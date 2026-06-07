La industria textil, escaparate global para el talento canario

La industria de la moda en Canarias deja de ser un ámbito limitado al consumo local para convertirse en un sector estratégico con proyección más allá del Archipiélago. Bajo el impulso de instituciones públicas, como es el caso del Cabildo de Tenerife, y programas insulares, como Tenerife Moda entre muchos otros, diferentes marcas textiles, de diseño y de complementos de las Islas se encuentran inmersas en un proceso de consolidación y apertura a mercados nacionales e internacionales, sin dejar de lado la sostenibilidad, la artesanía y la innovación. Iniciativas como la Semana Internacional de la Moda de Tenerife, que llega a su fin en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife este domingo 7 de junio, son un ejemplo de la proyección que puede llegar a tener este sector en las Islas y sirven para que la población conozca de cerca el trabajo que desarrollan incansablemente equipos profesionales basados en el talento y la creatividad desarrollada desde estos márgenes territoriales, tal y como podrían ser definidas las Islas Canarias.

El sector textil isleño representa alrededor del 2,7% del Producto Interior Bruto (PIB) regional y genera cerca de un millar de empleos directos, lo que evidencia su peso creciente dentro de la economía del Archipiélago. A esta base económica se suma un tejido empresarial formado por centenares de marcas activas, muchas de ellas integradas en programas institucionales de promoción. La principal herramienta de organización del sector es la estrategia Canarias Islas de Moda, impulsada por la empresa pública Proexca junto a los cabildos insulares, y que agrupa iniciativas como Tenerife Moda, Gran Canaria Moda Cálida, Lanzarote Moda o Isla Bonita Moda, que tienen como objetivo mejorar la comercialización y la internacionalización de las empresas canarias. Desde su puesta en marcha en 2024, Canarias Islas de Moda ha desplegado un centenar de acciones de promoción que han beneficiado a unas 258 empresas, lo que ha permitido la apertura de más de un centenar de puntos de venta en mercados exteriores. Proexca también ha puesto en marcha otras iniciativas como Slow Fashion Canarias que, en este caso, refuerzan el posicionamiento del Archipiélago en el ámbito de la moda sostenible y apuestan por la producción local, el uso de materiales responsables y la valorización de la identidad cultural.

Programas institucionales

Pero, más allá de los proyectos puestos en marcha por organizaciones canarias, la presencia de marcas isleñas fuera del Archipiélago se ha intensificado gracias a su participación en ferias profesionales y eventos internacionales. Además, los programas institucionales facilitan la asistencia a citas como la Feria Internacional de Moda en Madrid, el Salón Internacional de la Bisutería y los Complementos (Bisutex) o incluso pasarelas internacionales como la London Fashion Week. Pero este proceso de apertura no se limita a la moda de autor o a las pequeñas firmas, puesto que también proyectos como Isla Bonita Moda alcanzan en los últimos tiempos cifras significativas de visibilidad, con alcances de cientos de millones de usuarios y retornos económicos relevantes gracias a estas estrategias. Todo ello demuestra la capacidad del sector para generar impacto más allá del territorio insular.

Para estar presentes en este panorama internacional, las marcas canarias se encargan de definir diferentes estrategias para posicionarse. Entre ellas destaca la construcción de una narrativa vinculada al territorio para lo que se inspiran en el paisaje, la cultura y las tradiciones locales, que se convierten en un elemento diferenciador frente a otros mercados. De este modo, llevar el nombre de Canarias al exterior sin renunciar a la cercanía, el trato personalizado y el trabajo diario se convierte en el reto de todos estos equipos de profesionales.

Los pilares

La sostenibilidad también está entre las estrategias diferenciadoras de las marcas canarias. Iniciativas como el Sello de Calidad-Tenerife Moda Sostenible, puesto en marcha por el Cabildo tinerfeño el pasado mes de septiembre, promueven la economía circular, la reducción de emisiones y la certificación ambiental de las empresas, alineándose con las exigencias del mercado europeo. Este enfoque se traduce en el uso de materiales reciclados, tintes naturales o procesos de producción responsables. Y por todo ello, la innovación también juega un papel relevante para traspasar las fronteras canarias. Por eso, algunas marcas isleñas se encuentran experimentando con nuevos modelos de producción, como la moda regenerativa o el reciclaje textil para responder, así, a los desafíos del sector global. Estas propuestas no solo amplían la oferta, sino que posicionan a Canarias como un laboratorio de tendencias emergentes en el que muchos otros territorios extranjeros pueden fijar la mirada. Además, junto a la innovación, la preservación de técnicas tradicionales constituye otro pilar del sector. Ejemplo de ello es el trabajo realizado por colectivos como las hilanderas de El Paso, en La Palma, cuya labor en la conservación de la seda es reconocida a nivel nacional y diferentes diseñadores han colaborado con ellas en sus creaciones. Así, este tipo de iniciativas refuerzan el vínculo entre moda y patrimonio cultural, aportando autenticidad a las marcas y diferenciándolas en mercados donde la producción industrial es la dominante.

