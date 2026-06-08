Ángel Víctor Torres recibe al embajador de Países Bajos en España, Roel Nieuwenkamp

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha recibido hoy al embajador de Países Bajos en España, Roel Nieuwenkamp.

Roel Nieuwenkamp ha transmitido al ministro Ángel Víctor Torres el agradecimiento del Gobierno de su país a España por recibir en aguas españolas, en el puerto tinerfeño de Granadilla, al buque MV Hondius, con bandera de Países Bajos.

España atendió el 5 de mayo el llamamiento realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reclamaba al Gobierno de España que el barco pudiera llegar desde Cabo Verde a un puerto de nuestro país, y el puerto más cercano se situaba en Canarias.

El crucero con el brote de hantavirus, el buque de expedición MV Hondius, fondeó el domingo 10 de mayo en aguas de Granadilla y, tras el paso por nuestro país, donde los pasajeros de hasta catorce países fueron evacuados, partió el lunes 11 de mayo ya con sólo 25 miembros de la tripulación y dos miembros del personal sanitario, atracando en Países Bajos (Róterdam,) para cuarentena y desinfección total tras dejar anteriormente a los pacientes sintomáticos en Cabo Verde y permitir el desembarco seguro.

Nieuwenkamp ha destacado que "la gestión de la evacuación del barco fue muy importante para nosotros, porque tenía bandera holandesa, por eso damos las gracias al ministro, y que transmita nuestro agradecimiento al Gobierno de España, porque, con su ayuda y la ayuda del pueblo canario, y con su solidaridad, se pudo llevar a cabo con éxito todo el operativo".

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El ministro Torres, por su parte, ha agradecido las palabras del embajador de Países Bajos y ha recordado que "el barco precisaba llegar a un puerto español, en este caso canario, por ser el más cercano, demostrando al mundo nuevamente la generosidad y la solidaridad del pueblo canario. Hago extensivo el agradecimiento de Países Bajos a todos los hombres y mujeres de la isla de Tenerife, especialmente a los habitantes de Granadilla de Abona, y, en general a todos los canarios y canarias porque, tal y como hicimos hace seis años durante el Covid, hemos dado una respuesta con éxito ahora a la situación que vivió el MH Hondius cuando sus pasajeros y tripulantes precisaban nuestra ayuda y nuestra solidaridad".