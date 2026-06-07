"Mamá, corre, vamos a jugar": Así viven su particular recreo los niños hospitalizados en Tenerife y Gran Canaria

Pasar el día en una cama de hospital, entre sueros, apósitos y medicamentos, no es plato de buen gusto para nadie, mucho menos para un niño. Por ello, los más veteranos en la planta de Pediatría se pasan el día mirando al reloj y deseando que sean las cinco de la tarde para que toque la puerta de su habitación una visita muy especial.

Aunque esperan a alguien que viste de rojo y siempre trae regalos, no se trata de Papá Noel, sino de los voluntarios de Cruz Roja Juventud, un equipo que todas las semanas se desplaza por los hospitales de las Islas para jugar con los peques que están ingresados. Todos ellos, cuando los ven entrar, tienen una sensación similar a la que experimentan cuando suena la campana del recreo en el colegio: ¡es hora de pasarlo bien!

Sin importar el hospital que toque ese día, la ruta del equipo siempre es la misma. Se reúnen, recogen el listado de niños que les ha preparado Enfermería y ven quiénes pueden salir a jugar y quienes tienen que quedarse en la habitación. Para estos últimos tienen una alternativa igual de divertida: un juguete que les servirá para entretenerse durante la hospitalización y que incluso pueden llevarse a casa. Aquellos que sí pueden pasarse por la sala de juegos deben merendar primero para poder salir.

Los primeros valientes

Axel, un niño de nueve años que ingresó por una intervención programada, fue el primer valiente que se sumó a la tarde de juegos en la planta de Pediatría del Hospital Universitario de Canarias (HUC). Apareció junto a su madre, Ariadna Expósito, quien señaló que el peque se había comido la merienda en tiempo récord para ir a jugar. "Es la primera vez que estamos aquí, se fracturó el radio y el cúbito y lo iban a operar esta mañana, pero no pudo ser y ahora estamos esperando a ver si hay suerte estos días", apuntó la progenitora.

Uno de los voluntarios de Cruz Roja visita la habitación de una joven / Arturo Jiménez

Aunque en la habitación tenía su tablet, ya estaba desesperado por salir. Por este motivo, no dudó en aceptar la invitación de los chicos de Cruz Roja: "Mami, corre, vamos a jugar". Él optó por sentarse con los voluntarios a probar el Taco gato cabra queso pizza, un frenético juego de cartas que siempre gana el más avispado. La partida estaba tan entretenida que incluso se unió su madre. "Esta zona está muy chula, para ellos y para nosotros, como padres, es un momento de respiro", resaltó.

Una rutina nueva

A los pocos minutos, Eloísa, de dos años, entró con timidez a la sala de juegos de la mano de su padre, Javier José Suárez. Junto a él había acudido también el día anterior a Urgencias por una diabetes no reconocida, por lo que a la pequeña le quedan todavía unos cuantos días de ingreso en los que tendrá que acostumbrarse a su nueva rutina. "Queremos intentar que ella lo note lo menos posible, está en edad de no parar y, aunque al principio es algo tímida, enseguida hace amigos", afirmó.

Los voluntarios juegando junto a Axel / Arturo Jiménez

Dicho y hecho. Apenas habían pasado unos segundos y Eloísa ya estaba jugando con la cocinita. Para su padre, que durante años fue voluntario de Cruz Roja, este proyecto es una gran ayuda. "Siempre están donde se les necesita", añadió. Precisamente, la coordinadora del área de Juventud, Naira García, aseguró que esa es la intención de la entidad con esta iniciativa. "Un ingreso, sobre todo durante la infancia, les cambia por completo su rutina; para recuperarse de su enfermedad no solo precisan cuidados físicos, también debemos cuidar la parte emocional y garantizarles un espacio de ocio", defendió.

Más de 2.600 personas atendidas

El proyecto Atención a la Infancia Hospitalizada es uno de los programas que Cruz Roja desarrolla con fondos propios, en gran medida, gracias a lo recaudado a través del Sorteo de Oro. En 2025, los voluntarios atendieron a 2.624 personas -1.325 menores de edad y 1.299 familiares- repartidas por tres complejos hospitalarios: el Hospital Universitario de Canarias (HUC), La Candelaria (Hunsc), ambos en Tenerife, y el Materno Infantil, en Las Palmas de Gran Canaria.

Durante la semana, el equipo que hace posible este proyecto salta de hospital a hospital para desarrollar actividades de ocio y tiempo libre que fomenten la creatividad, el aprendizaje en un entorno lúdico y el bienestar emocional de los más peques y que también sirvan de respiro para los padres. "Intentamos que las familias participen y que se integren dentro de la dinámica, pero también nos quedamos con los niños si tienen que salir a hacer una gestión o a descansar un rato", argumentó García.

10 años de solidaridad

Dentro del equipo, Jonathan García es el voluntario más veterano. Hace una década probó y se enamoró de la iniciativa. "La sensación cuando tocas la puerta de una habitación y ves como les cambian las caras a los niños es increíble, sabes que, a partir de ese momento, se van a evadir por un rato de su enfermedad o de estar enchufados a una máquina y yo ya con eso me voy todos los días con la mochila llena", confesó. Eso sí, no todo son risas y diversión. Aquellos que llevan tiempo hospitalizados y ya conocen la dinámica son muy exigentes: "Hay chicos que me han reñido por llegar cinco minutos tarde, nos tienen controlados".

En general, todo el equipo coincidió en que son ellos los que aprenden de los niños. "La inocencia y la valentía que tienen es de admirar, nosotros aquí solo intentamos sacarles una sonrisa", detalló una de las participantes. Desde Cruz Roja subrayan que necesitan voluntarios para que este tipo de programas puedan llegar a más centros y a más islas.