Pero la proyección internacional de las marcas de moda no solo beneficia a las empresas del sector, sino que además contribuye a la promoción global del Archipiélago puesto que cada participación en ferias, cada aparición en medios de comunicación especializados o cada nuevo punto de venta en el exterior actúa como un canal de difusión de la identidad canaria. Marcas de moda y complementos made in Canarias pasan así de ser un fenómeno local a convertirse en un sector con proyección global, con un desarrollo que no solo genera actividad económica, sino que también contribuye a redefinir la imagen del Archipiélago en el exterior.

By Loleiro. / ED

By Loleiro

By Loleiro es una firma de alta sombrerería, tocados, joyería artesanal y complementos de lujo creada por la diseñadora Marisa Velázquez en Santa Cruz de Tenerife, y forma parte del programa Tenerife Moda desde 2014. Actualmente, afronta una nueva etapa con la internacionalización como eje de crecimiento. Desde Canarias, ha sido capaz de construir un lenguaje propio alrededor de los complementos de lujo, con piezas únicas, hechas a mano, que reivindican la calidad, la tradición y la sostenibilidad desde el territorio insular. Marisa Velázquez subraya que el cliente canario ha sido el motor de la marca y el impulso que permitió, desde 2019, comenzar a mirar hacia el exterior. Ahora, su proyección internacional se apoya en una trayectoria cada vez más reconocible y, tras dar el salto a pasarelas nacionales y colaborar con diseñadores de referencia, la firma refuerza su presencia en la París Fashion Week, en la Feria Internacional de Moda en Madrid y en la Barcelona Bridal Fashion Week, donde en 2025 se convirtió en la primera firma de complementos en desfilar en solitario.

Esa visibilidad ha abierto un camino que ahora quiere consolidarse con nuevos puntos de venta, alianzas comerciales y una imagen capaz de competir en mercados exigentes. En ese proceso, la diseñadora destaca el papel de Tenerife Moda, el Cabildo de Tenerife y Proexca, cuyo apoyo funciona como respaldo institucional y carta de presentación. Su estrategia para este año y el próximo contempla el lanzamiento de una nueva colección, la entrada en mercados con dinámicas distintas, el reposicionamiento de la oferta y la captación de nuevos segmentos. En este sentido, Velázquez afirma que acudir a ferias como la Barcelona Bridal Fashion Week es clave para conectar con agentes internacionales. El siguiente reto, afirma, es abrir una vía en Milán, vinculada a White Milano, tanto sobre la pasarela como con la comercialización de productos.

Marco&María. / ED

Marco&María

Marco&María nació en Tenerife en 1990 de la mano de Marco Marrero y María Díaz. Desde sus inicios, la firma ha construido una identidad propia basada en la artesanía, la atención al detalle, la calidad de los materiales y una mirada muy personal sobre la feminidad. Así, su filosofía se aleja de tendencias pasajeras para crear piezas con capacidad de emocionar, contar historias y acompañar momentos únicos en la vida de sus clientas. La marca tinerfeña se dirige a mujeres que buscan diseños especiales para celebraciones y a lo largo de su trayectoria, ha sabido escuchar a mujeres de distintas generaciones, culturas y procedencias, incorporando esas experiencias a su universo creativo. Esa vocación de apertura se refleja en colecciones como Miradas, propuesta para 2027, inspirada en diferentes puntos de vista, sensibilidades y referencias culturales de distintos lugares del mundo.

