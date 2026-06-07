El relato de los huesos indígenas de Canarias: el estudio de los restos óseos para entender cómo vivían y morían los primeros pobladores del Archipiélago

Pedro Sosa y Jared Carballo son dos canarios capaces de interpretar lo que los muertos tienen que contar. No son médiums ni videntes, ni el idioma de los fallecidos se transmite de forma oral: son arqueólogos, y la forma de entender el relato de los huesos es mediante el análisis y la ciencia. Esta rama del conocimiento se sustenta en una paradoja, en la que la forma en la que los indígenas canarios morían cuentan la forma en la que vivían. Su alimentación, las enfermedades que padecían, sus dinámicas de género o las relaciones jerárquicas son algunos de los conceptos sociológicos sobre los que los restos óseos han arrojado algo de luz.

La necrópolis de Ayraga, ubicada en Santa María de Guía, en el norte de Gran Canaria, es el último nombre en una larga lista de hallazgos arqueológicos en el Archipiélago. Este es de especial relevancia, según el director del proyecto Pedro Sosa, por varias cuestiones. En primer lugar, cuenta con una de las dataciones más antiguas de la Isla, con restos que se sitúan, tras las pruebas de carbono 14 realizadas en un laboratorio francés, entre los siglos V y VI después de Cristo.

El yacimiento cuenta con una fortificación en la cima de un morro que cuenta con un amplio campo visual de la costa norte. El recinto está cercado con unas murallas de hasta 32 metros de largo, algo inusual para las construcciones indígenas, con un vano que sugiere la posible existencia de una puerta para controlar la entrada al recinto.

Toma aérea de la fortificación sobre la necrópolis de Ayraga. / E. D.

En este espacio, fortificado y de acceso controlado, se han hallado paquetes de cenizas, cerámicas para cocinar y restos de fauna, como cabras, ovejas y cochinos, lo que indica que era un lugar en el que se podrían organizar comidas comunitarias. Por otro lado, también se han encontrado restos de baifos, lo que sugiere ofrendas y comidas rituales, ya que sacrificar un animal joven que aún podía producir leche podría indicar un propósito simbólico o teológico.

Bajo la fortificación, se encuentra una necrópolis con 47 unidades funerarias —hasta el momento—, que podrían albergar a más de 300 individuos, hecho que indica que la necrópolis tuvo muchísimo uso a lo largo del tiempo.

Distintos tipos de tumba

Además de la dimensión del cementerio, existe una gran diversidad de tumbas: hay enterramientos en cuevas, en abrigos rocosos —cavidad natural de poca profundidad—, directamente sobre la pared del risco o bajo galgares —terrenos caracterizados por la acumulación de grandes piedras, producto de desprendimientos—.

También se han localizado depósitos funerarios inéditos sobre estructuras circulares que podrían ser el eslabón evolutivo hacia los túmulos, muy presentes en Gran Canaria.

Esta diferenciación, según cuenta Sosa, plantea dos hipótesis importantes: o el cambio en las tumbas responde a una evolución temporal por la falta de espacio o, por otro lado, certifica la existencia de una jerarquía social, basada en el sexo o el estatus, desde épocas muy tempranas.

Dentro de las unidades funerarias se han encontrado indicios de consumo de alimentos, como restos de fauna, cenizas y fragmentos cerámicos, lo que indica que los vivos visitaban a sus muertos y realizaban distintas actividades en su presencia.

Restos óseos hallados en la necrópolis de Ayraga. / E. D.

«Esta necrópolis, al igual que muchas de las que están en cuevas visitables en las otras Islas, eran más bien un relicario: es decir, es dónde se guardaban las reliquias de sus ancestros», cuenta Sosa. Ayraga da un paso hacia delante en la conceptualización de los cementerios para los indígenas, no como lugares de olvido, sino de reunión y actividad constante.

El tratamiento de los cuerpos en los ritos funerarios en islas como Tenerife, en las que había un gran cuidado en la conservación del cadáver, evidencian una creencia firme en una vida después de la muerte. Además, tenían una percepción del mundo muy distinta a la actual: los antiguos canarios eran animistas —dotaban de alma a elementos de la naturaleza, como rocas o montañas—, por lo que la ubicación en la que se deposita el cuerpo o en la que se talla un grabado tiene gran importancia en su sistema de creencias.

Para Sosa, uno de los errores más comunes es pensar en el indígena canario como una única sociedad. Cada isla, debido al aislamiento, experimentó una profunda divergencia cultural en el que cada zona generó una identidad y complejidad simbólica propia. «Durante la época de la conquista, llevaban intérpretes de otras islas para traducir a los indígenas, pero no se entendían con los de la isla de al lado», ejemplifica Sosa.

