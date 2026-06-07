Modernismo ‘al golpito’

Hay lugares que te hablan a través de sus edificios y Barcelona es uno de ellos. Solo hay que observar a la Sagrada Familia o las curvas de la Casa Batlló para entender que allí, a comienzos del siglo XX, algo estaba cambiando. Gaudí no solo levantaba edificios, estaba inventando otra manera de mirar la arquitectura.

Este año, cuando se cumple el centenario de su muerte, la figura del arquitecto catalán vuelve a ocupar exposiciones, publicaciones y homenajes. Pero mientras Barcelona se transformaba bajo aquellas formas orgánicas y casi irreales, Canarias atravesaba también su propio humilde proceso de modernización urbana. Más silencioso, más contenido y seguramente menos conocido, aunque igualmente único y revelador de una época.

En Canarias no hubo una eclosión modernista comparable a la catalana. Aquí no se inventaron fachadas imposibles ni edificios concebidos como esculturas gigantescas. El paisaje urbano canario siguió otro camino.

Aun así, algo del espíritu de aquella modernidad europea terminó llegando a los puertos atlánticos.

Lo hizo al golpito lentamente, mezclándose con otros estilos y adaptándose a la tradición arquitectónica local. En realidad, si hubiera que definir la estética dominante de la Canarias de finales del XIX y principios del XX, la palabra correcta no sería modernismo, sino eclecticismo que resultó ser la antesala del regionalismo canario.

Ese fue el gran lenguaje arquitectónico de las islas en aquellos años: una combinación de elementos neoclásicos, historicistas, renacentistas o incluso góticos dentro de una misma construcción. Una arquitectura muy elegante, burguesa y funcional que encajaba perfectamente con la expansión económica que vivía el Archipiélago.

Detalle de la fachada del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz

Los puertos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife se habían convertido en escalas estratégicas para las rutas comerciales atlánticas.

A las Islas llegaban mercancías, empresarios, viajeros pero también ideas. La presencia británica comenzó a notarse en determinados barrios residenciales y las influencias francesas o belgas acabaron apareciendo en teatros, cafés y edificios urbanos.

En ese contexto comenzaron a verse algunos detalles modernistas: hierro forjado, ornamentación floral, curvas decorativas y determinados guiños al Art Nouveau europeo. Pero casi nunca como una ruptura radical, sino como pequeñas incorporaciones dentro de edificios todavía dominados por el eclecticismo.

Por eso el modernismo canario resulta tan singular.

Los puertos del Archipiélago, convertidos en escalas estratégicas para las rutas comerciales atlánticas, fueron la puerta de entrada de mercancías, viajeros e ideas

No pretendía reinventarlo todo ni romper violentamente con el pasado. Aquí la arquitectura seguía respondiendo antes que nada al clima y a la vida cotidiana. Los patios interiores continuaban siendo esenciales para ventilar las viviendas, los balcones seguían formando parte del paisaje urbano y la madera permanecía integrada en muchas construcciones.

Quizá Canarias nunca tuvo un Gaudí, pero sí una manera propia de entender la modernidad.

Transformación urbana

El mejor ejemplo aparece todavía hoy en la zona de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria. Pasear por esas calles permite imaginar una ciudad que quería parecerse a Europa sin dejar de ser atlántica. Comercios elegantes, fachadas burguesas y edificios donde la nueva clase acomodada exhibía prosperidad y refinamiento cultural.

En aquella transformación urbana aparecen nombres fundamentales como Fernando Navarro o Laureano Arroyo. Ambos participaron en la modernización arquitectónica de la capital grancanaria durante las primeras décadas del siglo XX.

Fernando Navarro dejó su huella en espacios emblemáticos como el Teatro Pérez Galdós o el Gabinete Literario, probablemente uno de los edificios más representativos de aquella arquitectura cosmopolita que intentaba abrirse paso en las Islas.

El Gabinete Literario conserva todavía algo del espíritu de la época. Su fachada decorativa y su aire elegante reflejan la voluntad de una ciudad que quería presentarse como moderna y culta, conectada con Europa y abierta al Atlántico.

Si hubiera que definir la estética dominante de la Canarias de finales del XIX y principios del XX, la palabra correcta sería eclecticismo

Laureano Arroyo, por su parte, desarrolló una arquitectura menos exuberante, aunque incorporando detalles modernistas que empezaban a extenderse por toda Europa. Esa convivencia entre innovación y tradición terminó definiendo buena parte del paisaje urbano canario. El Kiosco del Parque de San Telmo, inaugurado en 1923, es una de las obras modernistas más representativas de Canarias. Destaca por sus formas curvas, decoración vegetal, hierro ornamental y estética elegante. Aunque mezcla varios estilos, refleja claramente la influencia del modernismo europeo y el gusto artístico de comienzos del siglo XX en Las Palmas de Gran Canaria.

Y en Tenerife ocurrió algo parecido. Arquitectos como Mariano Estanga Arias-Girón o Antonio Pintor Ocete participaron en la transformación de Santa Cruz y La Laguna durante las primeras décadas del siglo pasado. Sus edificios ayudaron a configurar la imagen de unas ciudades que crecían económicamente y buscaban también una cierta sofisticación estética.

Auge de Tenerife

Uno de los más representativos es el Teatro Leal, en San Cristóbal de La Laguna, edificio llevado a cabo por el empresario Antonio Leal en 1915, coincidiendo con un auge cultural en la ciudad. Su fachada modernista, obra del arquitecto Antonio Pintor Ocete, destaca por la ornamentación floral y escultórica.