Aunque la internacionalización no fue un objetivo inmediato, la firma fue consolidando su identidad desde Tenerife hasta que la participación en ferias internacionales abrió nuevas oportunidades fuera de Canarias. Hoy, la firma está presente en más de 30 países a través de una red de puntos de venta especializados en moda nupcial y de fiesta, con clientes en Europa, América, Asia y Oriente Medio. Esta expansión permite proyectar una marca canaria con personalidad en mercados diversos, reforzando su posicionamiento internacional sin renunciar a su esencia. El crecimiento fuera de las Islas supone retos importantes, especialmente por la distancia geográfica y las exigencias logísticas. Sin embargo, Canarias también se ha convertido en un valor diferencial, ya que aporta a la marca una identidad singular, una mirada creativa distinta y una riqueza cultural que nutre sus colecciones. En este proceso, Tenerife Moda y el Cabildo han sido aliados clave, acompañando a la firma en su desarrollo exterior y dando visibilidad a su trabajo en nuevos mercados.

Amarca. / ED

Amarca

Amarca nació en 2006 en La Orotava donde abrió su primer atelier con la voluntad de ofrecer prendas con identidad, personalidad y una fuerte conexión con el estilo de vida isleño. Desde sus inicios, Sergio López e Itahisa García apostaron por una moda cercana, auténtica y creativa, basada en la calidad, la exclusividad, el diseño y el trabajo artesanal. Su filosofía combina diseño, comodidad y carácter, con colecciones actuales pero atemporales que entienden la moda como una forma de expresión personal. Amarca se dirige a un público moderno y dinámico, que valora las prendas versátiles, con personalidad y elaboradas con mimo. Aunque su origen está profundamente ligado a Tenerife, la firma ha sabido transformar esa identidad local en un valor diferencial capaz de conectar con clientes de distintos mercados.

La proyección internacional de Amarca no fue un objetivo previsto desde el comienzo. La marca nació en plena crisis económica y sus primeros pasos estuvieron marcados por la incertidumbre y por el deseo de consolidar un proyecto con identidad propia. Sin embargo, el apoyo de Tenerife Moda, del Cabildo de Tenerife y, de forma muy especial, del consejero Efraín Medina, resultó decisivo para abrir nuevas oportunidades. Gracias a la participación en ferias internacionales, la firma logró dar visibilidad a sus colecciones fuera de las Islas y avanzar en su expansión exterior. Hoy Amarca cuenta con presencia en mercados como Italia, México, Emiratos Árabes, Nueva York y Portugal, además de numerosos puntos de venta nacionales. Esta internacionalización ha permitido llevar la esencia de la marca a diferentes partes del mundo sin perder su raíz canaria ni el carácter artesanal que la define. Para la firma, Canarias no es una limitación, sino una identidad reconocible ya que sus diseños, como las Islas, transmiten autenticidad, detalle, dedicación y una forma propia de entender la moda.

Jose Acosta. / ED

Jose Acosta

Desde sus orígenes en 2007, la firma Jose Acosta ha tenido una visión cosmopolita, marcada por la sastrería europea, la apertura cultural asiática y la experiencia posterior en Estados Unidos. Tras ese recorrido por distintos mercados, la marca decidió establecer su base en Canarias, convirtiendo las Islas en su principal fuente de inspiración y en el punto desde el que proyectar al exterior una propuesta con identidad propia. La filosofía del diseñador tinerfeño se basa en crear prendas con significado, donde conviven calidad, diseño, emoción, cultura e historia. Aunque la firma es reconocida por su especialización en sastrería de ceremonia y novios, hoy se dirige también a hombres y mujeres que buscan autenticidad, elegancia relajada y una imagen cuidada, alejada de las tendencias pasajeras. Cada año atiende a más de un centenar de nuevos clientes en su línea principal de sastrería a medida, además de una comunidad creciente de clientes recurrentes.

A diferencia de otras firmas que comenzaron su expansión tras consolidarse localmente, Jose Acosta nació con vocación internacional desde el primer día. Su desarrollo en Europa, China y Estados Unidos permitió entender cómo se construyen marcas capaces de conectar con públicos de distintas culturas. Por eso, más que hablar de internacionalización, la firma plantea una «vuelta al mundo desde Canarias». El principal reto de operar desde el Archipiélago es la distancia respecto a los centros de distribución y negocio, lo que conlleva dificultades logísticas y aumento de costes. Sin embargo, esa misma condición se transforma en una ventaja competitiva ya que, en un mercado global saturado, la inspiración vinculada al océano, los volcanes, la luz y la mezcla cultural de las Islas aporta un valor diferencial. Precisamente por eso, de cara al futuro, la firma trabaja en nuevas líneas de prêt-à-porter inspiradas en la identidad canaria, con especial interés en crecer en la Península y Asia.