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Protisa: La empresa canaria que le da vida al papel reciclado

La compañía demuestra que fabricar en Canarias es rentable y necesario para construir un tejido industrial sólido

Protisa: La empresa canaria que le da vida al papel reciclado

Protisa: La empresa canaria que le da vida al papel reciclado / Asinca

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Renata Domingo

Existen industrias que consumen territorios. Y hay otras que los construyen. Protisa-Productos Tinerfeños S.A. pertenece a ese segundo grupo. Asociada a ASINCA, esta compañía canaria lleva años demostrando que la industria local es posible, necesaria, competitiva y profundamente transformadora para el conjunto del archipiélago.

Desde Tenerife, Protisa fabrica y manipula productos de papel para el hogar, el canal profesional, el sector HORECA, el sanitario y el industrial. Papel higiénico, papel de cocina, servilletas, pañuelos y otros artículos higiénicos de celulosa y papel reciclado conforman un catálogo amplio y versátil que abastece a miles de hogares y negocios de las islas cada día. Productos cotidianos, casi invisibles en su normalidad, pero absolutamente esenciales para la vida diaria de cualquier canario.

Producto de Protisa

Producto de Protisa / Asinca

Lo que convierte a Protisa en un caso singular dentro del tejido industrial canario no es solo lo que fabrica, sino cómo lo hace y desde qué valores lo hace. Su modelo de negocio tiene la economía circular como columna vertebral. Recupera papel generado en Canarias, lo transforma en sus propias instalaciones y le otorga una segunda vida útil en forma de productos de consumo diario. Un ciclo virtuoso que reduce residuos, minimiza la dependencia del exterior y mantiene el valor económico dentro de las islas.

Su estrategia de sostenibilidad opera con precisión en tres frentes simultáneos. En lo medioambiental, apuesta decididamente por materias primas recicladas, procesos productivos más eficientes y una fabricación más natural que elimina tratamientos innecesarios, avanzando hacia un modelo de menor impacto ambiental. En lo social, genera empleo estable y de calidad, dinamizando la actividad industrial local. En lo económico, posiciona a Canarias como un territorio perfectamente capaz de liderar un sector responsable, innovador y sostenible.

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Fábrica de Protisa

Fábrica de Protisa / Asinca

Elegir Protisa es, en definitiva, elegir Canarias: su empleo, su medioambiente y su futuro industrial. En un archipiélago históricamente dependiente del exterior, apostar por una empresa que cierra el ciclo productivo dentro de las islas es un acto de coherencia.

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