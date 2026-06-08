Entrevista | Carla Quílez Actriz
Carla Quílez (18 años, actriz): «Mi trabajo es dar visibilidad a historias con las que no estoy del todo de acuerdo»
Carla Quílez, ganadora de la Concha de Plata, regresa a Tenerife para ser reconocida por su talento emergente
La joven actriz de 18 años Carla Quílez regresa a Tenerife, tras haber rodado en la Isla parte de la serie Yakarta, para recoger uno de los primeros premios entregados en el marco del festival Lo que viene, que reconoce su incipiente y talentosa carrera en el mundo de la interpretación. Tras haber triunfado con su primer largometraje, La maternal, por el que ganó la Concha de Plata a la Mejor Interpretación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, afronta ahora nuevos retos.
Visitó hace poco Tenerife para participar en el festival Lo que viene, donde fue una de las galardonadas en la primera edición de sus premios. ¿Cómo lo vivió?
Con mucho cariño. Volver a Tenerife ya de por sí era especial, porque estuve rodando la serie Yakarta durante varias semanas y recorrimos prácticamente toda la isla. Regresar en este contexto, con esa acogida tan cálida, fue muy bonito. Además, el equipo que organiza el festival es el mismo que está detrás de los Premios Feroz, y yo siempre he tenido una espinita clavada con esos premios, en los que he estado nominada en dos ocasiones, pero nunca he ganado. No era mi momento. Pero el destino es así y, cuando me llamaron para este premio, que de alguna manera está vinculado a los Premios Feroz, y que encima celebra su primera edición, me hizo una ilusión enorme. Además, este viaje me ha permitido conocer a compañeros premiados y ha sido un lujo.
Este premio se le concedió por ser una estrella emergente con gran proyección en la industria cinematográfica española. Lleva poco tiempo pero ya disfruta de un gran éxito. ¿Eso da vértigo?
Sí, claro que da vértigo, pero intento tomármelo con calma. Al final lo veo como un momento determinado y que lo debo aprovechar al máximo porque luego no sabemos lo que nos va a ocurrir. Creo que la vida va avanzando y hay que vivir cada etapa como toca. Ahora estoy recibiendo estos reconocimientos y lo único que puedo hacer es disfrutarlos y aprender de ellos.
En un festival como este no solo se celebra, sino que también se reflexiona sobre el sector.
Exacto. El propio nombre lo dice todo: Lo que viene. Es un espacio para hablar de hacia dónde vamos, para compartir inquietudes y perspectivas entre actores, directores y productores. Y para mí, que estoy empezando, es una oportunidad increíble para escuchar, aprender y recoger toda la información posible. Me queda una carrera muy larga por delante, eso espero, y estos encuentros ayudan mucho a situarte.
¿Siente que ya ha cambiado su forma de enfrentarse a los proyectos desde La maternal hasta ahora?
Sí, mucho. He aprendido un montón de cosas, desde la construcción de personajes hasta entender bien el arco emocional y el hilo de la historia para no perderme cuando estoy actuando. También he aprendido a leer y comprender mejor los guiones. Y luego están las personas con las que trabajas. Por ejemplo, compartir pantalla con Javier Cámara en Yakarta ha sido como hacer un máster en interpretación. Estar a su lado te enseña muchísimo. Espero seguir encontrándome con gente así, que me inspire y me haga crecer.
¿Se ha formado de manera académica o su aprendizaje ha sido práctico, trabajando en proyectos?
De momento ha sido todo muy práctico. Me he ido formando a base de trabajar y de las experiencias en cada proyecto. No he tenido tiempo para una formación más académica en interpretación, aunque me gustaría. El problema es que el día no tiene 48 horas. Ahora mismo estoy terminando un ciclo formativo de danzas urbanas, porque yo empecé bailando y no quiero dejarlo. Siempre he estado muy liada con estudios y proyectos, así que intento aprovechar al máximo cada experiencia. Más adelante, cuando tenga más tiempo, me gustaría formarme más en interpretación, porque creo que es muy necesario.
«Desde ‘La maternal’ hasta ahora he aprendido mucho para no perderme mientras actúo»
Hablando de danza, ¿cómo influye en su trabajo como actriz?
Muchísimo. Soy de las que piensan que el cuerpo habla, y a veces dice más que mil palabras. El baile me ha dado una conciencia corporal increíble. Eso se nota en la interpretación, en las escenas de acción, en el contacto con otros personajes y en cómo me muevo y respiro. También me da seguridad, porque estoy acostumbrada al contacto físico. Y me ayuda a entender dónde está y cómo se comporta mi cuerpo. Todo construye el personaje.
¿Se ve haciendo teatro o explorando otros formatos y géneros?
Me encantaría probarlo todo. Hasta ahora he hecho proyectos bastante dramáticos y es un género en el que me siento muy cómoda, pero creo que también hay que salir de la zona de confort. Me gustaría explorar otros registros. De hecho, siempre digo que uno de mis personajes soñados sería el de una niña psicópata. Suena fuerte, pero es que me encantaría trabajar en thriller o terror, porque te permite jugar muchísimo. Después de rodar La última noche en Tremor descubrí el mundo de los efectos especiales y me fascinó. Le da una dimensión totalmente diferente al personaje.
Está en un momento en el que no quiere decir que no a nada.
Bueno, siempre que sea compatible con mis estudios, claro. A veces hay rodajes que se solapan y hay que elegir, pero soy muy consciente de que estoy en una posición muy privilegiada. Este es un sector muy inestable y no siempre hay trabajo, así que me siento muy agradecida de poder elegir y de estar en activo.
Es que el sector audiovisual español vive un buen momento.
Totalmente. Se están haciendo muchísimos proyectos. Vas por la calle y ves rodajes constantemente. Eso es muy positivo, tanto para los profesionales como para el público, que puede disfrutar de historias muy variadas y de mucho talento. Creo que en España hay un nivel increíble y estamos en una etapa muy interesante.
Cuando llegó La maternal y ganó la Concha de Plata a la Mejor Interpretación Protagonista, ¿ya pensaba que la interpretación sería su profesión?
Para nada. Cuando empecé ese proyecto no sabía dónde me estaba metiendo. Para mí era una experiencia más. Vi a la directora tan convencida que decidí probar y descubrí un mundo que me apasiona. Hoy en día sí puedo decir que es mi vocación y mi profesión, pero en ese momento no lo tenía claro.
En los últimos años, se habla mucho de la responsabilidad social del cine. ¿Le influye a la hora de elegir o interpretar personajes?
Es complicado. Si te paras demasiado a pensar en eso, te puedes bloquear. Creo que nuestro trabajo también es dar visibilidad a historias, incluso a aquellas con las que no estamos de acuerdo. Interpretar no significa compartir las ideas del personaje porque contamos vidas que no son la nuestra. El cine sirve para eso, para mostrar realidades, generar debate y hacer reflexionar. Luego cada espectador decidirá cómo lo recibe. Puede ser entretenimiento, pero también algo más completo, algo que te haga pensar o sentir.
¿Dónde la veremos próximamente?
Tengo tres proyectos en marcha, pero todavía no puedo contar mucho. Lo que sí puedo decir es que empiezo a rodar en julio y que estaré trabajando hasta final de año. Son tres películas muy diferentes entre sí, y me hace mucha ilusión volver al cine después de haber hecho bastante televisión últimamente. Después de La maternal me quedé con ganas de más, y creo que estas nuevas historias van a ser muy especiales.
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