Canarismos
Sin ton ni son
Luis Rivero
Se trata de una locución adverbial que de manera general se emplea para referirse a algo que se hace o se dice sin sentido ni justificación, sin motivo ni explicación alguna, ‘sin venir a cuento’, por así decirlo. No es una expresión genuinamente isleña, sino que estaríamos en presencia de una vieja locución del castellano que, por su extendido uso, se ha «naturalizado» incorporándose al repertorio fraseológico popular de Canarias. «Ton» es el resultado de la supresión del sonido final en el vocablo «tono», es decir, se trataría de una apócope de ‘tono’ (del latín tonus y este del griego tónos, propiamente ‘tensión’); y se refiere a la cualidad de los sonidos dependientes de su frecuencia, que permite ordenarlos de graves a agudos, como la escala musical. La variante ‘ton’ aparece -según Corominas- desde principios del siglo XVII bajo el influjo de ‘son’. Asimismo, «son» procede del latín sonus, obedece igualmente a una forma apocopada de sonus y se refiere a todo sonido que afecta agradablemente al oído, en especial el musical. Ambos conceptos están relacionados, pues, con la música y el simbolismo musical que puede entenderse como un fenómeno de correspondencia ligado a la expresión y a la comunicación, lo que nos lleva a la trascendencia del sonido con valor creador. [De hecho, en la cosmogonía de algunas tradiciones antiguas se considera el sonido como la primera cosa creada que dio lugar a todas las demás cosas; esto es, una especie de sonido primordial]. El dicho evoca la imagen de una orquesta en la que un instrumento entra a destiempo o comete el error de desviarse del punto de entonación, desacordándose. Se dice en tales casos que ha entrado sin ton ni son [»sin orden ni concierto’ es otra frase afín que se emplea con el significado de ‘desordenadamente’]. Literalmente estamos ante una construcción de origen musical que se refiere a algo «sin tono ni sonido», esto es, sin armonía, sin orden, desentonado, a destiempo, lo que impide la expresión y la comunicación y, en sentido lato, hace referencia a una actuación sin motivo, sin causa alguna, sin justificación ni sentido. En el hablar popular se trataría de una locución a modo de sonsonete al estilo de otros dichos como: «del tingo al tango», «ni tuge ni muge», «ni fu ni fa» o la frase también afín a la comentada que dice: «a troche moche» (o «a troche y moche» o «a trochemoche»), locución adverbial que se emplea para referirse a algo que se hace ‘disparatadamente’, ‘inconsideradamente’.
«Sin to(n) ni son» es, pues, una expresión usual en el hablar canario que podemos escuchar en contextos como este: «Apenas llegó al bar, se apalancó al fondo de la barra, se jaló unas perras de vino y sin to(n) ni son pegó a meterse con todo el mundo largando un montón de disparates». De manera generalizada tiene el valor de censura o reproche ante un comportamiento inexplicable, que no se justifica, o bien puede tener el sentido de calificar eufemísticamente una actitud inadecuada. En ocasiones el empleo del «sin ton ni son» puede ser intercambiable con «sin venir a cuento» o con «a troche moche» o, incluso, de manera más elegante o propio del hablar culto con «sin orden ni concierto».
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