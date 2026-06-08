Consejo de Gobierno de Canarias
Canarias expresa un profundo escepticismo ante el anuncio de los Presupuestos Generales del Estado para 2027
La prioridad del Gobierno canario sigue siendo cobrar los 350 millones de euros pendientes del ejercicio 2026, una reclamación que mantienen "con actitud de gota malaya"
El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, expresó este lunes un profundo escepticismo ante el anuncio del Estado de iniciar los trámites para los Presupuestos Generales de 2027. A pesar de que el Ejecutivo autonómico celebra que se intente recuperar este instrumento vital tras tres años de prórrogas, Cabello fue tajante al afirmar que el Ejecutivo autonómico "no es muy optimista" respecto a que las cuentas lleguen a ver la luz.
La desconfianza del Gobierno canario se sustenta en la experiencia reciente. El portavoz recordó que en 2025, el equipo canario aterrizó en Madrid con toda la documentación preparada para negociar las cuentas de 2026 justo en el momento en que se anunciaba que no habría presupuestos. "Nos bajamos del avión con las carpetas y todo el trabajo realizado", lamentó Cabello, contrastando la estabilidad de Canarias, "que aprueba sus presupuestos en tiempo y forma", con la parálisis estatal de los últimos tres años.
Nuevas cuentas, en el limbo
Para el Ejecutivo regional, la "presión y temperatura" que se vive actualmente en el Congreso de los Diputados hace que la aprobación de unas nuevas cuentas sea "improbable". En este sentido, Cabello subrayó que un Gobierno central incapaz de sacar adelante unos presupuestos y de actualizar las transferencias vitales para las comunidades "debería de hacérselo mirar".
Prioridad: 350 millones de 2026
Mientras tanto, la prioridad absoluta de las Islas sigue siendo cobrar los 350 millones de euros pendientes del ejercicio 2026, una reclamación que mantienen con actitud de "gota malaya" ante cada ministerio.
Respecto al debate sobre la nueva financiación autonómica, Canarias ha manifestado su total disposición a sentarse a negociar y aportar documentación, pero bajo unas condiciones innegociables.
La línea roja de la financiación autonómica: el REF
La principal línea roja es el respeto absoluto a las singularidades del archipiélago. El portavoz ha exigido que se reconozca el Régimen Económico y Fiscal (REF) de una manera totalmente diferenciada al sistema de financiación autonómica. El Gobierno de Canarias rechaza cualquier tesis o información cruzada que pretenda diluir o no reconocer el fuero canario como una herramienta independiente de los fondos comunes del Estado.
- Guía práctica para moverse durante la visita del papa León a Tenerife: cortes en la autopista del Norte, Vía de Ronda y se podrá aparcar en la TF-4
- El proyecto 'Carretera Vieja' rescata la memoria del sur de Tenerife a través de la mirada de seis fotógrafas
- Un paciente cada 45 minutos: el Hospital del Norte atiende a la mitad de las urgencias que podría asumir
- Un colegio de Tenerife organiza una paella solidaria para recaudar fondos e instalar ventiladores en sus aulas
- Benigno', la nueva película del tinerfeño David Baute, seleccionada en el Festival de Shanghai
- El HUC reduce a la mitad el tiempo de atención a urgencias vitales en un año: de media hora a 13 minutos
- El Gobierno central recomienda teletrabajar ante las restricciones de movilidad por la visita del papa León XIV a Tenerife
- Cifras de récord por la visita del papa León XIV: casi 2 millones de asistentes, 5.000 periodistas y 25 millones de coste