Pedro Sosa observa una mandíbula recientemente encontrada. / E. D.

Este hecho se constata en las diferencias entre los grabados rupestres de las distintas islas. En Gran Canaria, se observa una evolución que va desde las inscripciones alfabéticas líbico-bereberes a representaciones de figuras humanas y, finalmente, a formas geométricas complejas, como el triángulo púbico, mientras que en La Palma se observa un arte predominantemente geométrico, en el que destacan los círculos y las espirales.

Tenerife y La Gomera comparten estilos muy similares, basados principalmente en incisiones realizadas unas al lado de las otras mientras que en Lanzarote y Fuerteventura el elemento más distintivo son los podomorfos —grabados con forma de pies— y, en El Hierro, existe una continuidad de inscripciones líbico-bereberes.

Lo que cuentan los restos

Los restos encontrados en los yacimientos son estudiados posteriormente. Cráneos, costillas, fémures o dientes son analizados para revelar detalles sobre la vida cotidiana de los indígenas, tanto desde factores básicos como la alimentación o la edad como hechos más complejos como las relaciones jerárquicas dentro de cada isla, la desigualdad entre géneros o las enfermedades que padecían. La función de la que se encarga Jared Carballo es precisamente esa: la bioarqueología.

En el caso de los dientes, un rasgo común entre todas las Islas es un fuerte desgaste dental. Carballo cuenta que esto no se debe «a que comieran mal», sino a que los alimentos que consumían contenían partículas abrasivas de piedra que se desprendían de los molinos durante el proceso de molienda de los granos.

Sin embargo, el análisis de los difuntos relata que la dieta no era igual en todo el Archipiélago: mientras que GranCanaria tenía un modelo más cerealista con un agricultura muy desarrollada, en Tenerife o La Gomera se apoyaban más en el pastoreo y la recolección de recursos encontrados en la costa y los bosques.

Jared Carballo analiza uno de los huesos encontrados en un yacimiento. / E. D.

El análisis dental también revela hipoplasias del esmalte: marcas que podrían indicar periodos de estrés nutricional o hambre durante la infancia. El bioarqueólogo cuenta que estos episodios no indican «episodios de hambruna constante», pero pueden estar relacionados con ciclos agrícolas difíciles, plagas puntuales o, en el caso de los infantes, con el momento posterior al destete.

El desgaste articular, marcadores de inserción muscular —lugares donde los músculos se unen al hueso—, lesiones vertebrales como la espondiloartrosis o fracturas derivadas de gestos repetitivos denotan una actividad física considerable en la vida cotidiana indígena, adaptada a la geografía de cada isla. Por ejemplo, en Tenerife y La Gomera, de relieve abrupto, la movilidad por barrancos y laderas dejó un impacto claro en el desarrollo de los músculos de las piernas.

Restos óseos hallados en la necrópolis de Ayraga. / E. D.

El relato de los huesos sugiere una división social del trabajo, aunque es necesario evitar los estereotipos modernos. Las mujeres solían encargarse del procesado vegetal y de las pieles, mientras que el pastoreo parece haber sido una actividad que era mayoritariamente masculina.

No obstante, el análisis demuestra que muchas mujeres tuvieron vidas corporalmente muy activas, con cargas de trabajo importantes, rompiendo la imagen de la mujer limitada simplemente a «tareas domésticas».

Indígenas, pero no primitivos

A través de los restos y la cultura material, conocemos que las comunidades indígenas canarias no eran primitivas, como se suele pensar, sino que tenían saberes técnicos muy complejos. Por ejemplo, sabían tallar piedra para fabricar molinos, realizar cestería trenzada, procesar pieles con gran calidad, fabricar cerámica sin que se rompiera en el horno o crear herramientas de obsidiana para paliar la ausencia de metales como materia prima en el Archipiélago.

Un error común al pensar en los primeros pobladores de Canarias es que morían siempre jóvenes. La esperanza de media era baja, en torno a los 30 años en algunas zonas, pero es una cifra influenciada por la alta mortalidad infantil. Los restos cuentan que existían individuos que alcanzaban edades avanzadas, llegando a los 60 o 70 años: unos restos especialmente valiosos para la ciencia por acumulan una «historia larga» de actividad física, enfermedades e, incluso, de los cuidados que recibieron por parte de su comunidad.

La población indígena de Canarias, al igual que el Archipiélago, cuenta una historia única, con un desarrollo propio marcado por la insularidad. Es tarea de los canarios del hoy cuidar del patrimonio de las Islas, para poder aprender más de los primeros hombres y mujeres que caminaron por su tierra.