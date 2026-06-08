Simplificación administrativa
El PP impulsa una ley para que la IA reduzca la burocracia en Canarias
Los conservadores presentan una propuesta para simplificar trámites, coordinar administraciones y aliviar la carga de los empleados públicos
El PP de Canarias quiere convertir la simplificación administrativa en una bandera política y situar a la inteligencia artificial (IA) como una de las palancas de esa reforma. Para ello, registrará en los próximos días en el Parlamento una proposición de ley, que con toda probabilidad no será debatida hasta el período de sesiones otoñal, con la que pretende acelerar los trámites en las administraciones públicas canarias, reducir duplicidades y poner orden en un entramado burocrático que, a juicio de los conservadores, se ha convertido en un freno para la actividad económica y de los ciudadanos.
La iniciativa parte del PP de Tenerife que dirige Lope Afonso, y la defensa y tramitación en el Parlamento del nuevo texto legislativo correrá a cargo de Luz Reverón, que a su condición de diputada une ser vicesecretaria insular de Acción Jurídica, y tiene un objetivo claro: las administraciones públicas no pueden seguir funcionando como un laberinto de ventanillas, informes repetidos y criterios distintos según el organismo que intervenga.
La burocracia es un obstáculo estructural
Al respecto, Afonso, defiende que la transformación del modelo administrativo es ya una urgencia y no una reforma aplazable "porque la administración necesita transformar su modelo y agilizar todos los trámites burocráticos al que se enfrentan los ciudadanos cada vez que intentan solicitar cualquier documento oficial", ya que "la burocracia se ha convertido en un obstáculo estructural que condiciona el desarrollo económico y social de Canarias".
Para el PP, cuando la maraña administrativa exige una y otra vez la misma documentación, deja de ser garante para convertirse en obstáculo: "Lo que no se puede permitir en pleno siglo XXI es que sea la propia administración quien retrase la creación y el crecimiento económico de una isla por pedir reiteradamente la misma documentación".
Inventario de la burocracia
En este contexto, la proposición de ley se presenta como una hoja de ruta para modernizar las instituciones y hacerlas más previsibles. Uno de sus ejes es la creación de un Mapa Canario de Procedimientos Administrativos, una herramienta destinada a identificar, medir y simplificar los trámites existentes.
La idea es elaborar primero el inventario de la burocracia para poder desmontar después sus piezas más ineficientes, pues sin conocer qué procedimientos se repiten y qué documentación se reclama de forma innecesaria, cualquier promesa de simplificación corre el riesgo de quedarse en propaganda.
Carpeta digital única
Otro de los pilares de la propuesta es la interoperabilidad real entre administraciones. Los populares aspiran a que los organismos públicos compartan información de manera efectiva y que el ciudadano no tenga que actuar como mensajero entre departamentos.
La carpeta digital única aparece en ese punto como símbolo de una Administración que debería dejar de pedir al usuario datos que ya obran en poder del sector público. Para el PP, la digitalización no puede limitarse a sustituir formularios de papel por formularios en pantalla; debe servir para evitar desplazamientos, acortar plazos y dar certezas.
Un Mapa de Procedimientos identificará y simplificará los trámites existentes
La IA no sustituye al empleado público
Ahí es donde entra la IA, presentada no como sustituta del empleado público, sino como aliada para liberar carga de trabajo. Reverón, defiende que es "una herramienta clave para liberar carga al personal público" y que "en ningún momento se prescinde de recursos humanos, sino que debe ser aliada para que se pueda dedicar más tiempo a las tareas de valor añadido".
Reverón vincula además la simplificación con la inversión y el empleo. Los retrasos administrativos no son una molestia menor, sino un coste económico que puede bloquear proyectos durante años. La diputada puso el foco en "el impacto en la inversión o la creación de empleo por los años de retrasos que acumulan proyectos debido a la duplicidad de informes, falta de criterios homogéneos o la fragmentación competencial entre administraciones".
Garantías jurídicas
En su opinión, "Canarias no puede permitirse una Administración que bloquee oportunidades, sino que debe aspirar a un modelo que las impulse, genere certezas y facilite la actividad económica sin renunciar a las garantías jurídicas".
El movimiento del PP se produce en un terreno fértil porque la queja contra la burocracia atraviesa ideologías y sectores, desde autónomos y empresarios hasta familias que se enfrentan a procedimientos sociales o educativos. Al apropiarse de esa agenda, los populares buscan proyectar una imagen de gestión, modernización y eficiencia, al tiempo que presionan al resto de fuerzas del arco parlamentario a pronunciarse sobre un problema de amplio consenso.
Con todo, el debate que se abre no será solo tecnológico. Simplificar implica decidir qué controles se mantienen, cuáles se eliminan y quién asume la responsabilidad si un procedimiento automatizado falla. La promesa de una Administración más ágil deberá convivir con las garantías jurídicas, la protección de datos y la transparencia en el uso de algoritmos.
Los grandes ejes de la norma
Menos burocracia y menos trabas administrativas. Pretende la revisión integral de todos los procedimientos administrativos en un plazo máximo de seis meses y eliminar trámites redundantes, duplicidades y requisitos desproporcionados.
Cambio de modelo: de autorizar a supervisar. Las autorizaciones y licencias previas dejarán de ser la norma y se sustituirán, con carácter general, por declaraciones responsables y comunicaciones previas que serán inspeccionadas para garantizar el cumplimiento de la legalidad.
Apoyo prioritario a empresas, autónomos e inversión. La simplificación se aplicará a los procedimientos que afectan a pymes, autónomos, actividad económica e inversiones y se crean una Unidad de Proyectos y una Aceleradora Urbanística para reducir bloqueos administrativos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Guía práctica para moverse durante la visita del papa León a Tenerife: cortes en la autopista del Norte, Vía de Ronda y se podrá aparcar en la TF-4
- El proyecto 'Carretera Vieja' rescata la memoria del sur de Tenerife a través de la mirada de seis fotógrafas
- Un paciente cada 45 minutos: el Hospital del Norte atiende a la mitad de las urgencias que podría asumir
- Un colegio de Tenerife organiza una paella solidaria para recaudar fondos e instalar ventiladores en sus aulas
- Benigno', la nueva película del tinerfeño David Baute, seleccionada en el Festival de Shanghai
- El HUC reduce a la mitad el tiempo de atención a urgencias vitales en un año: de media hora a 13 minutos
- El Gobierno central recomienda teletrabajar ante las restricciones de movilidad por la visita del papa León XIV a Tenerife
- Cifras de récord por la visita del papa León XIV: casi 2 millones de asistentes, 5.000 periodistas y 25 millones de coste