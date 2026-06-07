El mar de Gaudí que alfombra Canarias

El 10 de junio de 1926, Antoni Gaudí fallecía a los 73 años tras ser atropellado por un tranvía en Barcelona. Hoy, cuando se conmemora el centenario de su muerte, la influencia del revolucionario arquitecto catalán en el Archipiélago se revela de forma sutil, estética e indirecta. No hay grandes fachadas ni catedrales con su firma; su huella aquí se pisa y tiene forma geométrica. Se trata del famoso «panot» o mosaico Gaudí, una icónica baldosa hexagonal de temática marina que adorna el casco histórico de Ingenio (Gran Canaria) y el paseo de Los Tarajales, en Los Cristianos (Arona, Tenerife).

Este pavimento, que recubre más de 60.000 metros cuadrados del suntuoso Paseo de Gracia de Barcelona, ostenta el título de ser la obra no arquitectónica con más fortuna, la más reeditada y, probablemente, la más popular del arquitecto. Su relevancia es tal que el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) la exhibe en sus galerías como el primer gran producto que revolucionó el diseño industrial de su época.

El puzle del fondo marino

La loseta hidráulica fue concebida originalmente en 1904 y fabricada por la centenaria firma catalana Escofet, especialista en hormigón arquitectónico y elementos urbanos, que llegó a reeditarla a partir del relieve original en 1997.Este mosaico es un reflejo impecable del pensamiento gaudiniano, profundamente ligado a la observación meticulosa de la naturaleza. «Esta naturaleza que siempre ha sido mi maestra», solía evocar el arquitecto.

Su fisonomía es un doble homenaje al entorno natural: mientras su silueta de seis lados emula las celdas perfectas de un panal de abejas, las figuras en bajorrelieve transportan al viandante a las sinuosidades del fondo del mar.

El puzle del fondo marino / La Provincia

La genialidad reside en su concepción como puzle. Cada pieza urbana contiene solo un tercio de cada componente: un tercio de una estrella de mar (equinodermo), un tercio de un amonites (caracola fósil) y un tercio de alga sargazo (Sargassum). De este modo, el ojo humano necesita contemplar siete baldosas unidas para descubrir la obra en su total plenitud.

Además de su innegable valor estético logrado mediante estampación, las losetas destacan por una imponente resistencia al desgaste.

Ingenio: urbanismo con reserva patrimonial

En la villa de Ingenio, la colocación de estas baldosas hace ya un cuarto de siglo no fue un acto de improvisación. Respondió a un cuidado proyecto paisajístico de mejora para el entorno de la iglesia de la Candelaria, liderado por dos arquitectas, María del Carmen Rubio y Gema Navarro, junto a un equipo de aparejadores y funcionarios locales.

Adquiridas directamente a la casa Escofet, se instalaron en el año 2001 cubriendo una superficie total de 890 metros cuadrados. Hoy en día, aunque a veces pasen desapercibidas en el ajetreo diario, visten con elegancia la acera del Ayuntamiento, el frontis del templo de la Candelaria y los márgenes de las transitadas calles Doctor Juan Espino Sánchez y Ramón y Cajal, prolongándose hasta la avenida América.

Su relevancia es tal para el municipio que, veinticinco años después, el consistorio grancanario sigue manteniendo estas piezas en sus reservas oficiales de materiales.

Arona: un rescate ‘in extremis’

La historia de este pavimento en Tenerife estuvo a punto de truncarse de forma definitiva. Tras años instaladas en el Paseo de los Tarajales, en Los Cristianos (Arona), las losetas de Gaudí fueron retiradas y estuvieron al borde de la desaparición debido a una obra de remodelación ejecutada por el Cabildo insular.El milagro patrimonial llegó en junio de 2019 gracias a una vecina de la localidad, Ana González Ledesma, quien presentó un escrito formal solicitando su conservación basándose en su incuestionable interés artístico. El Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife estimó la solicitud, reconociendo el valor del pavimento.De hecho, la asociación sin ánimo de lucro Insula Signa -dedicada al estudio, catalogación y protección del patrimonio gráfico e histórico de Canarias- recoge en sus crónicas el informe de la corporación insular. En dicho documento, los técnicos instaban al Ayuntamiento de Arona a la recogida y acopio controlado de las baldosas, advirtiendo que, debido al avanzado estado de las obras, era inviable restituirlas a su lugar original y debían buscarles un nuevo emplazamiento. Gracias a esta sensibilidad ciudadana, se logró recuperar cerca del 70% de las losetas, permitiendo su reutilización en varias de las áreas afectadas.

Una red de vulcanismo y geometría

El informe técnico del Cabildo recordaba además que, si bien Escofet exportó el diseño original desde 1906 a paseos y avenidas de ciudades españolas e hispanoamericanas, en la década de los 60 modificó la loseta creando una versión de mayores dimensiones (43 centímetros). Esta variante de mayor formato es, precisamente, la que comparten Ingenio y Arona.

Con esta sutil alianza atlántica, Canarias se suma a un selecto club de lugares singulares donde los viandantes pueden toparse con el genio de Gaudí bajo sus pies. Una red artística que conecta el Paseo de Gracia barcelonés con el paseo marítimo de La Rábita (Albuñol, Granada), los alrededores de la Plaza de la Constitución en Jaén, el Parque de El Rodeo en Cáceres o el paseo de Bonavista en el Grao de Castellón. Un mapa de piedra y sal donde el diseño más revolucionario del siglo XX sigue resistiendo el paso del tiempo.