La DGT avisa de importantes cortes de tráfico por la visita del papa a Gran Canaria y Tenerife: pide evitar desplazamientos innecesarios

La visita del papa León XIV a las islas de Gran Canaria y Tenerife el próximo jueves 11 y viernes 12 de junio va a traer importantes restricciones en la circulación y en la movilidad de los residentes, con cortes de carretera, desvíos por vías alternativas y limitaciones al tráfico pesado. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un plan especial de regulación y vigilancia para intentar reducir al máximo las afecciones derivadas del dispositivo de seguridad previsto durante la estancia del Pontífice en Canarias. Eso sí, ha pedido a los canarios que opten por el teletrabajo durante esos días, siempre que sea posible, y que solo se realicen los desplazamientos que sean estrictamente necesarios.

Aquellos ciudadanos que deseen acudir a los actos programados deberán planificar con antelación sus desplazamientos y, en la medida de lo posible, utilizar el transporte público o las zonas de aparcamiento habilitadas para vehículos privados. Los cortes y desvíos de las carreteras principales los realizarán los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que podrá establecer nuevos puntos de restricción o levantar determinados cortes en función del desarrollo de la agenda del Papa, de las condiciones de la circulación y del volumen de vehículos en cada momento.

Tráfico informará en tiempo real a través de sus canales habituales: la página web www.dgt.es, las redes sociales X (@DGTes y @informacionDGT), los boletines informativos en emisoras de radio y el teléfono 011.

Principales vías afectadas

Durante el jueves 11 habrá restricciones a la circulación para vehículos de transporte de mercancías en Gran Canaria, principalmente en la GC-1, la GC-3 y la GC-31. El viernes 12, las limitaciones afectarán tanto a Gran Canaria como a Tenerife, con restricciones en la GC-1 y en las carreteras TF-1, TF-2, TF-4 y TF-5. No podrán circular los camiones que superen los 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada o masa máxima de conjunto, salvo que se trate de vehículos de emergencias, de auxilio en vías públicas o de determinados vehículos especiales que deban desplazarse por razones urgentes.

Mapa de los cortes de tráfico previstos para este jueves con motivo de la visita del papa a Gran Canaria / DGT

Restricciones para camiones

Tampoco podrán circular por esas vías los vehículos que transporten mercancías peligrosas y deban llevar los paneles naranjas reglamentarios de señalización de peligro. La DGT contempla, no obstante, excepciones mediante autorización especial para transportes justificados, como el aprovisionamiento de estaciones de servicio, el suministro de combustible a puertos, aeropuertos y bases de aeronaves de lucha contra incendios, o el traslado de gases necesarios para centros sanitarios y asistencia sanitaria domiciliaria.

Durante la visita de León XIV a Canarias se suspenderán también las obras en carretera que afecten a la plataforma de circulación o a su zona de influencia ante la previsión de desplazamientos masivos durante esas fechas, según ha informado la DGT.

Cortes en Gran Canaria

Las restricciones afectarán el jueves 11 de junio a Gran Canaria. Se producirán los siguientes cortes a la circulación:

Entre las 10.30 y las 11.45 horas se cortará de forma dinámica el sentido creciente de la GC-1, dirección sur, y sus incorporaciones, desde el punto kilométrico 15 al 56.

Entre las 09.30 y las 14.00 horas permanecerán cortados los ramales de salida de la GC-1 hacia la GC-500 en ambos sentidos, tanto dirección sur como dirección norte.

Entre las 12.15 y las 13.15 horas no se permitirá la circulación en sentido decreciente de la GC-1, dirección norte, ni en sus incorporaciones, desde el punto kilométrico 56 al 0.

Entre las 12.45 y las 13.15 horas se cortará la GC-31, en el túnel de San José, en sentido norte, con desvío de la circulación en sentido sur.

Entre las 17.30 y las 18.30 horas se cortará de forma dinámica el sentido creciente de la GC-3, dirección norte, y sus incorporaciones, desde el punto kilométrico 6 al 9.

Entre las 19.30 y las 21.00 horas se cortará el sentido decreciente de la GC-3, dirección sur, y sus incorporaciones, desde el punto kilométrico 9 al 6.

El carril de deceleración del punto kilométrico 9 de la GC-3 permanecerá cerrado desde las 13.00 hasta las 21.00 horas.

El viernes 12 de junio se realizarán los siguientes cortes en Gran Canaria:

Entre las 07.30 y las 08.30 horas se cortará de forma dinámica el sentido ascendente de la GC-1, dirección sur, y sus incorporaciones, desde el punto kilométrico 0 al 15.

Entre las 07.30 y las 08.00 horas se cortará la GC-31, en el túnel de San José, en sentido sur, con desvío de la circulación en sentido norte.

Afecciones en Tenerife

Ese mismo día, el Pontífice se desplazará a Tenerife, donde también se producirán cortes en la circulación:

Entre las 08.45 y las 10.00 horas se cortará de forma dinámica el camino asfaltado El Matadero en ambos sentidos de circulación.

Entre las 08.45 y las 10.00 horas se cortará la TF-24 en ambos sentidos, con cierre de incorporaciones, desde el punto kilométrico 1,3 al 0.

Entre las 08.45 y las 09.30 horas se cortará el sentido decreciente de la TF-5 y sus incorporaciones, desde el punto kilométrico 15 hasta la salida 8A.

Entre las 09.15 y las 11.30 horas se cortará la TF-13 en ambos sentidos, con cierre de incorporaciones, desde el punto kilométrico 0 al 4,0, a la altura de la glorieta.

Entre las 09.30 y las 11.45 horas se cortará el sentido decreciente de la TF-5 y sus incorporaciones, desde el punto kilométrico 9 al 0.

Entre las 13.00 y las 14.30 horas se cortará la TF-5 en sentido creciente, con cierre de incorporaciones, desde el punto kilométrico 0 hasta la salida 12, conexión con la TF-152.

Entre las 13.00 y las 14.30 horas se cortará la TF-152 en ambos sentidos, con cierre de incorporaciones, desde el punto kilométrico 3 al 4,500.

Entre las 13.00 y las 14.30 horas se cortará también el tramo comprendido entre la TF-152, a la altura del punto kilométrico 4,500, y la TF-235, en el punto kilométrico 2,300.

Entre las 13.00 y las 14.30 horas se cortará la TF-235 en ambos sentidos, con cierre de incorporaciones, desde el punto kilométrico 2,300 al 0,500

Mapa de la DGT, cortes de tráfico en Tenerife / DGT

Además, durante el 12 de junio, el carril derecho de la carretera TF-4, en ambos sentidos, quedará cerrado a la circulación para su utilización como zona de estacionamiento de vehículos reservados y autorizados, principalmente autobuses. Esta medida se aplicará entre las 06.00 y las 18.00 horas, con la correspondiente señalización y balizamiento.

La DGT recuerda que todas estas medidas podrán ser modificadas en función del desarrollo de la visita y del estado de la circulación, por lo que recomienda consultar la información actualizada antes de iniciar cualquier desplazamiento.