Sin embargo, el modernismo arquitectónico nunca llegó a consolidarse en Canarias como un movimiento que destacara y mucho menos que dominara. Eso lo explica muy bien el historiador Alberto Darias Príncipe en su estudio El modernismo arquitectónico en las Islas Canarias: la ciudad de Santa Cruz de Tenerife como paradigma.

Según recoge el investigador, los primeros edificios con elementos modernistas comenzaron a levantarse en torno a 1903, aunque todavía sin una formulación clara del nuevo lenguaje arquitectónico. La anécdota más reveladora apareció dos años después, durante una polémica relacionada con el proyecto de la nueva catedral de San Cristóbal de La Laguna.

En aquella discusión, un arquitecto criticó el uso de fórmulas historicistas «cuando en buena lógica debió adoptar el modernismo que emplea Gaudí en el templo de la Sagrada Familia en Barcelona».

La frase resulta especialmente significativa porque demuestra que el nombre de Gaudí ya simbolizaba entonces la idea de modernidad arquitectónica incluso en territorios alejados de Cataluña.

El edificio que acoge el Teatro Leal, en San Cristóbal de la Laguna (Tenerife). / El Día

En esa misma polémica aparecía además una de las primeras definiciones del modernismo en Canarias: un estilo que «nace de una inspiración propia, se desarrolla con motivos recogidos de otras artes y necesita como condición indispensable los ricos elementos decorativos de actualidad».

Pero si el modernismo arquitectónico tuvo una presencia limitada en las Islas, donde sí dejó una huella profunda fue en otras disciplinas artísticas.

La pintura de Néstor Martín-Fernández de la Torre desarrolló un universo claramente simbolista y modernista, lleno de referencias mitológicas y sensualidad atlántica. Y algo parecido ocurrió con la poesía de Tomás Morales, una de las grandes voces del modernismo literario español.

Tal vez ahí estuvo la auténtica diferencia canaria: más que en la arquitectura, el espíritu modernista encontró su mejor expresión en la literatura y en las artes plásticas.

Identidad propia

La relación directa entre Gaudí y Canarias, en cualquier caso, fue prácticamente inexistente. No hay constancia de proyectos del arquitecto catalán en las Islas ni de colaboraciones relevantes. Aunque sí sobrevive una curiosa conexión indirecta en el municipio grancanario de Ingenio y en el tinerfeño de Arona: en 2001 se instalaron en el entorno de la plaza y la iglesia de La Candelaria, alcanzando una superficie de 890 metros cuadrados, unas losetas diseñadas originalmente por Gaudí en 1904. Lo mismo ocurre en El paseo de los Tarajales de Los Cristianos. Puede parecer apenas un detalle urbano, pero encierra cierto simbolismo, como si, un siglo después, el modernismo catalán hubiera terminado llegando finalmente a Canarias no a través de grandes edificios, sino convertido en pavimento, integrado discretamente en una plaza y un paseo marítimo.

Tal vez esa imagen explique bastante bien la relación de las Islas con el modernismo europeo: una influencia visible, sí, pero siempre reinterpretada desde la distancia, el clima y la identidad propia.

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Mientras Gaudí imaginaba una Barcelona casi fantástica, Canarias construía otra modernidad. Más contenida. Más híbrida. Y profundamente ligada al mar.

Fernando Navarro y Navarro (1864-1925) Nació en Vegueta (Las Palmas de Gran Canaria). Fue un auténtico enamorado de Las Canteras y llegó incluso a firmar un proyecto de paso en la avenida que nunca pudo ver ejecutado. Arquitecto ligado al eclecticismo de finales del siglo XIX en Canarias, desarrolló su trabajo dentro de una corriente todavía muy marcada por modelos historicistas y académicos. Fue autor del proyecto de reconstrucción del Teatro Pérez Galdós, después del devastador incendio que destruyó todo su interior la noche del 28 de junio de 1918.

Antonio Pintor Ocete (1862-1946) Figura clave en la introducción del modernismo en Tenerife, adaptó las nuevas corrientes europeas al contexto insular. Arquitecto español nacido en Motril (Granada), es un personaje esencial para entender la configuración de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y su arquitectura en la transición entre los siglos XIX y XX. Cursa estudios profesionales en Barcelona, diplomándose finalmente en la Escuela Técnica de Madrid en 1886. En 1889 opta a la plaza de arquitecto municipal de Santa Cruz de Tenerife, obteniéndola al ser el único concurrente. Tras su traslado a la isla desde Granada, ejercerá ininterrumpidamente en la dirección urbana del municipio hasta 1932.

Laureano Arroyo y Velasco (1848-1910) Arquitecto español nacido en Barcelona. Fue un impulsor del eclecticismo y destacó por su aportación a la arquitectura grancanaria a finales del siglo XIX y principios del XX. Establecido en la isla de Gran Canaria en 1888 por razones de salud de su esposa, desempeñó el cargo de arquitecto municipal de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, compaginándolo durante 22 años con el ejercicio libre de la profesión hasta su fallecimiento. Su obra incluye edificaciones municipales, particulares, militares y religiosas.

Mariano Estanga Arias-Girón (1867-1937) Arquitecto de formación madrileña, estuvo vinculado a importantes proyectos urbanos y administrativos. Nacido en Valladolid, llegó por casualidad a la isla de Tenerife ya que su hermano José María Estanga era comandante de Marina de la zona y lo invitó a pasar unas vacaciones en la isla. Impulsor del clasicismo, trabajó durante muchos años en Canarias, donde proyectó edificios de signo claramente histórico y, en ocasiones, neogótico.

El Palacete Martí Dehesa / El Día