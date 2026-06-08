Tres exposiciones en Bellas Artes de La Laguna celebran la vitalidad artística de Canarias

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna acoge hasta el próximo 5 de julio tres exposiciones en su edificio del Campus de Guajara que vienen a poner de manifiesto el buen momento que vive Canarias en cuanto a la creación artística. La comunidad educativa se reúne alrededor de estas tres iniciativas que se inauguraron la pasada semana, coincidiendo con la celebración en el centro académico de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Bellas Artes de España, un encuentro que ha reunido a representantes de prácticamente todas las universidades públicas del país con estudios en esta disciplina.

Las exposiciones están organizadas por el Aula Cultural Centro de Investigación y Prácticas Artísticas (CIPA) y se despliegan en tres espacios diferenciados de la facultuad lagunera, el Salón de Actos, la Sala de Exposiciones y La Salita. Cada propuesta ofrece una aproximación distinta a la práctica artística contemporánea, desde el trabajo colaborativo entre instituciones hasta la experimentación curatorial y la reflexión íntima desde la creación individual.

'Red postal'

La primera de las exposiciones, Red Postal. Proyecto de intercambio e intervención postal entre las Facultades de Bellas Artes públicas de España, reúne cerca de 160 artistas procedentes de 15 facultades. Comisariada por Javier Sicilia, Lara García y Paula Padrón, la muestra nace con la intención de generar un diálogo entre centros académicos a través de un formato accesible y alejado de la inmediatez digital.

El proyecto se articula a partir del envío de más de 300 postales en blanco a las distintas universidades participantes. Cada artista intervino una pieza y la devolvió por correo postal, incorporando además un mensaje en el reverso. El resultado es una exposición en constante transformación, donde las obras se van incorporando progresivamente a medida que llegan a Tenerife.

Inmediatez

La iniciativa propone una reflexión sobre los ritmos de comunicación actuales, marcados por la rapidez y la instantaneidad. Frente a ello, Red Postal recupera los tiempos de espera, la materialidad del objeto y la incertidumbre del envío físico. Esta dinámica ha provocado incluso la aparición de vacíos en el montaje, que corresponden a las piezas que aún no han llegado, lo que convierte la exposición en un proceso vivo.

Javier Sicilia junto a la muestra 'Red postal'. / María Pisaca

Javier Sicilia explica que el proyecto también permite identificar tendencias y lenguajes propios de cada una de las facultades participantes, ya que las obras revelan diferencias en el uso de técnicas, desde lo digital hasta lo matérico, así como afinidades temáticas que atraviesan el conjunto. Durante la inauguración, los propios decanos pudieron reconocer los trabajos de su alumnado, generando un ambiente de cercanía y complicidad entre instituciones. La buena acogida de la propuesta ha impulsado incluso su itinerancia por hasta seis ciudades españolas, consolidándose como una iniciativa de alcance nacional que podría ampliarse en los próximos meses a más sedes universitarias.

'Diálogos dinámicos II'

En paralelo, la Sala de Exposiciones acoge Diálogos dinámicos II, un proyecto que profundiza en las relaciones entre la creación artística y el pensamiento crítico. Coordinada por Javier Sicilia y Lola Barrena Delgado, esta segunda edición amplía el modelo anterior incorporando al alumnado del Grado en Historia del Arte junto al de Bellas Artes y el proceso de trabajo se desarrolló durante varios meses. A partir de una convocatoria, se seleccionó a un grupo de estudiantes de Bellas Artes cuyas propuestas fueron presentadas al alumnado de Historia del Arte. A partir de afinidades temáticas y conceptuales, se formaron equipos mixtos que trabajaron de manera conjunta en la construcción de discursos curatoriales.

Facultades de todo el país y alumnado de Historia del Arte participan en las iniciativas

De este modo, el proyecto elimina jerarquías tradicionales entre artista y comisario y apuesta por una estructura horizontal donde las decisiones se toman de forma compartida. Los participantes han sido responsables no solo de las obras, sino también de su disposición en el espacio, la redacción de textos y el diseño de los materiales expositivos. El resultado es una muestra que evidencia el potencial del trabajo interdisciplinar en el ámbito académico. Esta iniciativa plantea una línea de trabajo con continuidad en futuras ediciones.

'Cuarenta y cinco grados'

La tercera propuesta, ubicada en La Salita, es la exposición individual de la artista Marina Sunyer, titulada Cuarenta y cinco grados, y comisariada por José Arturo Martín. Se trata de un proyecto profundamente personal que recoge el trabajo desarrollado por la creadora en los últimos meses de su formación académica. La muestra aborda cuestiones vinculadas al cuidado, el afecto y la vulnerabilidad desde una perspectiva íntima y sus piezas se inspiran en elementos como la inclinación de las camas hospitalarias, entendida como metáfora del sostén y la protección. Este enfoque conecta directamente con experiencias vitales recientes de la artista que han marcado el proceso creativo.

Marina Sunyer y una de las piezas de su muestra, 'Cuarenta y cinco grados'. / María Pisaca

Esta muestra funciona así como un cierre simbólico de etapa, donde lo personal y lo profesional se entrelazan. La exposición refleja un momento de tránsito, en el que la práctica artística se convierte en herramienta para elaborar vivencias y construir significado.