predominarán los cielos nubosos en el norte y oeste, con apertura de claros durante la tarde. En el sur, el cielo estará poco nuboso o despejado, aunque tenderá a nuboso a últimas horas.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios. El alisio será moderado, con intervalos de fuerte, y no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes en la mitad sur durante las horas centrales del día.

Temperaturas previstas:

Arrecife: 19 / 25 grados

Fuerteventura

Fuerteventura tendrá cielos poco nubosos o despejados, con intervalos a primeras horas. Por la tarde-noche tenderá a nuboso.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. El alisio soplará moderado, con intervalos de fuerte, y no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes en el oeste y en la vertiente sur de Jandía durante la tarde.

Temperaturas previstas:

Puerto del Rosario: 18 / 24 grados

Gran Canaria

En Gran Canaria predominarán los cielos nubosos en el norte, por debajo de los 800 a 900 metros, con apertura de claros en las horas centrales. A últimas horas habrá baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías. En el resto, el cielo estará poco nuboso o despejado.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, aunque se podrán alcanzar los 30 grados en medianías del este, sur y oeste.

El alisio será moderado y soplará fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste. No se descartan también en cumbres durante la madrugada. Habrá brisas en el suroeste.

Temperaturas previstas:

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Las Palmas de Gran Canaria: 20 / 23 grados