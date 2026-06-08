La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y su coro infantojuvenil pondrán la banda sonora a la misa del papa León XIV en el Estadio de Gran Canaria: "Mi mayor temor es que los niños más pequeños no mantengan las formas"

Falta menos de una hora para que comience el ensayo de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y entre los músicos más madrugadores, que toman asiento en la sala Gabriel Rodó, danzan el nerviosismo y la expectación propios del que es consciente de que está a poco más de dos días de formar parte de la historia del Archipiélago. El jueves, la agrupación musical actuará junto a su coro infantojuvenil —con algunas adiciones de personas mayores para la ocasión— en la misa multitudinaria oficiada por el papa León XIV en el Estadio de Gran Canaria.

En total, más de 50 músicos y alrededor de 60 voces, de entre ocho y treinta y pocos años, interpretarán un repertorio que adapta la música tradicional del Archipiélago a la ocasión, como una reinterpretación del himno de Canarias y de la Isla anfitriona, Sombra del Nublo, compuesta por Néstor Álamo. "Mi mayor temor es que los niños más pequeños mantengan las formas", revela Marcela Garrón, directora de los coros infantiles y juveniles de la Orquesta Filarmónica.

Con las partituras sobre sus atriles, los músicos afinan sus instrumentos mientras leen las notas que tocarán en poco más de cuarenta y cinco minutos, a las seis de la tarde. El coro llegará media hora más tarde: la práctica comenzará con las interpretaciones sin voz del repertorio. Carlos Parra, primer violín de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, se coloca en su asiento haciendo acopio del instrumento que, lejos de una herramienta, el tiempo y la complicidad han convertido en una extensión de su persona. "Recibimos la noticia de que íbamos a actuar para el papa aquí, en la sede de la Orquesta. Fue toda una sorpresa, pero grata, por lo especial del momento", recuerda el músico. "La primera persona a la que se lo conté fue a mi tía, que es creyente y se alegró muchísimo. La que más se hubiera alegrado es mi madre, pero, por desgracia, ya no está".

A pesar de tratarse de un escenario nunca antes visto en Canarias, a nivel de repercusión internacional, Parra y el resto de sus compañeros se lo toman con la profesionalidad del que conoce que el idioma de la música no entiende de contextos. El violinista cuenta que la preparación para esta actuación no es distinta a la de otro concierto, pues siempre los preparan "con la misma excelencia", tratando de "dar siempre lo mejor" en cada escaparate. "Nos concentramos siempre en dar el 100%, en la música y en estar atentos a lo que nos pide el director. En esta ocasión, teniendo a la persona que vamos a tener a nuestro lado, vamos a estar estrictamente concentrados en el sentido musical", añade el músico.

A pesar de estar acostumbrados a actuar en un escenario, lo que sí supondrá un reto es interpretar en un recinto como el Estadio de Gran Canaria. Parra explica que están habituados, al ser instrumentos, "a tocar siempre en acústico" y nunca tocan con amplificación. En este caso, se requerirá de "una sonorización especial", tanto "para poder llegar a todas las personas que estarán en el Estadio" como para "poder retransmitirlo por la televisión".

El reloj avanza y, además de la hora del ensayo, se acerca la de la actuación. Parra se prepara para practicar un repertorio con el que espera "que el público sienta orgullo y satisfacción de tener una orquesta como la Filarmónica de Gran Canaria, capaz de actuar en un momento histórico y tan importante como la visita de León XIV", sentencia el músico, dispuesto para tocar.

El maestro inglés Adrian Leaper, encargado de dirigir la Orquesta en esta actuación, está en su puesto a la hora indicada, como corresponde a la conocida puntualidad británica. Todos los músicos están ordenados y, al son de su batuta, la expectación del ambiente se rompe con el inicio de la primera interpretación. En el pasillo, suenan voces calentando como si de un motor diésel se tratara: el coro tiene media hora para prepararse antes de unirse al ensayo. Su directora, Marcela Garrón, no puede ocultar sus nervios: "Recibimos la noticia con una gran responsabilidad. Sigo, hasta el día de hoy, ansiosa y nerviosa, pero sé que ellos, cuando tienen que cumplir y suben al escenario, son muy artistas".

El proceso es especialmente complicado. Habitualmente, disponen de unos tres meses de práctica antes de un concierto. En esta ocasión, a pesar de la envergadura del escenario, sólo han tenido uno, pero los jóvenes están completamente entregados a la causa fruto de "la alegría e ilusión" de participar en un "hecho único". La directora lo ejemplifica en el caso de una "de sus niñas", que, en un momento concreto durante una interpretación, le pide ir a "hacer pis". Garrón responde que, durante la actuación en la misa del papa, "no puede salir a hacer pis": "La niña volvió a la semana siguiente y me dijo: 'Marce, he practicado tres horas sin hacer pis'. Los niños son superresponsables", relata la directora.

En el caso de los adolescentes, se encuentran en un momento complicado. Los preparativos para la histórica visita del papa León XIV han coincidido con otro momento de especial relevancia en sus vidas: la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Ambas preparaciones exigen de una gran dedicación y tiempo, pero, a pesar de su juventud, los jóvenes han respondido con una actitud encomiable y una dedicación espléndida. "Están supercomprometidos. Yo siempre les digo que no importa luego que no sean músicos, pero con esa actitud, serán unos ingenieros, médicos o matemáticos maravillosos", revela la directora.

En esta ocasión, al necesitar de más voces, se han unido antiguos integrantes del coro. "Hay un barítono que empezó conmigo con ocho años y ahora tiene treinta y es un profesional de la lírica. No es mi mérito, pero haberles motivado a amar la música es una gran satisfacción, es como hacerlos volar más alto que yo", cuenta Garrón, cuyo mayor orgullo frente a esta actuación es que, como boliviana e "hija adoptiva de Gran Canaria", haya contribuido a mostrar "que en Canarias hay muchísimo talento".

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El reloj marca las y media y ya está el coro reunido con la Orquesta. Da comienzo el primer ensayo conjunto con la interpretación de una reversión del himno de Canarias, una de las muchas adaptaciones realizadas por el sacerdote y músico canario Daniel Esquerra. "He estado ayudando a preparar partituras, poniéndole un arreglo a la Misa Canaria de Luis García y otras pequeñas cosas que se necesitaban", explica. El repertorio, que mezcla el sonido eclesiástico con la tradición canaria, persigue, en palabras del sacerdote, "que el papa se sienta en casa y para que los canarios sientan que la actuación es algo nuestro". Las puertas de la sala Gabriel Rodó se cierran y el ensayo vuelve a la intimidad: queda trabajo y pocas horas, pero ellos están preparados para deleitar el jueves al papa y a las, al menos, 46.000 personas que se darán cita en el Estadio y en el Gran Canaria Arena.