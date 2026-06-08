Canarias acelera con el Estado la negociación sobre los aeropuertos tras un intenso fin de semana de contactos

El Gobierno de Canarias acelera la negociación y reafirma su determinación en alcanzar un acuerdo para las transferencias aeroportuarias que haga justicia a la singularidad del Archipiélago y a las facultades reconocidas en el Estatuto de Autonomía. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, subrayó este lunes, tras el Consejo de Gobierno, que el Archipiélago aspira a alcanzar un modelo de gestión que supere el marco recientemente pactado entre el Estado y el País Vasco, pues las especificidades de las Islas, blindadas por ley, permiten aspirar a un nivel de autogobierno superior. La diferencia fundamental radica en que el Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018 es un texto de "última generación", lo que otorga al Archipiélago una posición de ventaja jurídica respecto a acuerdos previos de otras autonomías.

Tasas e inversiones

La base jurídica de la exigencia canaria se encuentra en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía. En sus puntos 3 y 4, este artículo especifica que la Comunidad Autónoma tiene la potestad de participar activamente en las decisiones que afectan a sus aeropuertos, incluyendo aspectos tan vitales como el conocimiento y la participación en la política de tasas, las inversiones estratégicas y las decisiones de calado que tome el ente gestor Aena. Por tanto, el Gobierno regional apuesta por la fórmula de "participación reforzada" pactada con Euskadi como base, pero busca ampliarla con la intervención en las de tasas e inversiones plasmadas en la norma constitucional canaria.

Conversaciones de fin de semana

Alfonso Cabello reveló que el diálogo con el Gobierno central se ha intensificado en las últimas horas. A lo largo de todo el pasado fin de semana y durante la mañana de este mismo lunes, el portavoz ha mantenido conversaciones directas con el Ministerio de Política Territorial, que dirige el ministro canario Ángel Víctor Torres, para desbloquear el traspaso de competencias aeroportuarias. La prioridad absoluta del Ejecutivo regional es abordar la negociación de manera "conjunta", sin permitir que se fragmente el proceso entre los diferentes tipos de infraestructuras.

El portavoz explicó que Ángel Víctor Torres había sugerido un calendario que dividía la negociación en dos fases: una reunión inmediata (esta misma semana) para tratar los aeródromos y helipuertos que no son de interés general —como el Aeroclub de Gran Canaria—, y una segunda fase en julio para los grandes aeropuertos de interés general.

Sin embargo, el Gobierno de Canarias rechaza este fraccionamiento. "Nosotros lo que buscamos es poder hablar del conjunto de las competencias que afectan al tráfico aéreo en la Comunidad Autónoma", afirmó Cabello, insistiendo en que avanzar solo en la "parte menor" no satisface las necesidades de las Islas.

Modelo de "participación reforzada"

El portavoz fue claro al señalar que el objetivo es tratar de forma unitaria el traspaso de las competencias aeroportuarias. Aunque administrativamente se habla de instrumentos diferentes, como la comisión mixta para los aeropuertos que no son de interés general y la comisión bilateral para los de interés general, el Gobierno canario aboga por no fragmentar el calendario. Cabello insiste en que el formato ideal sería un grupo de trabajo que permita avanzar en todos los frentes a la vez para no quedarse "solo con una parte".

En este contexto, Canarias ha puesto la mirada en el reciente acuerdo alcanzado por el Estado con el País Vasco, que establece un órgano de participación reforzada. Si bien este modelo de cogestión resulta interesante para el Ejecutivo canario, el portavoz insiste en que el Estatuto de Autonomía de Canarias permite unas especificidades que deben ser reconocidas en la negociación.

Acuerdo con Euskadi

El portavoz señaló que el Gobierno canario sigue pendiente de que se les remita la documentación del acuerdo con el País Vasco de participación reforzada, por lo que ha quedado el Ministerio en que se la envíe "a la mayor brevedad y fijando los requisitos para su adaptación al Estatuto Autonomía de Canarias, que va más allá, incluso, de lo que está en el acuerdo con Euskadi", recalcó.

El Ejecutivo canario remarca que no tiene sentido dilatar el debate sobre los grandes aeropuertos, que son los verdaderos motores de la conectividad y la economía del archipiélago.

Cabello reitera que el Gobierno regional no busca un puesto simbólico en el Consejo de Administración de Aena, una opción que se considera poco práctica para los intereses autonómicos. Lo que se persigue es llevar a la práctica la capacidad de decisión que ya reconoce la ley, es decir, el Estatuto de Autonomía, asegurando que las Islas tengan voz en la gestión diaria y estratégica de sus ocho aeropuertos.