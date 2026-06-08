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El verano está aquí, y está esperándote en Canarias

Barceló Hotel Group lanza su campaña de verano con hoteles en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y un descuento de hasta el 30% para quienes se atrevan a buscarlo

Barceló Hotel Group lanza su campaña de verano con hoteles en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Barceló Hotel Group lanza su campaña de verano con hoteles en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. / Barceló

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Renata Domingo

No hace falta buscar más lejos. El verano no está en otro continente ni en un destino que aún no conoces: está aquí, en tus propias islas, en la luz que no necesita filtros, en el agua que siempre tiene la temperatura exacta para refrescarte y en esa calma que uno solo encuentra cuando de verdad desconecta.

Barceló Hotel Group lo sabe, y por eso presenta su campaña de verano bajo el concepto que mejor lo define: «El verano está aquí». Una invitación directa a parar, respirar y disfrutar en los mejores hoteles del archipiélago.

Barceló Hotel Group presenta su campaña de verano: «El verano está aquí».

Barceló Hotel Group presenta su campaña de verano: «El verano está aquí». / Barceló

«El verano no lo marca el calendario. Lo marca el momento en que llegas, dejas el equipaje y te das cuenta de que el único plan es no tener ninguno.»

Cuatro islas, un solo verano

La cadena cuenta con establecimientos en los cuatro grandes destinos del archipiélago: la variedad de paisajes y la gastronomía de Gran Canaria, la energía del Atlántico y los contrastes naturales de Tenerife, el turismo activo de Lanzarote —donde correr entre volcanes o practicar deportes acuáticos en paisajes únicos es parte de la propuesta—, y las playas más largas y limpias de Europa en Fuerteventura. Cada isla tiene su propio carácter, y Barceló tiene un hotel diseñado para cada uno.

La cadena cuenta con establecimientos en los cuatro grandes destinos del archipiélago.

La cadena cuenta con establecimientos en los cuatro grandes destinos del archipiélago. / Barceló

La propuesta de la cadena hotelera combina descanso y experiencias locales: desde tratamientos exclusivos de spa hasta cenas gourmet con productos de cercanía, pasando por excursiones a parajes naturales protegidos o tardes sin agenda frente al mar. Todo pensado para que desconectes del reloj y conectes contigo mismo. Y ahora puedes disfrutar de todo ello reservando con un 30% de descuento gracias a su campaña para promocionar el turismo local.

Para cada viajero, el hotel que merece

Tanto si viajas en familia con niños que necesitan espacio y diversión, como si buscas una escapada de pareja, unos días con amigos o simplemente tiempo para ti, la cadena tiene la opción adecuada. Grandes piscinas, animación pensada para todos los ritmos, espacios para el deporte y rincones donde, sencillamente, estar.

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Porque el verano no se mide en kilómetros recorridos ni en monumentos visitados. Se mide en momentos que, cuando pasan, ya sabes que los vas a recordar.

«Relájate, recarga, ríe, explora. Porque el verano no se mide en días… se vive en momentos.»

La propuesta de la cadena hotelera combina descanso y experiencias locales.

La propuesta de la cadena hotelera combina descanso y experiencias locales. / Barceló.

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